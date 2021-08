Keskustelu koronarokotteista voi kärjistyä lähipiirin keskuudessa, mikäli näkemykset ovat kovin erilaisia, sanoo asiantuntija.

Espoolainen Jarmo Lius, 60, ei ole ottanut koronarokotetta. Syyksi hän mainitsee sen, ettei hän luota mrna-rokotteeseen. Hän pitää ainoastaan riskiryhmäläisten rokottamista tarpeellisena.

”Olen tasapainoillut asian kanssa, sillä kuulun iän puolesta riskiryhmään, mutta ainakin toistaiseksi olen päättänyt, etten rokotetta ota”, Lius sanoo.

Hänen vaimonsa Marita Anttila, 48, päätyi toisenlaiseen ratkaisuun. Anttila työskentelee koulun ja päiväkodin keittiössä. Vaikka hänellä ei olekaan päivittäin suoraa kontaktia lapsiin, hän otti toukokuussa ensimmäisen annoksen Pfizerin ja Biontechin Comirnaty-rokotetta ja sai toisen annoksen elokuun alussa.

”Myös työnantajalta tuli vahva suositus rokotteen ottamiselle. Ajattelin, etten halua olla ainoa, jolla rokotetta ei ole, ja päätin varata ajan heti, kun se olisi mahdollista”, Anttila kertoo.

Vaikka Liuksella on pandemiasta ja koronarokotteista vahvat mielipiteet ja Anttilalla ei, se ei ole pariskunnan välejä hiertänyt.

”Kyllä me yhä nukumme samassa sängyssä”, Lius sanoo vitsaillen.

"On jokaisen oma asia, ottaako rokotteen vai ei. Siihen ei saisi kukaan toista painostaa”, Anttila puolestaan sanoo.

Myös uusperheen lähipiiri on päätynyt rokotteen osalta erilaisiin ratkaisuihin. Anttilan kotona asuva täysi-ikäinen tytär halusi ottaa rokotteen.

Samoin Liuksen aikuinen tytär on rokotteen halunnut ottaa. Pariskunnan yhteinen lapsi on 11-vuotias eikä siten ole saanut rokotetta.

Rokotuskeskustelu voi kärjistää ihmisten välejä kodin lisäksi myös työpaikoilla, mikäli yhteiskunnassa ei päästä koronaviruksesta lopullisesti eroon, varoitti Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula äskettäin.

”Tämä keskustelu on ollut maailmalla äärimmäisen polarisoivaa. Varmaan keskustelu tulee olemaan sellaista myös Suomessa”, Koivula totesi.

Jarmo Liuksella on koronapandemiasta ja -rokotteista vahvat mielipiteet, Marita Anttilalla ei.

HS kysyi heinäkuun lopussa lukijoilta, miksi he eivät ole ottaneet koronavirus­rokotetta. Silloin moni kertoi, että rokotteen ottamisesta tai sen ottamatta jättämisestä oli aiheutunut lähipiirin kanssa kiistoja.

Lue lisää: Tiina meni korona­rokotukseen mutta alkoi viime hetkellä epäröidä – lukijat kertoivat HS:lle, miksi eivät ole ottaneet rokotetta

Vastaajat kertoivat suhtautumisen rokotteisiin jakaneen tuttavia ja sukulaisia selvästi kahteen leiriin – rokotteiden puolustajiin ja vastustajiin.

Rokotteiden ottamisesta oli aiheutunut myös riitoja, ja osa kertoi yhteydenpidon lähipiiriin myös katkenneen: ”Lapset eivät ole käyneet enää, kun sanoin, että meillä ei rokotella”, kertoo 67-vuotias mies.

Rokotusasenteita tutkinut Turun yliopiston akatemiatutkija Anna Soveri pitää suhteiden katkeamista läheisiin harmittavana asiana, joka voi johtaa kielteisyyden vahvistumiseen.

”Moni rokotteisiin varauksella suhtautuva kertoo, että he kokevat jo ennestään olevansa vähän ulkopuolisia tässä keskustelussa. Jos heidät vielä suljetaan sosiaalisten tilanteiden ulkopuolelle, se saattaa vain vahvistaa heidän negatiivista suhtautumistaan rokotteisiin”, Soveri kertoo.

