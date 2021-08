”Koko väestöön suhteutettuna määrät saattavat vaikuttaa pieniltä, mutta kun katsotaan kuinka paljon rokotteita ovat ottaneet ne, joille sitä on tarjottu, luvut ovat mielestäni hyviä”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio.

Koronarokotuskattavuudessa on Suomessa selviä alueellisia eroja. Paras tilanne on Etelä-Karjalassa, missä yli 72 prosenttia väestöstä on saanut vähintään yhden rokoteannoksen. Tilaston häntää pitävällä Etelä-Pohjanmaalla luku on runsaat 63 prosenttia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtavan asiantuntijan Mia Kontion mukaan erot selittyvät pitkälti alueiden ja kuntien ikärakenteella. Jos väestö on iäkästä, rokotuskattavuus on suurempi. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla väestö on nuorta, joskin siellä nuoret ovat myös ottaneet rokotteen toivottua hitaammin.

”Rokotteita on kuitenkin ollut rajallisesti, joten iäkkäämmän väestön kunnissa rokotteita menee paljon enemmän kakkos- kuin ykkösannoksiin”, Kontio sanoo.

Koko Suomen mittakaavassa tämänhetkinen rokotuskattavuus on todella hyvä, Kontio arvioi.

”16 vuotta täyttäneistä yli 80 prosenttia on saanut ykkösannoksen ja melkein puolet kaksi annosta”, hän sanoo.

Tiistaihin 10. elokuuta mennessä väestöstä runsaat 67 prosenttia on ottanut ensimmäisen koronarokoteannoksen, kun sitä on tarjottu yhteensä noin 83 prosentille väestöstä. Kaksi annosta oli tiistaina vajalla 39 prosentilla koko väestöstä.

Esimerkiksi Helsingissä jo alle 30-vuotiaat voivat saada toisen rokoteannoksen aikaistamalla rokotustaan, jos ensimmäisestä annoksesta on kulunut kahdeksan viikkoa. Kaikkialla aikaistaminen ei ole mahdollista ja joissakin kunnissa toisia annoksia saatetaan jakaa esimerkiksi vasta 60-vuotiaille.

Kontion mukaan tämä ei johdu niinkään rokotusinnosta vaan tarjolla olevien rokotteiden määrästä.

”Osasta paikoista tulee viestiä, että kaikki varatut ajat täyttyvät, eikä heillä ole mahdollista avata walk in -rokotuksia tai aikaistaa kakkosannosta. Yksinkertaisesti ei ole tarpeeksi rokotteita: niitä otetaan niin innokkaasti, että kaikki tulevat rokotteet menevät.”

Kontio ei myöskään näe ikäryhmien eritahtisessa rokottamisessa ongelmaa laajassa mittakaavassa.

”Totta kai olisi toivottavaa, että kaikki saisivat toisen annoksen heti kahdeksan viikon jälkeen. Mutta en usko, että tämä on suuri ongelma”, hän sanoo.

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio.

”Rokotukset etenevät ja erot tasoittuvat, joten en olisi kovin huolissani. Ero ei ole valtava, puhutaan muutamista viikoista.”

Kontio arvioi, että jos tulevat rokotetoimitukset pitävät aikataulunsa ja rokotusinto pysyy nykyisenkaltaisena, kaikki halukkaat yli 12-vuotiaat ovat saaneet kaksi rokoteannosta lokakuun alkupuolella.

Suomen rokotusinto hidastui hieman kesän aikana varsinkin ensimmäisissä rokoteannoksissa. Elokuulle tultaessa se on Kontion mukaan kuitenkin elpynyt.

”Sairaanhoitopiireistä on tullut viestiä, että varsinkin kaupungeissa ykkösannosten walk in -rokotukset ovat vedonneet nuorempiin ikäryhmiin. Kaikki keinot, millä saadaan rokotukset ihmisille helpoksi, ovat aina hyviä”, Kontio sanoo.

Myös 40–50-vuotiaiden rokotuskäyrä ehti Kontion mukaan tasaantua heinäkuussa, mutta nyt siinä on nähtävissä nousua. Kontio toivoo, että ikäryhmän ensimmäisten annosten rokotuskattavuus nousisi vielä lähemmäs 90:tä prosenttia.

”Nelikymppiset ovat noin 80 prosentissa ja viisikymppiset lähellä 90:tä prosenttia. Nyt ainakin näyttää hyvältä, että näiden ikäryhmien kattavuudet vielä nousevat”, Kontio sanoo.

Lomakausi vaikutti rokotusintoon, mutta Kontio muistuttaa, että heinäkuussa Suomeen saapui vähemmän rokotteita kuin kesäkuussa.

Suomi osti Bulgarialta ja Romanialta ylimääräisen erän Pfizerin ja Biontechin rokotetta. Sen myötä ensi ja sitä seuraavalla viikolla Suomeen saapuu noin satatuhatta rokotetta enemmän kuin alun perin oli tarkoitus.

”Rokotteet tulevat suoraan valmistajalta, joten ei ole huolta siitä, että rokotteita ei olisi esimerkiksi säilytetty oikein”, Kontio sanoo.