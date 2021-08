Karjalankannaksella sijaitsevan kylän kaivosta löydettiin vuonna 2018 puna-armeijan hautaamien suomalaissotilaiden jäänteitä. Nyt Aate Matias Hautamäeksi tunnistettu vainaja saa hautajaisensa Nivalassa.

Kalajokilaakso-lehteen 11. elokuuta painettu ilmoitus kertoo talvisodassa kaatuneesta Aate Matias Hautamäestä, joka tullaan siunaamaan sotilaallisin kunnianosoituksin Nivalan sankarihautausmaalle 21. elokuuta.

Ilmoituksessa sankarivainajaa jää kaipaamaan kaatuneen sotilaan poika Kalevi Kannus perheineen.

Hänen isänsä jäänteet löydettiin jo vuonna 2018, mutta lopullisen tunnistamisen jälkeen ja koronavirus­pandemian aiheuttaman viivästyksen vuoksi hautajaiset päästään järjestämään vasta nyt.

”Nyt on yhdessä sukujoukon kanssa hyvänolontunne. Elviira-tätini elinikäinen toive on toteutunut”, Kannus toteaa.

Talvisodan aikana Karjalankannaksella Punnuksen kylässä helmikuussa 1940 kaatuneen Hautamäen kohtalo oli pitkään mysteeri.

Puna-armeijan hyökättyä kylässä kaatui kymmeniä suomalaisia sotilaita. Kentälle jääneitä vainajia yritettiin jatkosodan aikana löytää, mutta tuloksetta. Viitteitä haudoista ei ollut.

Myöhemmin sodan historiaa tutkittaessa heräsi kuitenkin epäilys kylän kansakoulun kaivosta, johon venäläiset olisivat mahdollisesti haudanneet kaatuneita suomalaisia.

Totuus paljastui vasta vuonna 2018, kun suomalaisten ja venäläisten etsintäryhmien yhteistyön tuloksena kaivosta löytyi kuuden suomalais­sotilaan jäänteet.

Jäännösten lisäksi kaivossa oli kolme tuntolevyä, joista yksi kuului sotamies Aate Matias Hautamäelle.

Sotamies Aate Matias Hautamäki oli kuollessaan vain 24-vuotias.

Vain 24-vuotiaana kaatuneen Hautamäen poika, Kalevi Kannus, oli isänsä kuoltua alle kolmevuotias. Hän kertoo yrittäneensä selvittää isänsä kohtaloa jo pikkupojasta lähtien. Hänen lapsuudessaan sota-ajasta kuitenkin vaiettiin.

”Kun ensimmäisen kerran menin oppikouluun, kävin kirjastoissa ja kysyin asiasta opettajilta, jotka olivat olleet sodissa, mutta eivät he mitään kertoneet.”

Aikuistuttuaan Kannus sai tietoja isästään muun muassa kansallisarkiston julkisista asiakirjoista. Eläkkeelle jäätyään hän ryhtyi tutkimaan asiaa perusteellisemmin ja perehtyi sodasta kertovaan kirjallisuuteen.

Erilaisten sattumien ja kohtaamisten kautta Kannus sai yhteyden Punnuksen alueella etsintätöitä tekeviin ryhmiin, joiden kautta hänen isänsä lopullinen kohtalo selvisi.

Vaikka isän jäänteet löydettiin jo vuonna 2018, virallinen tunnistaminen vei aikaa. Lopulta koronapandemian viivyttämät dna-tutkimuksen tulokset osoittivat vainajan todella Aate Matias Hautamäeksi.

Sankarivainajien etsimisestä ja kotiin tuomisesta vastaa Suomessa Puolustusministeriön rahoituksella toimiva Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa kentälle jääneiden etsintöjä, tunnistaa heidät, tuoda kotiin ja huolehtia hautaamisesta, kertoo yhdistyksen asiamies Markku Kiikka.

Yhdistyksellä on omia vapaaehtoisvoimin toimivia etsintäryhmiä, jotka koostuvat Kiikan mukaan suurelta osin sotahistorian harrastajista.

Suomalaisia sodassa kaatuneita löytyy kuitenkin paljon myös Venäjän puolelta, jossa venäläisillä on omaa etsintä­toimintaansa. Yksi Karjalankannaksella toimiva ryhmä on Karjalan Valli, joka on osallistunut myös Hautamäen paikallistamiseen.

Talvi- ja jatkosodan aikana kaatuneita sotilaita on edelleen paljon löytämättä. Kaikkia ei tulla Kiikan mukaan koskaan löytämäänkään.

Hänen mukaansa kentälle jäi ja katosi noin 13 000 sankarivainajaa. Tällä hetkellä heistä on löydetty noin 1 400, joista 409 on tunnistettu.

”Sotilaita tuhoutui muun muassa kranaattien täysosumissa jäljettömiin ja hukkui, joten kaikkia ei pystytä koskaan löytämään.”

Aate Matias Hautamäki kuvattuna sotaväessä vuonna 1938.

Sotilaan kansalaisuus voidaan Kiikan mukaan päätellä helposti, mutta lopulliseen henkilöllisyyden varmistamiseen tarvitaan luista saatava dna-näyte, jota verrataan lähiomaisen vertailunäytteeseen.

”Parhaassa tapauksessa löytyy tuntolevy, mutta on myös paljon muita tunnisteita suomalaisille, kuten leijonanappeja, puukkoja, kompasseja, kypäriä ja pakkeja. Hyvin varmasti pystytään vainaja tunnistamaan suomalaiseksi.”

Mahdollisia kaatuneita paikallistetaan muun muassa sotapäiväkirjojen avulla. Joskus niistä löytyy jopa valmiita piirroksia kaatuneiden olinpaikasta.

”Kun vainaja on tunnistettu, kuljetamme jäänteet asianomaiselle paikkakunnalle ja luovutamme seurakunnalle. Seurakunnat hoitavat hautaustoimet. Mukana voi olla myös Puolustusvoimien edustus.”

Kiikka ei näe yhdistyksen työlle loppua, sillä tunnistettavia sankarivainajia ja heitä etsiviä vapaaehtoisia riittää tulevaisuudessakin. Hän kokee vainajien kotiin saattamisen velvollisuudeksi.

”Se on kunniavelan maksamista.”

Kaikkia sodassa kaatuneita ja kadonneita ei tunnisteta, vaikka heidät löydettäisiinkin. Tunnistamattomat vainajat haudataan sankarihautausmaalle muun muassa Lappeenrantaan.

Kalevi Kannuksen isä haudataan kuitenkin hänen kotiseurakuntansa maille Nivalan sankarihautausmaalle. Hautajaisten järjestelyyn osallistuu myös Puolustusvoimat.

Hautajaiset osuvat Kannuksen syntymäpäiville, jolloin hän täyttää 84 vuotta. Muistotilaisuuteen on tulossa toistasataa ihmistä.

”Luulen, että kirkko tulee täyteen”, Kannus toteaa.