Koronan takia sairaalaan on joutunut vain muutama lapsi tuhatta tartunnan saanutta kohden.

Yhdysvaltain Floridassa koronavirustartuntojen määrä on kasvanut voimakkaasti viime aikoina. Siksi muun muassa Floridan Orangen piirikunnan julkisen puolen kouluissa on tällä hetkellä vahva maskisuositus myös lapsille. Rehtori Nathan Hay tarkisti pienien oppilaiden kuumeen koulun ovella 10. elokuuta.

Yhdysvalloissa on tällä viikolla kerrottu parinsadan lapsen joutuneen päivittäin sairaalahoitoon koronaviruksen deltavariantin aiheuttaman taudin takia.

Suomessa kaikista koronavirus­tartunnoista noin neljännes on todettu viime aikoina alle 19-vuotiailla. Valtaosa heistä kuitenkin sairastaa koronan kuin tavallisena hengitystie­infektiona eli nuhana, yskänä ja pienenä kuumeena.

Koko korona-aikana Suomessa on ollut tehohoidossa viisi lasta, joilla on ollut koronavirustartunta. Tilastosta ei käy kuitenkaan ilmi, onko tartunta ollut varsinainen syy tehohoitoon.

Erikoissairaanhoidon arvioon tai hoitoon on joutunut kolme tuhannesta positiivisen koronatestituloksen saaneesta 10–19-vuotiaasta, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastosta. Myös tästä luvusta osalla korona on ollut sattumalöydös eikä varsinainen syy tulla päivystykseen.

Samalla tasolla on pysytty myös kesän deltavariantin aiheuttaman neljännen korona-aallon aikana.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella on ollut sairaalahoidossa yhteensä noin 20 lasta koko korona­virus­epidemian aikana. Suomessa ei ole kuollut yhtään lasta koronavirukseen.

”Usein lapset tulevat sairaalahoitoon jonkin muun vaivan kuin koronan vuoksi. Tyypillisin potilas on kuumeinen vauva, joka otetaan osastolle tutkittavaksi. Kun sairaassa todetaan, että kyseessä ei ole vakava bakteeritauti vaan virustauti, vauva pääsee yleensä jo seuraavana päivänä kotiin”, osastonylilääkäri Tea Nieminen Husin Uudesta lastensairaalasta kertoo.

Hänen mukaansa deltavariantti ei ole muuttanut tilannetta suhteessa kevään 2020 epidemiapiikkiin tai brittivariantin aiheuttamaan epidemia-aaltoon kevättalvella 2021.

”Vakavimmat oireet ovat olleet koronavirustaudin jälkitautina ilmaantuvat hyperinflamatorisen syndrooman (MIS-C) sairastaneilla, joista kaksi potilasta sai hoitoa tehovalvonnassa jo kevään 2020 aikana.”

MIS-C aiheuttaa vahvan tulehdusrektion.

Yhdysvalloissa koronavirusepidemia jyllää nyt erittäin voimakkaasti.

”Yhdysvaltojen tilanne kuvastaa sitä, mitä tapahtuu, jos epidemia on hyvin voimakas ja lasten ja nuorten rokotukset eivät ole edenneet kovin pitkälle. Yleisesti deltavariantin on arvioitu voivan kaksinkertaistaa sairaalahoitomäärät”, sanoo lastentautiopin professori ja lasten infektiolääkäri Terhi Tapiainen Oulun yliopistosta.

Hänen mukaansa Yhdysvalloissa koronaepidemia on joissakin osavaltioissa levinnyt laajaksi.

”Sitä täytyy Suomessakin tarkasti ja nöyrästi seurata”, Tapiainen sanoo.

Joissakin Yhdysvaltojen osissa ollut suuria vaikeuksia rokotekattavuuden kanssa. Osa yhdysvaltalais­väestöstä on suhtautunut rokotteisiin torjuvasti. Myös kasvomaskien käyttö on jakanut Yhdysvalloissa voimakkaasti mielipiteitä.

Viime päivinä Yhdysvalloissa on raportoitu yli kahdensadan lapsen joutuvan sairaala­hoitoon päivittäin. Heinäkuun lopusta elokuun puoliväliin mennessä lasten korona­tapausten määrä kasvoi viidellä prosentilla, käy ilmi Yhdysvaltain lasten­lääkäri­yhdistyksen (AAP) tilastoista.

Yhdysvalloissa on 331 miljoonaa asukasta. Väestön määrä on siis Suomeen verrattuna kuusikymmen­kertainen. Lisäksi Yhdysvalloissa on paljon ylipainoisia lapsia, ja ylipaino on yksi suurimmista riskitekijöistä vakavalle koronataudille.

Tampereen rokotetutkimus­keskuksen johtaja Mika Rämet kertoo, että ensimmäisiä tutkimustuloksia Pfizerin ja Biontechin koronarokotteesta 5–12-vuotiaille voisi olla tulossa syyskuussa.

”Tässä ikäryhmässä rokotteet on annettu ja nyt on menossa seuranta-aika, jossa varmistetaan, että rokotteisiin ei liity mitään odottamattomia haittavaikutuksia”, Rämet sanoo.

Hän toimii Suomen osalta tutkimuksesta vastaavana henkilönä. Rokotetta tutkitaan 5–12-vuotiailla myös Yhdysvalloissa, Espanjassa ja Puolassa.

Lokakuussa taas saatetaan saada ensimmäisiä tuloksia 2–4-vuotiaiden rokotus­tutkimuksesta.

”Vaikka 12–15-vuotiailla korona on tyypillisesti lievä, se ei kuitenkaan ole kaikille tässäkään ikäryhmässä lievä. Maissa, joissa epidemiatilanne on vaikeampi, myös tämän ikäisillä on merkittävää tautitaakkaa. On siksi erittäin hyvä, että Suomi teki lisähankinnan rokotteista ja mahdollisti 12–15-vuotiaiden rokottamisen”, Rämet sanoo.

”Erittäin tärkeää nuorten rokottamisessa on, että nuoret ikäluokat pääsisivät vihdoinkin elämään tavallista elämää, käymään leffassa ja tapaamaan muita.”

Entä jos oma lapsi on saanut koronatartunnan – millaisiin oireisiin kannattaa kiinnittää huomiota?

Lastentautiopin professori Terhi Tapiaisen mukaan vanhemmat ovat yleensä erittäin hyviä tunnistamaan tilanteen, jossa oma lapsi on poikkeuksellisen sairas.

”Jos yleistila muuttuu tai lapsella on korkea kuume ja hän väsähtää selkeästi”, Tapiainen luettelee.

”Hengenahdistus ja rintakipu ovat myös vakavia merkkejä.”