Soveri muistuttaa, ettei rokote-epäröinti johdu vain koronarokotteesta vaan rokotteisiin epäillen suhtautuvia on ollut niin kauan kuin on ollut rokotteitakin.

Keskustelu koronarokotteista voi kärjistyä tavallisten kansalaisten keskuudessa, jos eteen tulee tilanteita, jolloin on tarpeen tietää ja ymmärtää esimerkiksi lähipiirin ajatuksia koronarokotteesta, Soveri sanoo.

Pohdittavaksi voi esimerkiksi tulla, voiko kutsuttu osallistua häihin, jos hän ei ole ottanut rokotetta ja paikalle on tulossa riskiryhmään kuuluvia. Voiko rokottamattoman lapsen antaa leikkiä kaverin perheen luona, jos tämän vanhemmat eivät ole ottaneet rokotteita?

”Ihmisten on vaikea vaikuttaa muiden ihmisten rokotuspäätöksiin ja käyttäytymiseen. Se voi siksi herättää ihmisissä pelkoakin, jos he kokevat, etteivät he voi suojella itseään tilanteelta, joka heitä pelottaa”, Soveri muistuttaa.

Tähän asti koronarajoituksissa on vedottu ihmisiin, jotta nämä noudattaisivat turvavälejä ja rajoituksia.

”Monella on piirtynyt kuva talkoista, joissa on tehty henkilökohtaisia uhrauksia ja luovuttu omista oikeuksista muiden suojelemiseksi, ja muiden oletetaan suhtautuvan samoin” Soveri sanoo.

”Kehdataanko sanoa muille, että emme halua viettää teidän kanssanne aikaa, jos emme ajattele asioista samoin?”

Soveri muistuttaa, että koronarokotuksen ottaminen on vapaa­ehtoista ja henkilökohtainen päätös, mutta samaan aikaan suurin osa ihmisistä kokee, että se koskee myös muita ihmisiä.

”Suomalaisilla korostuu rokotepäätöksessä vahvasti etenkin halu suojella muita”, Soveri kertoo.

”Kun sitten joku ei toimi samoin, se herättää helposti närkästystä.”

Tällä hetkellä Jarmo Liusta huolettaa, että työnantaja alkaa edellyttää koronarokotteen ottamista.

Vaikka lain mukaan työnantaja ei voi vaatia työntekijää kertomaan itsestään henkilökohtaisia terveystietoja ja tieto rokotuksista lasketaan tällaiseksi, tieto siitä, kuka rokotuksen on ottanut ja kuka ei, kulkee helposti myös työkavereiden kautta.

”Se mietityttää. Olen joutunut sitä pohtimaan, että lopetanko työt vai joudunko vaihtamaan vielä työpaikkaa, jos sitä aletaan edellyttää”, Lius kertoo.

Vaikka Liuksella on omat näkemyksensä koronarokotteesta, hän ymmärtää myös niitä, jotka päätyvät sen ottamaan.

Lius kertoo peruneensa esimerkiksi osallistumisensa sukukokoukseen, johon on osallistumassa myös ikääntyneitä sukulaisia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erikoistutkija Jonas Sivelä muistuttaa, että suomalaisten rokotushalukkuus on yleisesti ottaen varsin korkealla tasolla.

Heinäkuussa toteutetun Kansalaispulssi-kyselyn mukaan 92 prosenttia vastaajista kertoo joko ottaneensa tai aikovansa ottaa koronarokotteen.

”On harhakäsitys, että Suomessa olisi kovin vahvaa ideologista rokotusvastaisuutta. Se saa paljon julkisuutta ja voi vääristää kuvaa siitä, missä mittakaavassa vastaisuutta oikeasti esiintyy”, Sivelä sanoo.

Rokottamattomuus ei hänen mukaansa myöskään aina johdu rokotusvastaisuudesta, vaan taustalla voi olla myös riskikäsityksiin ja rokotusten saamisen vaivattomuuteen liittyviä syitä.

Sivelä muistuttaa, että Suomessa on paljon myös ihmisiä, jotka eivät voi terveydellisistä syistä ottaa rokotteita.