Kulmuni sai viestintävalmennusta ollessaan valtiovarainministeri ja erosi sotkun seurauksena.

Entisen valtiovarainministerin Katri Kulmunin (kesk) entinen erityisavustaja Kari Jääskeläinen on saanut syytteen petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Kyse on viestintäkoulutuksesta, jota Kulmuni sai ollessaan valtiovarainministeri.

”Syytteen mukaan erityisavustaja on erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saanut valtiovarainministeriön maksamaan valmennuksesta perusteettomasti 13 702 euroa”, syyttäjän tiedotteessa sanotaan.

Syyttäjä katsoo, että erityisavustaja rikkoi samalla virkavelvollisuuttaan. Virkavelvollisuuden rikkominen nimikkeenä kertoo, että syyttäjän käsityksen mukaan kyse on ollut tahallisesta toiminnasta.

Jääskeläinen on pitkän linjan erityisavustaja, joka on ehtinyt avustaa uransa aikana useita korkean profiilin keskustalaispoliitikkoja. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Kulmuni sai viestintäkoulutusta ministeriön rahoilla. Koulutuksessa hän harjoitteli kuitenkin myös asioita, jotka liittyivät keskustan puheenjohtajan tehtäviin.

Eduskunnassa hän totesi sittemmin, että sitä ei olisi pitänyt tehdä.

Kulmuni kertoi eduskunnassa halunneensa saada lisää esiintymisvarmuutta. Hän kertoi, että harjoitteli koulutuksissa muun muassa puoluekokouspuhetta.

Kulmuni erosi ministerin tehtävistä, vaikka jatkoi keskustan puheenjohtajana nykyisen puheenjohtajan Annika Saarikon valintaan saakka.

Kulmuni perusteli eroaan ministerin tehtävistä yhteiskunnallisella kokonaisvastuulla.

”Yhteiskunnallisissa tehtävissä täytyy kantaa yhteiskunnallista kokonaisvastuuta. Minun on kannettava poliittinen vastuu asiassa vaikka en olekaan tiennyt kaikista kokonaisuuteen liittyvistä hankinnoista enkä ole niitä tilannut tai hankkinut”, hän sanoi.