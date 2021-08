Tietokoneiden toimituksia viivyttää esimerkiksi maailmanlaajuinen komponenttipula.

Kuluvan vuoden alusta voimaan astuneen oppivelvollisuuden laajentamisen myötä toisen asteen aloittaville opiskelijoille on tarjottava maksuttomat opiskeluvälineet.

Tämä tarkoittaa lukiolaisten kohdalla esimerkiksi kannettavaa tietokonetta. Kunnilla on ollut uusien tietokoneiden hankkimisessa kuitenkin paikoin haasteita, eivätkä kaikki koulut ole vieläkään saaneet tilaamiaan koneita.

Esimerkiksi Tampereen lähettyvillä sijaitsevassa Kangasalan lukiossa odotellaan vielä alkuvuodesta tilattuja tietokoneita. Koneiden on kuitenkin tarkoitus saapua alkusyksyn aikana.

”Onneksi meillä on sellainen tilanne, että saimme oman kaupungin yläkouluista koneita riittävän määrän. Muutama opiskelija joutui myös ottamaan koneen kotoa”, kertoo Kangasalan lukion rehtori Maria Kaakkolammi.

Kaakkolammen mukaan toimitusvaikeudet eivät ole aiheuttaneet ongelmia opetuksessa, vaikka tilanne vaati lisäjärjestelyjä.

Asia on huomattu myös Kuntaliitossa, kertoo liiton lukioasioista vastaava erityisasiantuntija Kyösti Värri.

Yksi syy tietokonehankintojen myöhästymiselle on hänen mukaansa uuden oppivelvollisuuslain tiukka toimeenpano­aikataulu. Uusi oppivelvollisuus­laki vahvistettiin viime vuoden lopulla, joten kouluilla on ollut rajallinen aika valmistautua muutoksiin.

”Toinen syy on globaali komponenttipula, joka näkyy myös tietokoneissa.”

Lyhyen myöhästymisen kanssa pystytään Värrin mukaan toimimaan, sillä väliaikais­ratkaisuja on olemassa.

”Oppilaitokset ovat hyvin kekseliäitä tällaisessa tilanteessa. Opiskelijat voivat käyttää omia laitteitaan tai puhelimiaan. Myös oppilaitoksen olemassa olevia laitekantoja voidaan hyödyntää.”

”Toivotaan, ettei toimitusten myöhästyminen kestä liian pitkään, koska silloin alkaa tulla hankaluuksia.”

Yksi suomalaisille lukioille tietokoneita välittävä yritys on Atea Finland. Yhtiön tuoteliike­toiminnasta vastaava johtaja Tommi Heiniö kertoo, että kyse on osittain kohtaanto-ongelmasta.

”Kyllä tietokoneita markkinoilla on myytäväksi, mutta moni koulu tai yritys haluaa tietynlaisia malleja. Juuri niitä laitteita, mitä asiakkaat haluavat, ei välttämättä ole.”

Myös Heiniö nostaa syyksi komponenttipulan, joka koskee koko elektroniikka­teollisuutta.

”Komponenteista ja piirisarjoista on jatkuvasti pulaa, koska koronan takia erilaisten laitteiden kysyntä on kasvanut valtavasti. Samaan aikaan on tullut uusia teollisuuden­aloja taistelemaan samoista komponenteista, kuten autoteollisuus.”

Tehtaita ei ole Heiniön mukaan pystytty rakentamaan lisää sitä mukaa, kun kysyntä on kasvanut.

Tietokoneiden ja elektroniikka­komponenttien saatavuus­ongelmista on kertonut aiemmin esimerkiksi Yle. Elektroniikka- ja automaatio­yritysten yhdistyksen Elkomit ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää kuvaili Ylelle komponenttipulan olevan ”järkyttävä”.

Koronaviruspandemia on Tommi Heiniön mukaan aiheuttanut myös rahtiongelmia. Suuri vaikutus voi olla myös sillä, että jokin yksittäinen tehdas on suljettu pandemian takia.

”Tästä johtuen suurimmilla tietokone­valmistajilla toimitusajat ovat alkaneet aika hurjastikin pidentyä.”

Heiniön mukaan suurin osa kouluista on saanut tietokoneensa ajoissa ja tilauksiaan vielä odottavia kouluja on vain yksittäisiä.

Kuntien, koulujen ja laitetoimittajien välistä yhteistyötä korostava Heiniö suosittelee tulevien konetilauksien aikaistamista.

”Tästä oppineena vahva suositukseni on se, että tämän vuoden puolella olisi syytä laittaa tilaukset sisään ensi vuoden elokuulle.”