Tiedustelurobotit ovat kuin droneja, jotka kulkevat maata tai lattioita pitkin.

Kansainvälisillä markkinoilla on myynnissä hyvin monenlaisia kauko-ohjattavia tiedustelurobotteja. Kuvassa Recon Robotics -yrityksen tuote. Suomen poliisi ei ole vielä valinnut, minkä valmistajan laitteen se ottaa käyttöön.

Poliisi on hankkimassa uudenlaisia tiedustelurobotteja. Ne ovat pienikokoisia kauko-ohjattavia laitteita, jotka liikkuvat maata, lattioita tai muita pintoja pitkin.

Tiedustelurobotit voivat välittää kuvaa ja ääntä reaaliajassa esimerkiksi piiritystilanteista tai muista sellaisista paikoista, joihin poliisien olisi vaarallista mennä itse.

”Laitteet liittyvät hyvin vahvasti poliisien työturvallisuuteen”, sanoo Poliisihallituksen poliisitarkastaja Marko Heikkilä.

Tulevia tiedustelurobotteja on mahdollista hyödyntää myös erilaisissa tarkkailutilanteissa, joissa poliisi pyrkii seuraamaan esimerkiksi rikoksesta epäillyn tekemisiä tämän tietämättä.

Vaikka poliisi kutsuu laitteita tiedusteluroboteiksi, nimi voi johtaa Heikkilän mukaan hieman harhaan.

”Ne ovat käytännössä erilaisia pintoja pitkin kulkevia droneja, jotka on varustettu kameralla ja mikillä”, Heikkilä sanoo.

Poliisihallitus on järjestänyt uusien laitteiden hankinnasta tarjouskilpailun. Se päättyi heinäkuussa, mutta sopimusta laitteiden toimittajan kanssa ei ole vielä tehty.

Markkinoilla on tarjolla erityyppisiä laitteita, jotka poikkeavat toisistaan kooltaan ja ominaisuuksiltaan.

Yksi laite on valmistajan mukaan mahdollista heittää vaikka ikkunan läpi huonetilaan tai maan pinnalta rakennuksen katolle. Toisen valmistajan laite kykenee puolestaan nousemaan portaita ylös.

Heikkilä ei halua ottaa tarkemmin kantaa, millaisia ominaisuuksia poliisin tulevissa laitteissa tulee olemaan.

Alustavan suunnitelman mukaan poliisi saisi ensimmäiset tiedustelurobottinsa tämän vuoden loppuun mennessä. Poliisihallitus on arvioinut, että laitteita tulisi lähivuosina käyttöön enintään joitakin kymmeniä.

”Tarkka määrä on vielä avoin. Olemme aikaisemmin testailleet tiedustelurobotteja, ja nyt lähdemme liikkeelle maltillisesti hankkimalla yksittäisiä laitteita. Tilanne on vähän samanlainen kuin dronejen kohdalla aikaisemmin”, Heikkilä sanoo.

Poliisi aloitti dronejen eli kauko-ohjattavien lennokkien käytön yksittäisillä laitteilla viime vuosikymmenen puolivälissä. Sen jälkeen laitteiden määrät ja käyttötunnit ovat lisääntyneet merkittävästi.

”Miehittämättömät ilma-alukset ovat vakiintuneet osaksi poliisin suorituskykyä. Olisi vaikea kuvitella paluuta aikaan, jolloin niitä ei ollut vielä käytössä”, sanoo Poliisihallituksen ylikomisario Sami Hätönen.

Viime vuonna poliisi suoritti droneilla 2 931 operatiivista lentotehtävää eli keskimäärin kahdeksan tehtävää päivässä.

Poliisi käyttää kauko-ohjattavia lennokkeja hyvin monenlaisissa tehtävissä. Niillä muun muassa kuvataan rikospaikkoja esitutkintaa varten, etsitään eksyneitä tai poliisia pakenevia henkilöitä sekä tarkkaillaan isojen joukkotapahtumien etenemistä.

Lisäksi droneja on mahdollista käyttää rikoksista epäiltyjen tarkkailuun, joskin se on ollut Poliisihallituksen mukaan harvinaista.

”Operatiivisessa käytössä on tällä hetkellä 260 miehittämätöntä ilma-alusjärjestelmää. Valtaosa on pienikokoisia ja helposti käyttöön otettavia malleja. Tämä on poliisille tärkeää, sillä suorituskyvystä saadaan sitä enemmän hyötyjä, mitä nopeammin se saadaan käyttöön”, ylikomisario Hätönen sanoo.

Droneista on muodostunut viime vuosina poliisille päivittäinen työväline.

Poliisin droneissa on lisävarusteina ainakin lämpökameroita, kohdevalaisimia ja komentokaiuttimia.

Hätösen mukaan erityisesti lämpökamerat ovat osoittautuneet hyödyllisiksi. Niiden avulla on löydetty eksyneitä henkilöitä. Lisäksi kamerat auttavat poliisia pakenevien henkilöiden tavoittamisessa.

”Poliisia ei pääse enää aiempaan tapaan piiloon, sillä näemme lämpökameroilla valaistusolosuhteista riippumatta esimerkiksi metsään piiloutuneet henkilöt”, Hätönen sanoo.