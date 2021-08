Linja-auton kuljettajan epäillään mahdollisesti ajaneen punaisia päin. Kuljettaja ei katso toimineensa väärin ennen kolaria, kertoo rikoskomisario Mika Paaer.

Lounais-Suomen poliisi kertoo edistyneensä Turussa viime viikolla tapahtuneen onnettomuuden tutkinnassa.

Onnettomuudessa sähköpotkulaudan kuljettaja kuoli jäätyään paikallisliikenteen linja-auton alle. Kyseessä oli tiettävästi ensimmäinen sähköpotku­laudalla sattunut kuoleman­tapaus Suomessa.

Linja-auton kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Sähköpotkulaudan kuljettajaa ei epäillä rikoksista.

Poliisi tutkii nyt sitä, ajoiko bussi mahdollisesti punaisia päin, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mika Paaer.

Ylinopeudesta ei ole viitteitä. Paaer ei avaa sitä, mitä kuljettaja on kuulusteluissa kertonut tilanteesta, mutta hänen mukaansa kuljettaja ei katso toimineensa väärin ennen kolaria.

Tutkinnassaan poliisi on selvittänyt tapahtumien kulkua muun muassa kuulemalla todistajia ja tarkastelemalla useita eri kameratallenteita. Osa todistajista on ollut bussin matkustajina, osa heistä on muita tielläliikkujia.

Poliisi kertoo jatkavansa rikoksen selvittämistä tutkimalla hallussaan olevaa materiaalia ja hankkimalla lisänäyttöä. Epäillyn rikoksen esitutkinnan on arvioitu valmistuvan lähikuukausien aikana.