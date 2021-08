Hallituksen toiveet lasten säästämisestä koronarajoituksilta eivät Etelä-Suomen avia näyttäneet hetkauttavan, kirjoittaa HS:n kotimaantoimituksen uutistuottaja Suvi Vihavainen.

Suvi Vihavainen

”En valitettavasti ihan näihin yksityiskohtiin pysty tässä vastaamaan.”

Näin kommentoi Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) ylijohtaja Merja Ekqvist torstaina aamupäivällä, kun Iltalehden toimittaja kysyi häneltä toistamiseen, koskevatko pääkaupunkiseudulle langetetut uudet kokoontumisrajoitukset myös lapsia ja heidän harrastuksiaan.

Ekqvist esiintyi sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viikoittaisessa koronavirusepidemiaa koskevassa tiedotustilaisuudessa. Hän esitteli katsauksen eri aluehallintovirastojen rajoituspäätöksistä – sillä seurauksella, että valtakunnan uutistoimittajat saivat koko päivän tulkata ja selvittää, mitä avit mahtoivat tällä kertaa tarkoittaa.

” Tietääkö avi itse, mitä se päättää?

Aluehallintovirastot ovat koko koronaepidemian ajan kunnostautuneet epäselvässä viestinnässä. Ongelma ei ole kuitenkaan pelkästään viestinnällinen.

Ylijohtaja Ekqvist lupasi tiedotustilaisuudessa, että avi selvittää, koskevatko sen samana aamuna tekemät rajoituspäätökset lapsia. Perustellusti voi ehkä kysyä: tietääkö siis avi itse, mitä se päättää?

Rajoittiko Etelä-Suomen avi tarkoituksella vai vahingossa lasten ja nuorten harrastuksia?

Joka tapauksessa lapset ja nuoret eivät ole pieni ”yksityiskohta”. Pääkaupunkiseudulla asuu kaksisataatuhatta alaikäistä. Kyse on heidän ja heidän perheidensä arjesta. Elämästä ja lapsuudesta.

Virkamiesten tekemät rajoituspäätökset nostattivat torstaina myrskyn, eivätkä ihan syyttä.

Viikon päästä pääkaupunkiseudulla saa järjestää sisätiloissa korkeintaan 25 ihmisen ja ulkotiloissa korkeintaan 50 ihmisen tapahtumia. Poikkeuksiakin on, jos yleisöä onnistutaan esimerkiksi ”lohkomaan”.

Niin on myös vaatimuksia: avi edellyttää tilaisuuden järjestäjältä esimerkiksi kirjallista suunnitelmaa siitä, miten lähikontaktit estetään.

Ja kyllä: tämä koskee myös lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Se on nyt uhattuna, koska sisätiloissa vaadittavat turvavälit käytännössä estävät monien harrastusten jatkumisen.

Koronaepidemia ei ole Suomessa ohi. Siitä kertovat torstain ennätykselliset tartuntaluvut, yli tuhat uutta tartuntaa, mistä myös koronapotilaiden sairaalahoidosta vastaavat ylilääkärit ovat huolissaan.

Syyllisiä epidemiaan eivät kuitenkaan ole lapset ja nuoret, jotka ovat juuri aloittaneet kouluvuotensa lähiopetuksesta iloiten. He ovat palanneet syksyn uusiin ja vanhoihin harrastuksiin, jotka ovat olleet korona-aikana moneen kertaan rajoitettuina ja katkolla.

Epidemia on kestänyt Suomessa pian puolitoista vuotta, ja se on pienten ihmisten elämässä pitkä aika. Tutkimusten mukaan juuri he ovat kärsineet pandemianaikaisista rajoituksista eniten. He ovat niitä, joille yhteiskunnalla ei ole ollut vielä tarjota rokotetta tai joita on vasta alettu rokottaa.

Vaikka uusia tartuntoja raportoidaan juuri nyt paljon, rokotusten ansiosta sairaalahoidon tarve ei ole toistaiseksi seurannut tartuntojen määrää entiseen tapaan.

Tauti leviää tällä hetkellä erityisesti nuorten aikuisten parissa, joilla on vielä puutteellinen rokotesuoja. Altistumisia tulee runsaasti esimerkiksi ravintoloissa ja yökerhoissa. Kohdistuvatko rajoitukset nyt siis oikeaan ryhmään?

” On hämmentävää, että tulipaloa ei sammuteta siellä, missä palaa.

Monet meistä odottavat väsyneinä, milloin rokotukset alkavat helpottaa tautitilannetta tuntuvasti. Hallitus tarjosikin torstaina porkkanaa: Suomi voi avautua ja luopua nykyisistä koronarajoituksista lokakuun alussa, jos vähintään 12-vuotiaista kansalaisista yli 80 prosenttia on rokotettu.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti jo viime viikolla lomalta palattuaan, että yhteiskuntaa halutaan pitää auki ja hätäjarruna tehtäviä uusia rajoituksia yritetään välttää. Torstaina julkistettujen päätösten perusteella Etelä-Suomen avi ei näyttänyt tästä ajatuksesta piittaavan.

Suomessa on monitasoinen hallintojärjestelmä, eikä maan hallitus voi puuttua alueviranomaisten itsenäisesti tekemiin päätöksiin.

On kuitenkin hämmentävää, että tulipaloa ei sammuteta siellä, missä palaa, vaan sammutusletkun suihku osoittaa toiseen suuntaan.

Keväällä lasten harrastuksiin ei jäljitetty juurikaan tartuntaketjuja, mutta esimerkiksi baareihin ja anniskeluravintoloihin niitä on liitetty kesän aikana runsaasti.

Ravintoloiden rajoituksista päättää hallitus, esimerkiksi kokoontumisrajoituksista avit.

Jokin järjestelmässä mättää, jos hallinto ei toimi samassa hengessä. Etelä-Suomen avi näki välttämättömänä viedä lasten ja nuorten harrastukset, vaikka hallitus on keväästä asti toistellut, että lapsia ja nuoria ei pidä rajoittaa kuin viime hädässä.

Ja toisaalta: onko ravintolarajoituksista päättävän hallituksen tilannekuva oikea?

Useimmille suomalaisille avit ovat tuntematon taho. Niillä on kuitenkin ratkaisevasti valtaa määrittää paitsi esimerkiksi kulttuuri- ja tapahtuma-alan väen, myös tavallisten kansalaisten elämää.

Marin kiirehti torstaina kertomaan, että sosiaali- ja terveysministeriö lähettää aluehallintovirastoille ohjauskirjeen, jossa korostetaan lasten ja nuorten etusijaa koronarajoituksista päättäessä.

Reaktiot uusiin rajoituksiin on syytä ottaa tosissaan, sillä ihmisten mielessä kaikki rajoitukset eivät mene enää läpi.

On vaikea ymmärtää, että rajoitukset vievät pääkaupunkiseudun lapsilta muskarit sekä jalkapallo- ja voimistelutreenit samalla kun rokottamattomat aikuiset notkuvat baareissa ja festareilla ja tuovat deltavarianttia tuliaisena esimerkiksi EM-kisoista ulkomailta.

Lapsia ei pidä rangaista siitä, mitä aikuiset tekevät.