Sunnuntaina 1. elokuuta sivulla C 8 kirjoitettiin virheellisesti, että HS Kirjaston viikon kirjan kuvittaja on Pepita Apila. Hän on Apila Pepita. Lisäksi kirjan nimi oli kirjoitettu virheellisesti muodossa Pohjolan myyttiset. Kirjan nimi on Pohjolan jumalattaret.