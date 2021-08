Zahra Alimy oli vielä äitinsä Amina Alimyn vatsassa, kun Taleban valloitti Bamiyanin 1990-luvun loppupuolella.

Taleban oli tuolloin päässyt niskan päälle Afganistania repineessä sisällissodassa, ja myös Alimyn perhe joutui pakenemaan.

Tilanne oli sekasortoinen ja äärimmäisen pelottava – jälleen kerran.

Alimyn perhe oli joutunut pakenemaan Talebania myös kaksi vuotta aiemmin, kun Taleban hyökkäsi perheen kotikaupunkiin Kabuliin. Myös tuolloin Amina Alimy odotti lasta.

”Pakenimme Kabulista ihmismassan mukana. Emme tienneet mihin olimme menossa. Oli pommeja, oli väkivaltaa. