HS kysyi neljästä suuresta kaupungista, saavatko lapset ja nuoret psykologipalveluita kaupungin kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti.

Monissa Suomen peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa ei pystytä tarjoamaan koulupsykologin palveluja lain asettamissa puitteissa. Erityisesti kiireettömäksi arvioiduissa tilanteissa pääsyä psykologin puheille joutuu odottamaan kouluissa usein liian kauan.

Lisäksi psykologin tutkimuksiin on kouluissa ja oppilaitoksissa ajoittain ruuhkaa, eikä koulupsykologeilla riitä työaikaa yhteisöllisen hyvinvoinnin edistämiseen niin paljon kuin lain mukaan pitäisi.

HS soitti Vantaan, Tampereen, Jyväskylän ja Kokkolan koulupsykologeista vastaaville esihenkilöille ja kysyi, pystytäänkö lapsille ja nuorille tarjoamaan psykologipalveluita kaupungin kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskelijahuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä.

Yksilötapaamisten lisäksi koulupsykologin työhön kuuluu lain mukaan yhteisöllisen hyvinvoinnin lisääminen kouluyhteisössä. Yhteisöllistä työtä tehdään käytännössä usein yhdessä opettajien, koulukuraattorien ja terveydenhoitajien kanssa.

Soittokierros paljasti, että kiireellisissä tapauksissa keskusteluapua pystytään tarjoamaan vuorokauden sisällä, mutta kiireettömissä tapauksissa seitsemän päivän aikarajaan ei aina ylletä.

”Aina emme pysty tarjoamaan kiireetöntä tapaamista seitsemässä päivässä. Akuutit tilanteet kuitenkin priorisoimme niin, että niihin pystymme vastaamaan”, kertoo Vantaan opiskelijahuollon päällikkö Tuija Harakka.

Tilanne on sama myös Tampereella, Jyväskylässä ja Kokkolassa.

Koulupsykologit saavat yhteydenottoja paitsi lapsilta ja nuorilta itseltään myös esimerkiksi opettajilta ja vanhemmilta.

Tapaamisia priorisoidaan tilannekohtaisesti, joten on vaikea arvioida, kuinka kauas seitsemän päivän tavoitteesta jäädään, haastateltavat kertovat.

Yksi syy yksilötapaamisten ruuhkautumiselle on haastateltavien mukaan se, että lasten ja nuorten keskusteluntarve on lisääntynyt merkittävällä tavalla viime vuosina.

Koulupsykologin yksilötapaamisten määrä on kasvanut 2010-luvulta lähtien tasaisesti kaikissa neljässä kaupungissa. Erityisesti toisen asteen opiskelijoiden masennus- ja ahdistusoireilu on tilastojen mukaan lisääntynyt viime vuosina, haastateltavat kertovat.

Lisäksi vaikuttaa siltä, että koronapandemia on lisännyt lasten ja nuorten mielenterveyden haasteita entisestään.

”Osin yksilötapaamisten lisääntymisessä on kyse varmasti siitä, että koulupsykologin työstä on tullut näkyvämpää ja kynnys hakea apua on pienentynyt. Mutta varmasti etenkin korona-aikana myös etäkoulu, sosiaalisten kontaktien puute ja yleinen yhteiskunnallinen epävarmuus on lisännyt lasten ja nuorten ahdistus- ja masennusoireilua”, Jyväskylän opiskeluhuollon palvelupäällikkö Seppo Huhtiniemi kertoo.

Psykologin tapaamisten lisäksi myös koulupsykologien tutkimuksissa on monissa suomalaisissa kouluissa ruuhkaa.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa ei määritellä, missä ajassa oppilaan tai opiskelijan on päästävä psykologin tutkimukseen.

”Myös tutkimuksissa jonot elävät, ja tarvittaessa voimme priorisoida kiireellisiä tutkimustarpeita, jos tutkimustarpeeseen esimerkiksi liittyy vakavaa mielenterveyden problematiikkaa”, sanoo Tampereen perusopetuksen oppilashuollon päällikkö Sirpa Tikka.

Kokkolassa tutkimuksiin pääsyä joutuu usein odottamaan jopa kuukausia, kertoo Kokkolan johtava koulupsykologi Johanna Puumala.

”Näissä tilanteissa korostuu konsultaation merkitys. Olemme pyrkineet miettimään opettajien kanssa, millaisia tukitoimia lapsille ja nuorille voisi tarjota odotusaikana. Esimerkiksi oppimisen tai keskittymisen haasteisiin on pyritty löytämään apukeinoja jo tutkimusta odottaessa”, Puumala sanoo.

