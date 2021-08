Tuomiokirkon liepeillä käynnistettiin tällä viikolla koetutkimukset. Niiden aikana selvitetään muun muassa kestävätkö maan alla turvassa olevat historiallisen kaupungin rauniot raitiotien.

Kaivausjohtaja Kari Uotilan tiimi pääsi maanantaina aloittamaan tutkimukset Suomen ehkä merkittävämmällä arkeologisella kohteella eli Turun tuomiokirkon liepeillä. Kaivausryhmä tekee alueelle jopa neljän metrin syvyistä kaivausta.

Arkeologit olivat päässeet torstaina aamupäivällä jo kolmeen metriin.

”Kaivamme niin syvälle, että löydämme luontaisen maanpinnan. Näin saamme tutkittua kaikki arkeologiset kerrokset ainakin näiltä pieniltä alueilta”, Uotila kertoo.

Kaivausjohtaja Kari Uotila kertoo, että koetutkimusten avulla arkeologit pääsevät aivan Turun alkuvuosiin, aina 1300-luvun alkuun.

Kaivauskohde on merkittävä, sillä Suomen vanhin kaupunki alkoi nousta juuri tänne. Turussa kaupungin iän laskeminen aloitetaan yleensä paavin kirjeestä vuodelta 1229.

Arkeologisten tutkimusten perusteella kaupunki alkoi muodostua Aurajoen itäpuolelle kuitenkin vasta 1200-luvun lopussa tai 1300-luvun alussa.

”Näillä koetutkimuksilla ei välttämättä ratkaista Turun ikää, mutta kaivamme nyt Turun vanhinta historiaa esille, joten saamme ehkä yhden lisäpalan palapeliin”, Uotila kertoo.

Uotila uskoo, että koetutkimuksissa voi löytyä jälkiä esimerkiksi viljelystä jo vuosina 1280–1320. Viikon aikana arkeologit ovat kaivaneet esiin ensin 1600-luvun piha­kivetystä ja koko kaivaus­alueen kattavaa pihaa tai kujaa. Keskiviikkona arkeologit löysivät todennäköisesti keskiaikaisen talous­rakennuksen puurakenteet.

1400-luvun rakennuksen jäänteiden alta kaivettiin esiin vielä yksi kerros eli 1300-lukulainen hirsitaso.

”Se on mahdollisesti hirsinen lattiarakenne, jonka seinärakenteissa on säilynyt kaksi kolme hirsikerrosta. Kaivamme siis nyt esiin hirsikaupunkia”, Uotila kertoo.

”Koko totuus kaupungin iästä selviää varmaan vasta, kun raitiotie on kaivettu”, Uotila sanoo.

Alla näkyy 3D-mallinnus kaivauksista. Muiden kaivauspäivien mallinnuksia voi käydä katsomassa Muuritutkimuksen sivuilla.

Kuluvan viikon koetutkimukset liittyvät laajempaan arkeologiseen selvitykseen kaupunkiin suunnitellun raitiotien vaikutuksista. Uotilan yritys Muuritutkimus on tehnyt asiaan liittyvää kartoitus­työtä jo puolisen vuotta.

Turun keskusta-alueella tehtävät maanrakennustyöt edellyttävät muinaismuistolain mukaisia arkeologisia tutkimuksia. Näin tehtiin esimerkiksi silloin, kun Kauppatorin alle rakennettiin maanalainen pysäköintiluola.

Koetutkimuksien avulla selvitetään muun muassa se, miten paksu arkeologinen kerros on kaivettava esille. Tieto on oleellinen raitiotien suunnittelun kannalta, sillä näin voidaan arvioida, kuinka monta kuutiota maata on tutkittava.

Jos raitiotie päätetään rakentaa, arkeologiset kaivaukset tulevat olemaan massiiviset. Kohdetta voi huoletta kutsua arkeologiseksi aarreaitaksi.

”Kaivausten kokoluokka on eurooppalaisessakin vertailussa valtava”, Uotila sanoo.

Uotilan Muuritutkimus vastasi myös Turun kauppatorin arkeologisista tutkimuksista. Torilla kaivettiin esiin parikymmentä tonttia. Mahdollisissa raitiotie-kaivauksissa tonttien määrä on moninkertainen.

Koetutkimuksessa on päästy jo 1700-luvun Turkuun. Maasta on nostettu muun muassa liitupiipun koristeellinen varsi.

”Raitiolinja kulkee jopa sadan kadonneen tontin läpi”, Uotila kertoo.

Turun on tarkoitus tehdä päätös raitiotien rakentamisesta kuluvalla valtuusto­kaudella. Turku siirtyi kuntavaalien myötä pormestarimalliin, ja pormestari­puolueiden väliseen pormestari­sopimukseen kirjattiin, että raitiotiestä tehdään päätös kustannus- ja kannattavuus­arvion pohjalta. Mahdollinen investointipäätös voidaan tehdä noin kolmen vuoden kuluttua.

Päätös rakentamisesta ei ole kirkossa kuulutettu, sillä raitiotietä voimakkaimmin kannattanut vihreät koki vaalitappion.

Turun Sanomien toukokuiseen kyselyyn vastanneista kaupunkilaisista 62 prosenttia vastusti raitiotien rakentamista.

Jos raitiotietielle näytetään vihreää valoa, arkeologiset kaivaukset kestävät useita vuosia. Turun kaupungin museokeskuksen arvion mukaan niiden kustannukset nousevat jopa viiteen miljoonaan euroon. Arkeologisiin kaivauksiin saa yleensä valtiolta tukea.

Ruotsalainen kupariraha 1600- ja 1700-lukujen taitteesta.

Kivenheiton päässä koetutkimuksista sijaitsee arkeologian museo Åboa Vetus, jossa on kaivettu esiin keskiaikaisia kivirakennuksia. Uotila kertoo, että raitiotien arkeologiset kaivaukset täydentäisivät kuvaa historiallisesta Turusta.

”Raitiotielinja kulkee rikkaimpien porvaritonttien ja lukuisien käsityöläis­tonttien läpi. Kaivaukset antaisivat menneen Turun eri yhteiskunta­kerroksista poikkeuksellisen laajan ja monipuolisen kuvan.”

Kauppatorin arkeologisten kaivausten aikana maasta nostettiin reilusti yli satatuhatta esinettä. Raitiotie­kaivauksista voisi siis nousta esille jopa miljoona muinaisesinettä. Uotila uskoo, että löydettävät esineet ovat hyväkuntoisia, sillä savinen kostea maaperä säilyttää orgaanisen materiaalin vuosisatoja.

”Löydämme kaivauksissa hyvässä lykyssä orgaanista materiaalia aina keskiajalta lähtien. Vaikkapa nahkakengät ja puukipot säilyvät hyvin kosteassa savessa”, Uotila kertoo.

Koetutkimuksessa löydetty saksalaisen 8-kulmaisen passglas-lasin palanen 1600–1700-lukujen taitteesta.

Kaikkia aarrelöytöjä ei voi nostaa maasta ylös. Suunnitellun raitiolinjan alla makaa paljon kulttuuri­historiallisesti arvokkaita, keskiaikaisten rivitalojen jäännöksiä. Ne tulisi muinaismuistolain perusteella ensisijaisesti suojella. Uotila kertoo, että koetutkimuksilla pyritään myös selvittämään kivirakennusten jäännösten kunto.

”Pyrimme antamaan arvion siitä, mitä korjaustöitä raunioille pitäisi tehdä, jotta ne kestäisivät raitiolinjan alla”, Uotila kertoo.