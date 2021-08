THL laskee saman tilanteen koittavan jo pari viikkoa aiemmin.

Jos Suomessa rokotetaan vähintään 12-vuotiaita koronatautia vastaan sellaisella vauhdilla, joka on ollut viime viikkoina päällä, 80 prosentin rokotuskattavuus saavutetaan marraskuun puolivälissä.

HS teki laskelman, joka perustuu siihen, että toinen annos annetaan 12 viikon kuluttua ensimmäisestä, kuten tähänkin asti on yleensä tehty.

Laskelma näyttää tältä:

Torstaina ilmeni, että nykyisistä koronarajoituksista aiotaan luopua ja siirtyä uuteen koronastrategiaan lokakuun alussa, mikäli yli 80 prosenttia vähintään 12-vuotiaista kansalaisista on tuolloin saatu rokotettua kahteen kertaan.

Nykyinen tahti ei siis aivan riitä lokakuun alkuun.

Mutta jos rokotusväliä olisi mahdollista lyhentää kahdeksaan viikkoon, 80 prosentin raja saavutettaisiin jo lokakuun puolivälissä.

Kyse on suoraviivaisesta laskelmasta, joka ei huomioi kaikkia mahdollisia seikkoja, jotka voivat viivyttää tai nopeuttaa tilannetta nyt tai myöhemmin.

THL:n johtavan asiantuntijan Mia Kontion arvio samasta ajankohdasta ei paljon poikkea HS:n laskelmasta. Hän uskoo, että kaikilla halukkailla vähintään 12-vuotiailla on kaksi annosta rokotetta saatuna vähän aiemmin, eli loka-marraskuun vaihteessa.

Hän huomauttaa myös, että HS:n laskelmassa on laskettu tilanne viimeisten neljän viikon mukaan, jotka ovat olleet osin hiljaisia kesälomien vuoksi.

”Nyt elokuussa vauhti on selvästi kasvanut, ja ihmiset ovat varailleet innokkaasti aikoja. On tullut erilaisia walk-in ja pop-up-paikkoja, joihin pääsee ilman ajanvarausta. Ne ovat varsinkin kaupungeissa olleet nuorison suosiossa”, Kontio sanoo.

Toinen hitaampaa rokotetahtia heinäkuussa selittävä seikka on, että tuolloin rokotteita tuli hieman vähemmän kuin nyttemmin on tullut tai on tulossa. Vauhti siis kiihtyy parhaillaan.

”Ensi ja seuraavalla viikolla tulee 100 000 annosta enemmän Pfizerin ja Biontechin rokotetta, mikä mahdollistaa useilla paikkakunnilla rokotusten vauhdittumisen. Myös Modernan rokotteen tulo piristyy.”

Myös kouluissa alkaneet rokotukset kiihdyttävät vauhtia, koska niissä voidaan rokottaa kerralla ja keskitetysti suuri määrä nuoria.

Mikä sitten voisi hidastaa vauhtia? Kontion näköpiirissä ei ole erityisiä hidastavia tekijöitä.

”Koko koneisto toimii nyt hyvin, eikä suuria yllätyksiä odoteta rokotteiden toimituksissakaan. Kaikki on kiinni siitä, miten innokkaasti niitä otetaan”, hän sanoo.

”Olemme nimenomaan kehottaneet kuntia lyhentämään rokotusväliä kahdeksaan viikkoon, jos se vain on rokotteiden määrän puolesta mahdollista.”

Vauhti voisi Kontion mukaan kasvaa entisestään, jos rokotuksia tarjottaisiin enemmän lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

”On huomattu, että rokotuksille on nuorilla kysyntää, kun siitä tehdään helppoa ja mahdollisuus tuodaan lähelle. Se on esimerkiksi kaupungeissa hyvä keino lisätä rokotuksia.”