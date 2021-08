Norjassa ja Tanskassa esimerkiksi suuria tapahtumia on avattu koronapassin avulla. Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell ei uskalla luvata kansalaisilleen koronarajoituksista vapaata joulua.

Suomessa Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräämät viimeiset koronarajoitukset ovat herättäneet närää kulttuuritapahtumien järjestämisen ja lasten harrastusten osalta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) lupaili viime viikolla, että Suomi luopuu nykyisistä koronarajoituksista ja siirtyy uuteen koronastrategiaan lokakuun alussa, jos vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista kansalaisista on tuolloin rokotettu kahteen kertaan.

Uuden koronastrategian yksityiskohtia hiotaan vielä, mutta monessa naapurimaassa yhteiskunnan avautumista ja aukipitämistä koskevia strategioita on ollut käytössä jo pidempään.

HS kävi läpi, millaisilla suunnitelmilla kolme lähintä Pohjoismaata avautuvat, kun rokotukset etenevät.

Lue lisää: Hallitukselta ohjeistuksia aluehallinto­viranomaisille: Kulttuuri­tapahtumia voitava järjestää ilman kahden metrin välejä, lasten ja nuorten oltava etusijalla

Ruotsissa aiotaan luopua tapahtumien osallistujarajoituksista

Ruotsin hallitus esitteli toukokuussa viisiportaisen suunnitelman, jonka mukaan rajoituksia puretaan.

Maa siirtyi suunnitelman kolmannelle tasolle heinäkuun puolivälissä. Joukkoliikenteen matkustajamäärien rajoituksista kaukoliikenteessä luovuttiin, samoin kauppojen, kuntosalien, museoiden, huvipuistojen ja vastaavien julkisten tilojen neliömetreihin suhteutetuista kävijämäärärajoituksista.

Suunnitelman aiemmilla tasoilla esimerkiksi ravintoloiden aukioloja on pidennetty ja osallistujarajoituksia sisä- ja ulkotiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa on lievennetty. Ravintoloiden aukiolorajoituksista on luovuttu.

Tukholmassa mainostettiin koronan pikatestejä toukokuussa. Viimeisten kahden viikon aikana Ruotsissa on todettu asukaslukuun nähden vähiten uusia tartuntoja Pohjoismaissa.

Hallituksen suunnitelmissa on siirtyä tasolle neljä syyskuussa. Tuolloin luovutaan yleisten tapahtumien ja yksityistilaisuuksien osallistujarajoituksista ja lievennetään ravintolarajoituksia entisestään.

Loput rajoitukset on määrä purkaa tasolla viisi, jolle siirtymisen aikataulua ei ole vielä asetettu.

Vaikka avautumista puoltaa se, että Ruotsissa taudin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Pohjoismaiden pienin, tartuntamäärät kasvavat. Vielä elokuun alussa Aftonbladetin haastattelussa valtionepidemiologi Anders Tegnell ei uskaltanut luvata, että tulevaa joulua voitaisiin viettää täysin ilman koronarajoituksia.

”Meidän täytyy jatkaa elämää tämän viruksen kanssa vielä hyvän aikaa. En usko, että tulemme tarvitsemaan kovin laajoja [rajoitus]toimenpiteitä, mutta meidän täytyy mukauttaa elämäämme vielä jonkin aikaa”, Tegnell sanoi.

Norjassa kouluissa altistuneita lapsia ei määrätä enää karanteeniin

Norjassa hallitus on laatinut yhteiskunnan avaamiseen neliosaisen suunnitelman, jonka viimeiselle tasolle maa yrittää siirtyä 5. syyskuuta.

Siirtyminen tapahtuu kolme viikkoa sen jälkeen, kun kaikille yli 18-vuotiaille on tarjottu mahdollisuus saada ensimmäinen rokoteannos, kertoi maan yleisradioyhtiö NRK. Rokotustahtia vauhdittaa tuore, miljoonan rokoteannoksen osto Puolasta.

Terveysministeri Bent Høie ilmoitti asiasta viime viikolla. Uutinen oli odotettu, sillä neljännen tason käyttöönottoa on lykätty jo kahdesti herkästi leviävän deltavariantin vuoksi.

Norjassa päätetään elokuun aikana 16–17-vuotiaiden rokottamisesta. Oslossa Pfizerin ja Biontechin rokotuksia jaettiin nuorille aikuisille elokuun alussa.

Maa on ollut kesäkuun lopulta asti uudelleenavautumis­suunnitelman tasolla kolme. Tällä tasolla esimerkiksi aikuisten harrastusryhmien kokoa suositellaan rajoitettavan, ja yleisötapahtumien osallistujamääriä rajoitetaan.

Osallistujamäärän yläraja riippuu siitä, järjestetäänkö tapahtuma sisällä vai ulkona, onko osallistujilla omat istumapaikat ja vaatiiko tapahtuman järjestäjä osallistujilta koronapassia tai negatiivista koronatestitulosta.

Vaikka maa on purkanut rajoituksiaan varovasti, on lasten kohdalla tehty poikkeuksia. Kouluissa ja korkeakouluissa lukukausi aloitettiin lähtökohtaisesti lähiopetuksessa. Lisäksi alle 18-vuotiaita ei enää määrätä karanteeniin mahdollisissa koulualtistumistilanteissa.

Lue lisää: Ministeriöt suosittelevat välttämään lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rajoituksia, tapahtumia koskevat ohjeet loppuviikosta

Tanska aikoo avata yökerhoja koronapassin turvin

Tanska alkoi avata yhteiskuntaansa jo viime keväänä, kun se otti yhteiskunnan avaamisen avuksi koronapassin. Viime viikolla maan liikenneministeriö ilmoitti, että joukkoliikenteen maskipakosta luovutaan.

Tuoreeseen negatiiviseen testitulokseen, hiljattain sairastettuun tautiin tai osittaiseenkin rokotesuojaan perustuvan koronapassin esittämällä pääsee suuriin, yli 2000 hengen ulkotapahtumiin, kuten konsertteihin, tai sisätiloissa yli 500 hengen elokuva- tai teatteriesityksiin.

Tanska on ollut rokotustahdissaan Suomea nopeampi. Huhtikuussa Kööpenhaminassa jonotettiin Johnson & Johnsonin rokotetta.

Tanska on tunnettu laajasta koronatestauksestaan ja pikatestien hyödyntämisestä yhteiskunnan auki pitämisen apuna. Koululaisten ja koulujen ja päiväkotien opetushenkilökunnan suositellaan edelleen käyvän koronatesteissä säännöllisesti.

Koronapassia vaaditaan myös ravintoloissa ja kahviloissa sisätiloissa. Yökerhot ovat vielä kiinni, mutta niiden on tarkoitus avautua syyskuussa koronapassin turvin. Monessa muussa julkisessa tilassa koronapassivaatimus päättyy syyskuussa, kertoo muun muassa sanomalehti Politiken.

Tanskan tartuntatilanne on Pohjoismaiden pahin. Epidemiatilanne on kuitenkin vakaa neljättä viikkoa peräkkäin, totesi maan terveysministeri Magnus Heunicke Twitterissä tiistaina. Myös rokotukset ovat edenneet maassa Suomea nopeammin: 75 prosenttia yli 12-vuotiaista tanskalaisista on saanut täyden rokotussuojan.

Myös Islanti on edennyt rokotuksissa Suomea, Ruotsia ja Norjaa nopeammin.