Aarnio katsoo, että käräjä­oikeus arvioi murhajutun näytön virheellisesti ja teki väärän oikeudellisen arvion.

Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion syytettä murhasta aletaan käsitellä Helsingin hovioikeuden pääkäsittelyssä maanantaina. Rikosjuttu on luonteeltaan täysin poikkeuksellinen, koska Aarnion murhasyyte perustuu laiminlyöntiin poliisina.

Murhan uhri oli Volkan Ünsal, joka oli riitautunut Ruotsissa muiden rikollisten kanssa. Kolme suomalaisrikollista kuristi hänet Helsingin Vuosaaressa lokakuussa 2003. Oikeus tuomitsi teon jälkeen kolmikon ja murhan ruotsalaisen tilaajan.

Viime joulun alla Helsingin käräjäoikeus asetti joukon jatkeeksi Aarnion. Oikeus katsoi, että hän tiesi alamaailman murhajuonesta ja jätti sen poliisina tietoisesti estämättä.

Oikeuden mukaan Aarnion asemassa hänen olisi pitänyt yrittää estää teko. Laiminlyönnin oikeus katsoi murhatuomion arvoiseksi.

Aarnio kiistää syyllistyneensä murhaan ja vaatii vapautusta rikos- ja korvausvastuusta. Hän valitti sekä näytön arvioimisesta että oikeudellisesta arviosta.

”Käräjäoikeuden tuomio on virheellinen kaikilta osin”, Aarnion puolustus summaa sisällön yli sadan sivun laajuisesta valituksesta.

Puolustuksen mukaan Aarniolla ei ollut yksityiskohtaista tietoa teosta, eikä häntä pitäisi tuomita edes siinä tapauksessa, että oikeus katsoisi hänen tienneen salajuonesta.

”Jos Aarnio on määrännyt tarkkailua [Ünsalin] henkirikosuhan perusteella tai raportoinut huhuista Ruotsiin tai suunnannut telepakkokeinoja murhaepäilyn perusteella, kuten on väitetty, ovat nämä seikat laskeneet murhan onnistumisen todennäköisyyttä”, puolustus kirjoittaa.

Aarnion puolustus myös esittää, että Ünsalin varoittamisesta olisi seurannut riski, että Ünsal pyrkii eliminoimaan uhan käyttämällä itse väkivaltaa. Aiemmin Ruotsin poliisi oli varoittanut Ünsalia.

Aarnio ei ole missään vaiheessa sanonut, että olisi yrittänyt estää tekoa, ja puolustuksen mukaan hänen tiedossaan oli vain asiaa koskeva huhu.

Koko oikeudenkäynnin suurin juridinen kysymys koskee niin sanottua epävarsinaista laiminlyöntirikosta, jonka perusteella Aarnio tuomittiin. Kyse on siitä, pystyikö Aarniolle poliisina syntymään vuonna 2003 Ünsalia koskeva suojeluvastuu, jonka laiminlyöminen voi johtaa murhatuomioon.

Murhasta syytetään myös alamaailman takavuosien johtohahmoa Keijo Vilhusta. Hänet on aiemmin tuomittu Aarnion rikoskumppanina niin sanotussa hasistynnyrijutussa.

Käräjäoikeus hylkäsi Vilhusen murhasyytteen.

Vilhunen kertoi oikeudelle pyrkineensä estämään palkkamurhan ja välittäneensä siksi Aarniolle tietoa juonesta. Käräjäoikeus katsoi, että kertomus saattoi olla totta ja että Vilhusen syyllisyydestä jäi varteenotettava epäily.

Syyttäjä valitti Vilhusen vapauttavasta tuomiosta. Syyttäjän näkemyksen mukaan jopa eräät käräjäoikeuden omat päätelmät puhuvat sen puolesta, että Vilhusella olisi ollut rooli teon järjestelyissä.

Vilhusen puolustus sanoo kirjallisessa vastauksessa yhä, että tarkoituksena oli estää murha.

”Poliisilla on ollut kuukausia aikaa puuttua hankkeeseen ja Vilhunen on voinut luottaa siihen, ettei murhan anneta tapahtua, koska poliisilla on velvollisuus ja keinot estää se”, vastauksessa lukee.

Suunnitelman paljastaminen ja yhteistyö poliisin kanssa tekisi myös väitetyistä toimista edistää murhaa rikosoikeudellisesti rankaisemattomia, vastauksessa sanotaan.

Juttua on tarkoitus istua hovioikeudessa marraskuulle.