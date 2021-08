Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin mukaan yhteiskunnan on vielä jaksettava muutama kuukausi, jotta riittävän moni on saanut kaksi rokotetta.

Torstaina Suomessa raportoitiin ensimmäistä kertaa yli tuhat uutta koronatartuntaa. Sairaalahoidon tarve ei kuitenkaan ole seurannut tartuntamääriä samalla tavalla kuin esimerkiksi keväällä.

Laajemmalta kuormitukselta on säästytty pitkälti rokotusten ansiosta, muistuttaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juhani Sand.

”Olisimme olleet olennaisesti paremmassa tilanteessa, jos neljäs aalto olisi tullut kuukautta tai kahta myöhemmin. Toisaalta jos tässä tilanteessa ei olisi näinkin paljon rokotettuja, niin olisimme aivan katastrofaalisessa tilanteessa”, Sand sanoo.

Juuri nyt koronatartuntojen ilmaantuvuus on korkeinta Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Sairaanhoitopiirien ylilääkärit kertovat HS:lle olevansa huolissaan tartuntamääristä.

Jos tartuntaluvut kasvavat, ne tulevat ennen pitkää näkymään sairaanhoidon kuormituksena, sairaanhoitopiireistä arvioidaan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin sairaaloissa oli torstaiaamuna 24 koronapotilasta, joista viisi oli tehohoidossa.

”Tämän potilasmäärän kanssa vielä pärjäämme, mutta juuri tällä hetkellä ei ole hirveän paljon varaa määrän kasvuun ilman, että sillä on vaikutusta muihin toimintoihimme”, Husin vs. johtajaylilääkäri Teppo Heikkilä sanoo.

Husin sairaalat toimivat lomakauden takia supistetulla kapasiteetilla. Ylipäätään sairaaloissa on Heikkilän mukaan henkilöstöpulaa ja sijaisten hankkimisessa on ollut vaikeuksia. Lomakauden loputtua henkilöstöä on enemmän, mutta Heikkilä ennustaa, että haasteet tulevat jatkumaan.

”Mitä olen muiden sairaanhoitopiirien johtajaylilääkäreiden kanssa keskustellut, niin koko Suomessa tuntuu olevan sama tilanne.”

Tämänhetkiset tartuntaluvut ennakoivat potilasmäärän kasvavan lähiviikkoina, Heikkilä sanoo.

”Jää nähtäväksi, miten korkeaksi määrä kasvaa. Kun tautia on näin paljon liikkeellä, niin vaikka se leviää nuoremmassa väestössä, osa sairastuu vakavasti.”

Husin vs. johtajaylilääkäri Teppo Heikkilä.

Jos potilasmäärä kasvaa, ensimmäisenä supistetaan kiireetöntä hoitoa, jossa odotuksesta ei ole potilaalle merkittävää haittaa.

”Mutta totta kai pitkittyneestä odotuksesta tulee haittoja. Siksi yritämme ylläpitää kiireetöntä hoitoa niin pitkään kuin suinkin mahdollista”, Heikkilä sanoo.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella koronatartunnat ovat viime aikoina olleet nousussa. Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin noin 550 koronatartuntaa.

"Viime viikko oli meidän koko epidemian ennätysviikko”, kertoo sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juhani Sand.

Kesälomakauden ohessa terveydenhuollon kapasiteettia rasittavat Sandin mukaan rokotukset, testaukset ja jäljitykset, jotka kaikki vaativat terveydenhuollon henkilökuntaa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juhani Sand.

”Kokonaiskuormittuneisuus terveydenhuollossa on tällä hetkellä korkea.”

Erikoissairaanhoidossa Pirkanmaan alueella on tällä hetkellä lähes 20 potilasta, tehohoidossa potilaita on alle viisi.

Suurin osa sairaalahoidossa olevista ovat Sandin mukaan rokottamattomia, ja vain yksittäisiä ihmisiä on joutunut sairaalahoitoon molemmat rokoteannokset saatuaan.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Turun yliopistollinen keskussairaalan (Tyks) tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala kertoo, että uusien koronatartuntojen ja -potilaiden kasvun taittumisesta on nähtävissä jo merkkejä. Tulevaisuus on silti epävarma.

