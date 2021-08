Kestävää matkailua tutkinut Juho Pesonen seuraa kiinnostuneena, nouseeko suosiotaan kasvattaneesta junamatkailusta todellinen vaihtoehto lentomatkustamiselle.

Matkailuprofessori Juho Pesonen joutui ennen korona-aikaa matkustamaan työnsä takia niin paljon, että kesänvietto kotimaassa perheen kanssa on ollut mieluinen vaihtoehto. Pesonen kuvattiin Kuopion lentoasemalla.

Itä-Suomi oli jälleen kerran matkailu­professori Juho Pesosen kesäloman matkakohde. Kesään sisältyi puuhastelua perheen vapaa-ajan­asunnolla Savonrannalla, automatkailua Savossa ja Pohjois-Karjalassa sekä vierailuja sukulaisten ja ystävien luona.

”Minulla ei ole mitään palavaa halua matkustaa. Jouduin ennen koronaa matkustamaan työn takia niin paljon, että on ollut ihan kiva olla kotona perheen kanssa. Kesä Suomessa on minulle ihan ykkösjuttu”, sanoo Siilinjärvellä Pohjois-Savossa asuva Pesonen.

Hän aloitti elokuun alussa matkailu­liiketoiminnan professorina Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella. Pesonen on tutkinut ja opettanut erityisesti digitaalista matkailuliiketoimintaa. Hän on myös kiinnostunut kestävästä matkailusta ja sen haasteista.

Automatkailu on Pesoselle tutuin matkailumuoto lapsuudesta. Savonrannalla ja Savonlinnassa asunut perhe teki lomillaan automatkoja muihin Pohjoismaihin ja ympäri Eurooppaa, pisimmillään Espanjaan saakka.

”Ajoimme pienellä Fiatilla Euroopan halki koko nelihenkinen perhe, pieni auto ja pienet lapset. En kyllä nyt ymmärrä, miten se on mahdollista, mutta jotenkin se on onnistunut”, Pesonen sanoo ja naurahtaa. Hänellä itsellään on nyt kolme pientä lasta.

”Hidas matkailu oli meidän perheen matkailumuoto. Ei ollut kiire mihinkään. Nautimme matkasta ja mahdollisuuksista nähdä paljon matkan varrella. Emme ikinä käyneet kaukomailla. Myöhemmin työn takia olen lentänyt paljon eri puolille maailmaa ja välillä miettinytkin, onko tässä mitään järkeä.”

Matkailun vaikutukset – niin myönteiset kuin kielteisetkin – ovat viime aikoina nousseet uudella voimalla keskustelunaiheiksi koronapandemian ja ilmastonmuutoksen takia.

Lentohäpeästä ja liikamatkailusta puhuttiin jo ennen korona-aikaa. Lentämistä tarkastellaan ilmastovaikutusten lisäksi nyt myös matkailun ja matkakohteiden haavoittuvuuden näkökulmasta, Pesonen sanoo.

” ”Keski-Euroopassa investoidaan nyt valtavasti yöjunamatkailuun ja raideliikenteeseen.”

Hänen mukaansa matkailualalla mietitäänkin, miten matkailu ja matkakohteet olisivat jatkossa joustavampia ja kestäisivät paremmin erilaisia uhkia. Koronapandemia lisäsi kiinnostusta esimerkiksi junamatkailuun.

”Keski-Euroopassa investoidaan nyt valtavasti yöjunamatkailuun ja raideliikenteeseen. On mielenkiintoista nähdä, mitä siellä tapahtuu.”

Matkailuprofessorin mielestä Suomen pitäisi päästä mukaan junamatkustustrendiin eikä jäädä Pohjolan pussinperäksi, jonne tullaan Keski-Euroopasta vain lentäen.

Pesonen toivoo, että Pohjoismaat miettisivät saavutettavuutta ja alueen kiinnostavuutta myös yhteistyössä.

Siihen olisi syytä, sillä Euroopan matkailu­komission (ETC) kyselytutkimuksissa Suomi on nyt eurooppalaisille yksi vähiten kiinnostavista matkakohteista. Muutkaan Pohjoismaat eivät pärjää vertailussa kovin hyvin.

”Pystymmekö Pohjoismaiden kesken tekemään esimerkiksi mielenkiintoisia kiertoajeluita ja junamatkapaketteja?” Pesonen miettii.

Kulunut kesä oli kotimaanmatkailussa kaikkien aikojen kesä, vielä viime kesääkin vilkkaampi. Pesonen uskoo kuitenkin, että ihmiset lähtevät taas ulkomaille heti kun mahdollisuudet siihen lisääntyvät ja se koetaan turvalliseksi.

”Ei ole väliä, kuinka hienoja elämyksiä suomalaisyritykset ovat näinä kahtena kesänä tarjonneet suomalaisille, sillä ihmiset tulevat lähtemään ulkomaille. Olemme oppineet toimimaan niin”, hän sanoo.

”Koska olemme vain kotimaa, emme pysty koskaan tyydyttämään samoja tarpeita, joita ulkomaanmatkailu tekee. Sen takia ulkomaanmatkailu palaa hyvin nopeasti ihmisten agendalle. Myös Suomen matkailupiireissä odotetaan kovasti, että päästään taas toivottamaan tervetulleiksi ulkomaalaisia matkailijoita.”

” ”Ensi kesä voi olla kotimaanmatkailun kannalta kaikkien aikojen paras tai kaikkien aikojen huonoin vuosi.”

Pesosen mukaan jotain saattaa kuitenkin muuttua. Ilmastonmuutoksen vuoksi moni arvioi jatkossa lentämistään kriittisemmin – etenkin jos lentämiselle on hyviä vaihtoehtoja.

”Esimerkiksi ne yöjunat Keski-Euroopassa. Hyvien yöjunien saatavuus, hintataso ja kilpailukyky lentämisen kanssa tulevat varmasti vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen.”

Myös koronakesien hankinnat voivat vaikuttaa suomalaisten lomasuunnitelmiin tulevaisuudessakin. Lomatekemisiä saatetaan miettiä ainakin osittain uudella tavalla, jos pandemian aikaan on tullut hankittua kesämökki, matkailuauto, matkavene tai vaikka kajakki tai maastopyörä.

”Ensi kesä voi olla kotimaanmatkailun kannalta kaikkien aikojen paras tai kaikkien aikojen huonoin vuosi. Sitä ei pysty tällä hetkellä sanomaan.”

Matkailuprofessori aikoo jatkaa oman perheensä kanssa lapsuudestaan tuttua tapaa lomailla eli tehdä automatkoja.

”Hidas matkailu sopii minulle. Sähköautolla on mukavaa ja ympäristöystävällistä ajella, pysähtyä paikkoihin ja käydä missä haluaa.”

Pesosen lapset ovat jo kyselleet matkoja Pariisin ja Lontoon tapaisiin suurkaupunkeihin, joita he ovat nähneet televisio-ohjelmissa.

”On mielenkiintoista, mistä ne halut matkailuun kumpuavat ja mistä lasten käyttäytyminen rakentuu. Matkailu kudotaan meihin pienestä pitäen nykysuomalaisen lapsen arjessa”, Pesonen sanoo.

”Viime kesänä meillä oli suunnitelma lähteä autolla ajelemaan ympäri Eurooppaa, mutta koronan takia se siirtyi eteenpäin. Se olisi nyt ensimmäisenä ohjelmassa. Jos ensi kesänä pääsisimme Eurooppaan automatkalle, se olisi tosi mukavaa.”