Kaikki haastateltavat ovat yksimielisiä siitä, että yhteisölliselle työlle ei jää tarpeeksi aikaa, koska yksilötapaamiset vievät työajasta leijonanosan.

Esimerkiksi Jyväskylässä psykologit ehtivät käyttää yhteisölliseen työhön noin 20 prosenttia työajasta, vaikka lain mukaan koulupsykologin työn tulisi painottua nimenomaan yhteisölliseen ennaltaehkäisevään työhön.

”Kyllähän yhteisöllistä työtä pitäisi ehtiä tekemään enemmän, jotta voisimme ennaltaehkäistä mielenterveyden ongelmia ja kehittää kouluyhteisöä vahvemmin sellaiseksi, että se tukisi oppilaiden ja opiskelijoiden sekä henkilökunnan hyvinvointia”, Seppo Huhtiniemi kertoo.

Resurssihaasteisiin pyritään hakemaan tällä hetkellä helpotusta lainsäädännön muuttamisesta.

Eduskunnassa on lausuntokierroksella lakimuutos, joka asettaisi koulupsykologien ja kuraattorien määrälle selkeät mitoitukset.

Uuden lain mukaan yhden koulupsykologin vastuualueella saisi tulevaisuudessa olla laskennallisesti 780 oppilasta tai opiskelijaa.

Nyt kaupunkien välillä on suuria eroja siinä, kuinka paljon yhdellä psykologilla on vastuualueellaan oppilaita tai opiskelijoita.

Esimerkiksi Kokkolassa yhden psykologin vastuualueella on luokka-asteesta riippuen 800–1 600 oppilasta tai opiskelijaa. Tampereella puolestaan ollaan jo nyt hyvin lähellä 780 oppilaan tai opiskelijan tavoitetta.

Kaikki haastateltavat pitävät selkää mitoitusta hyvänä lakimuutoksena.

Vantaalla, Tampereella, Jyväskylässä ja Kokkolassa koulupsykologien määrää on jo lisätty viime vuosina. Kouluihin ja oppilaitoksiin on perustettu uusia virkoja, ja lisäksi resurssipsykologeja on palkattu määräaikaisiin työsuhteisiin.

”Olemme esimerkiksi saaneet Vantaalle toiselle asteelle kaksi psykologia lisää. Se on ollut merkittävä lisäys, jonka ansiosta pystymme paremmin tukemaan nuoria”, Tuija Harakka kertoo.

” Monissa Suomen kunnissa on kamppailtu rekrytointihaasteiden kanssa, kun kaikkia psykologin virkoja ja määräaikaisuuksia ei ole saatu täytettyä.

Toisaalta pelkkä psykologien virkojen lisääminen ei yksin ratkaise resurssipulaa. Monissa Suomen kunnissa on nimittäin jo nyt kamppailtu rekrytointihaasteiden kanssa, kun kaikkia psykologin virkoja ja määräaikaisuuksia ei ole saatu täytettyä.

Psykologiliiton vt. puheenjohtaja Jari Lipsanen kertoo, että koulupsykologien rekrytointi on usein sitä vaikeampaa, mitä pienempi paikkakunta on kyseessä ja mitä kauempana se sijaitsee yliopistokaupungeista.

Lipsasen mukaan koulupsykologien rekrytointi on ollut erityisen hankalaa esimerkiksi Pohjanmaalla ja Itä-Suomessa. Haasteita on kuitenkin koko maassa.

Johanna Puumalan mukaan Kokkolassa on tällä hetkellä yhdeksästä vakinaisesta koulupsykologin toimesta yksi toimi täyttämättä. Lisäksi avoinna olevaan sijaisuuteen ja yhteen määräaikaiseen toimeen ei ole saatu rekrytoitua työntekijöitä.

”Olemme saaneet viime vuosina lisäresursseja, joiden turvin olemme voineet palkata lisää psykologeja. Valitettavasti rekrytoinnissa on kuitenkin ollut haasteita”, Johanna Puumala kertoo.

Myös Vantaalla on vielä kesän jäljiltä täyttämättä useampi koulupsykologin toimi.

”Tällä hetkellä psykologeista kilpaillaan yksityisen sektorin kanssa, ja tässä kisassa julkinen sektori jää usein palkassa jälkeen”, Harakka sanoo.

Harakan mukaan psykologin työ kouluissa on antoisalla tavalla laaja-alaista ja antaa aitiopaikan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi kokonaisten ikäluokkien hyvinvointiin.

”Tämä ennaltaehkäisevä työ myös toteutuu jatkossa paremmin, jos sitovat mitoitukset toteutuvat ja rekrytointihaasteet helpottuvat.”