”Potilasmäärät ovat vähän laskussa, mutta siitä on ennenaikaista päätellä mitään, koska usein sairaalahoidon tarve tulee vasta viipeellä. Seuraavat viikot ratkaisevat paljon, mihin suuntaan mennään.”

Tyksin infektioylilääkäri Esa Rintala.

Tyksin alueella koronapotilaita on sairaalahoidossa tällä hetkellä alle viisi ihmistä.

Koronatartuntojen noustessa sairaalahoidon tarve voi kuitenkin Rintalan mukaan nousta nopeasti. Koronapotilaat kuormittavat sairaanhoitoa kuitenkin myös vuodeosastoilla.

”Jos osastolla on paljon potilaita, se sitoo paljon henkilöstöä, koska hoito on aikaa vievää ja vaatii suojaimien pukemista. Jos osasto joudutaan omistamaan kokonaan koronapotilaille, niin silloin muut potilaat joudutaan laittamaan muualle, mistä syntyy ketjureaktio.”

Terveydenhuollon kuormituksesta kertoo myös se, että tartunnan saaneista pystytään tällä hetkellä jäljittämään sairaanhoitopiirin alueella alle 70 prosenttia.

Myös positiivisten koronatestien osuus on Rintalan mukaan sairaanhoitopiirin alueella nousussa, vaikka myös testejä tehdään enemmän.

”Tällä hetkellä 5,6 prosenttia testeistä on positiivisia, eli diagnosoimatonta tautia on väestössä enemmän kuin aikaisemmin.”

Riski laajamittaiseen korona-aaltoon pienenee Rintalan mukaan sitä mukaa, kun rokotevauhti etenee, mutta rokottamattomien henkilöiden riski sairastua vakavasti on silti edelleen olemassa.

”Varovainen pitää olla edelleen. Ei tämä ohi vielä ole, vaan kyllä epidemia vielä jatkuu.”

Koronatartuntojen ja -potilainen määrän hillitseminen vaatii tuttuja keinoja: etäisyyksiä, käsihygieniaa ja maskeja.

”Lisäksi pitää harkita rajoituksia, jotka hillitsevät epidemian leviämistä väestössä”, Husin Heikkillä sanoo.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kiristi torstaina pääkaupunkiseudun kokoontumisrajoituksia 20. elokuuta alkaen. Rajoitusten myötä esimerkiksi yleisötilaisuuksiin saa osallistua sisätiloissa enintään 25 henkilöä.

Heikkilä sanoo ymmärtävänsä kansalaisten tuskastumisen rajoituksiin ja poikkeusaikaan.

”Pitää silti muistaa, että olemme tekemisissä vakavan taudin kanssa. Valoa on kuitenkin tunnelin päässä, kun rokotuskattavuutta on saatu nostettua. Kaikki merkit viittaavat siihen, että kattavuuden nousulla on vaikutusta epidemian kulkuun.”

”Vaikka riskiryhmät on saatu jo hyvin suojattua, tämä on potentiaalisesti vaarallinen tauti myös nuoremmalle väestölle. Siitä ei pääse yli eikä ympäri”, Heikkilä sanoo.

Heikkilän mukaan keväällä ja alkukesästä rajoituksia saatettiin löysentää epidemian hallinnan näkökulmasta hieman liian nopeasti. Hän kuitenkin vakuuttaa, että nykyisestäkin epidemia-aallosta selvitään.

”Mutta on todella vaikea ottaa kantaa, milloin meillä on tilanne, jolloin voimme varmuudella sanoa, ettei koronaepidemia vaikuta sairaaloiden toimintaan.”

Vaikka epidemian kulkua on hankala ennustaa, Sandkin kehottaa ihmisiä muistamaan yksinkertaiset perusasiat esimerkiksi hygienian suhteen ja ottamaan rokotuksen.

”Tämän hetken käsitys on se, että kun jaksettaisiin vielä pari kolme kuukautta eteenpäin, jolloin meillä on ollut mahdollisuus ottaa rokotteen molemmat annokset, olemme silloin ihan eri tilanteessa.”