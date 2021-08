Helsingin yliopiston sijoitus kansainvälisessä yliopisto­vertailussa laski neljättä vuotta putkeen – ”Huipputiedettä on hirveän vaikea tehdä laskevilla resursseilla”, sanoo vararehtori

Helsingin yliopisto on edelleen ainoa suomalaisyliopisto, joka pääsi Shanghain kansain­välisessä yliopisto­vertailussa sadan maailman parhaan yliopiston joukkoon.

Helsingin yliopisto pääsi sijalle 82 arvostetussa Shanghain kansainvälisessä yliopistovertailussa, joka julkaistiin sunnuntaina.

Samalla se on ainoa suomalaisyliopisto, joka sijoittui vertailussa sadan maailman parhaan yliopiston joukkoon.

”Siitä huolimatta, että tulos on hieno, ja on hyvä, että olemme sadan parhaan joukossa, trendi on ilman muuta huolestuttava”, sanoo Helsingin yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Paula Eerola.

Helsingin yliopiston sijoitus vertailussa on laskenut neljä vuotta peräkkäin. Yliopiston tähänastinen ennätys oli 56. sija vuosina 2016 ja 2017.

Viime vuonna yliopiston sijoitus oli 74, vuonna 2019 taas 63 ja vuonna 2018 57.

Näin suomalaisyliopistot sijoittuivat Shanghain listalla 2021 Suluissa on kunkin yliopiston sijoitus vuodelta 2020. 82. Helsingin yliopisto (74.) 301.–400. Turun yliopisto (301.–400.) 301.–400. Aalto-yliopisto (401.–500.) 401.–500. Oulun yliopisto (501.–600.) 501.–600. Tampereen yliopisto (501.–600.) 601.–700. Itä-Suomen yliopisto (501.–600.) 701.–800. Jyväskylän yliopisto (701.–800.) Lähde: 2021 Academic Ranking of World Universities

Eerola viittaa muutaman vuoden takaisiin korkeakoulujen rahoitusleikkauksiin, joiden seurauksena Helsingin yliopisto irtisanoi noin 370 työntekijää keväällä 2016.

”Silloin jouduttiin äkillisesti tekemään monia säästötoimenpiteitä, mikä ei voi olla vaikuttamatta yliopiston kokonaistoimintaan. Huipputiedettä on hirveän vaikea tehdä laskevilla resursseilla.”

Valtiovarainministeriön viime viikolla julkaisemassa budjettiehdotuksessa Suomen Akatemian kautta kanavoitava tutkimusrahoitus vähenee ensi vuonna noin 40 miljoonalla eurolla kuluvaan vuoteen verrattuna.

Eerolan mukaan yliopistolla ehdotusta on katsottu huolestuneena.

”Kun puhutaan esimerkiksi kansainvälisten osaajien houkuttelusta, yliopiston maine ja tutkimuksen taso ovat erittäin tärkeitä. Tällaisella laskevalla trendillä on vaikeaa pysyä kansainvälisesti houkuttelevalla tasolla.”

Yliopistoja vertaileva Shanghain lista tai Arwu (Academic Ranking of World Universities) asettaa yliopistot paremmuusjärjestykseen kuusiosaisen mittariston perusteella. Mittareilla arvioidaan tutkimusta ja tieteellisten julkaisujen tuotantoa.

Vertailussa yliopistot saavat pisteitä tuotetuista julkaisuista, viittauksista, Nobel-palkinnoista ja matematiikan alan Fieldsin mitaleista sekä luonnontieteen alan Nature- ja Science-tiedelehdissä julkaistuista artikkeleista. Lisäksi edellä mainitut mittarit suhteutetaan kunkin yliopiston akateemisen henkilöstön määrään.

Listalla julkaistaan tuhannen yliopiston sijoitus vertailussa. Sadan parhaan jälkeen sijoittuvat yliopistot eivät saa tarkkaa sijoitusta, vaan ne ryhmitellään paremmuusjärjestykseen sadoittain.

Helsingin yliopiston lisäksi listalla ovat Suomesta Oulun, Turun, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Tampereen yliopistot sekä Aalto-yliopisto. Helsingin jälkeen suomalais­yliopistoista parhaiten sijoittuivat Aalto-yliopisto ja Turun yliopisto. Ne sijoittuivat luokkaan 301–400.

Itä-Suomen sijoitus listalla laski viime vuodesta. Aalto-yliopiston ja Oulun yliopiston sijoitukset taas nousivat viime vuodesta. Vielä viime vuonna listalle päässyt Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto ei tänä vuonna päässyt enää tuhannen parhaan joukkoon.

Maailman parhaat yliopistot Shanghain listalla 2021 Harvardin yliopisto, Yhdysvallat Stanfordin yliopisto, Yhdysvallat Cambridgen yliopisto, Britannia Massachusettsin teknillinen korkeakoulu (MIT), Yhdysvallat Kalifornian yliopisto, Berkeley, Yhdysvallat Princetonin yliopisto, Yhdysvallat Oxfordin yliopisto, Britannia Columbian yliopisto, Yhdysvallat Kalifornian teknologiainstituutti, Yhdysvallat Chigacon yliopisto, Yhdysvallat Lähde: 2021 Academic Ranking of World Universities

Oikaisu 16.8.2021 kello 17.29 : Oulun yliopiston sijoitus listalla nousi viime vuodesta, ei laskenut, kuten jutussa aiemmin virheellisesti kerrottiin.