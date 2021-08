Huoltovarmuuskeskus teki kaupat heikkolaatuisiksi osoittautuneista maskeista Onni Sarmasteen kanssa viime vuoden keväällä. Poliisi epäilee, että Sarmastetta yritettiin kiristää miljoona­kauppojen jälkeen.

Poliisi on saanut valmiiksi tutkinnan sekavasta vyyhdestä, joka liittyy Huolto­varmuus­keskuksen maskikauppojen jälkipyykkiin.

Jutussa on kyse siitä, yritettiinkö Onni Sarmastetta kiristää luopumaan 5 000 000 euron arvoisesta taloudellisesta edusta. Sarmaste solmi miljoonakaupat Huolto­varmuuskeskuksen kanssa viime vuoden keväällä, mutta hänen toimittamansa maskit paljastuivat lopulta heikkolaatuisiksi.

Suomen terveydenhuollossa oli maskikauppojen aikoihin huutava pula suoja­maskeista koronavirus­epidemian seurauksena, minkä vuoksi Huoltovarmuus­keskus pyrki hankkimaan maskeja pikavauhdilla. Keskus oli neuvotellut maskikaupoista yrittäjä Tiina Jylhän yrityksen kanssa, ja Jylhän käsityksen mukaan Sarmasteen kanssa toteutettu kauppa olisi pitänyt toteuttaa hänen yhtiönsä kanssa.

Jylhän maskitoimitukset eivät koskaan edenneet toteutukseen, mutta Sarmaste pääsi toimittamaan maskeja.

Tiina Jylhän avustajan Kari Uotin mukaan hänen päämiehensä kiistää syyllistyneensä rikokseen Onni Sarmasteen kiristysjutussa.

Poliisi aloitti maskisotkusta useita rikostutkintoja.

Keskiviikkona poliisi tiedotti saaneensa valmiiksi niin sanotun kiristyshaaran tutkinnan. Poliisi kertoi, että se epäilee jutussa kahta törkeän kiristyksen yritystä ja yllytystä törkeään kiristykseen.

”Tapaus koskee kahden henkilön välistä riitaa mittavasta suojamaski­kaupasta ja kauppaan liittyvästä taloudellisesta edusta. Poliisi epäilee, että asianomistajaa on vaadittu pakottamalla luopumaan noin 5 000 000 euron arvoisesta taloudellisesta edusta, johon esitutkinnassa ei ole esitetty laillista oikeutta”, poliisi kertoo tiedotteessa.

Helsingin Sanomat ei tavoittanut keskiviikkona iltapäivällä tutkinnanjohtaja Mikko Nikkasta kommentoimaan tutkinnan lopputulemaa. Sarmaste puolestaan vastasi tekstiviestitse, että kommentoi tapahtumia vain avustajansa välityksellä.

Sarmasteen asianajaja Heikki Huhtamäki sanoo, että hän ei ota kantaa tutkinnan sisältöön.

”Sarmasteen kanta on edelleen se, että tässä on tapahtunut rikos, ja tässä on jätetty rikosilmoitus poliisille. Sarmaste antaa syyttäjälle tutkintarauhan, eikä kommentoi asiaa enemmälti”, Huhtamäki sanoo.

Jylhän avustaja Kari Uoti kertoo, että hänen päämiehensä kiistää yllytyksen törkeään kiristykseen. Myös Uoti sanoo, että hän ei voi kommentoida toistaiseksi salaista esitutkintaa. Hänen käsityksensä mukaan poliisin tiedote antaa kuitenkin huomattavan raflaavan kuvan tapahtumista.

Poliisi tiedotti tiistaina saaneensa valmiiksi esitutkinnan siitä, että Huolto­varmuuskeskusta olisi erehdytetty kelvottomilla maskeilla. Rikosnimikkeenä tuossa haarassa on törkeä petos.

Sarmasteen asianajaja Huhtamäki ei kommentoi myöskään tutkintaa törkeästä petoksesta, josta epäillään puolestaan Sarmastetta ja toista henkilöä. Jylhä ei ole epäiltynä kyseisessä petoshaarassa.