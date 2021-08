Hallituksen tavoite 80 prosentin rokotus­kattavuudesta on asian­tuntijoiden mukaan mahdollinen – ”Kaikki riippuu nyt rokotusinnosta”

Alueelliset erot rokotuskattavuudessa ovat vielä suuria.

Voiko Suomi saavuttaa lokakuuhun mennessä hallituksen tavoitteen, jossa yli 80 prosenttia vähintään 12-vuotiaista kansalaisista olisi rokotettu kahteen kertaan?

Koko maan tilanne on tällä hetkellä se, että ainakin yhden rokoteannoksen on saanut noin 68 prosenttia suomalaisista. Kaksi rokotetta on saanut noin 40 prosenttia. Alueelliset erot ovat suuria.

Aikaa lokakuun alkuun on nyt seitsemisen viikkoa.

”Kyllä se on mahdollista”, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio hallituksen tavoitteesta.

Hän laskee, että Suomeen tulevat rokoteannokset riittäisivät tavoitteen saavuttamiseen myös siinä tapauksessa, että mukaan rokotettaviksi lasketaan myös nuoret eli yli 12-vuotiaat.

”Rokotteiden määrän puolesta se on mahdollista. Kaikki riippuu nyt rokotusinnosta, miten ihmiset niitä haluavat ottaa.”

Lue lisää: Rokoteasiantuntija Mika Rämet pitää 12–15-vuotiaiden korona­rokottamista tärkeänä: ”Sitten on tehnyt oman osansa riskien minimoimiseksi”

Kontio kiittelee kansalaisten rokotusintoa, joka on ollut kasvamaan päin. Myös nuoret ovat viime aikoina käyneet innokkaasti rokotuksissa.

Valtioneuvoston Kansalaispulssi-kyselyiden mukaan rokotushalukkuus on noussut tasaisesti koko vuoden: Jo 92 prosenttia suomalaisista sanoo ottavansa tai ottaneensa koronarokotteen. Alkuvuodesta luku oli 83 prosenttia.

”Kyllä se olisi mahtavaa, jos päästäisiin yli 80 prosentin. Se ei ole mahdottomuus, mutta se on kunnianhimoinen tavoite”, Kontio sanoo.

Hänen mukaansa tavoitteet tuleekin asettaa nyt korkealle, sillä rokotteet ovat erinomaisia, vaikkakaan eivät täydellisiä. Ne eivät siis anna täyttä, 100-prosenttista suojaa, mutta mitä useammalla rokote on, sitä parempi tilanne on kaikille.

Ylilääkäri Hanna Nohynek THL:stä sanoo, että deltavariantti on muuttanut tilannetta niin, että laumasuojaan tarvittavan rokotus­kattavuuden rajaa pitää miettiä uudelleen.

Deltavariantista ei tiedetä vielä tarpeeksi. Tiedossa on kuitenkin, että kyse on alkuperäistä virusta todella paljon tehokkaammin leviävästä muodosta. Esimerkiksi deltavariantin itämisaika on vain neljä vuorokautta, ja sitä voi erittyä jopa tuhat­kertaisesti alkuperäiseen virukseen verrattuna.

”Rokotteet suojaavat erittäin hyvin myös deltan aiheuttamalta vakavalta taudilta, mutta niiden kyky estää infektiota ja lievää tautia on jonkin verran alentunut. Tällä on merkitystä tartunta­ketjujen pysäyttämiselle”, Nohynek kertoo.

Siksi korkea rokotuskattavuus­tavoite onkin hänen mielestään nyt paikallaan.

Nohynek muistuttaa, että paljon riippuu nyt myös siitä, miten nopeasti ja missä määrin Suomeen saadaan rokoteannoksia. Rokotteiden toimitukset ovat ajoittain muuttuneet nopeallakin varoajalla.

Nohynekin mukaan Suomessa on perinteisesti suhtauduttu rokotteisiin myönteisesti.

”Pikkulasten rokotteista on kieltäytynyt alle kaksi prosenttia. HPV-rokotteiden kohdalla on päästy 70 prosentin kattavuuteen”, hän luettelee.

”Mutta toki paljon erilaista disinformaatiota on liikkeellä, joka voi sekoittaa ihmisten ajatuksia. Sen aika sitten näyttää, vaikuttaako tämä esimerkiksi lasten rokotus­kattavuuteen.”

Lue lisää: Sosiaalisessa mediassa liikkuva väärä rokotetieto voi hämmentää lapsia ja nuoria – Miten tunnistaa oikea tieto?

Lue lisää: Rokotukset ratkaisevat, miten hyvin koronavirus saadaan hallintaan

Lue lisää: Etelä-Karjalassa on rokotettu eniten, Etelä-Pohjanmaalla vähiten – Katso oman sairaan­hoito­piirisi tilanne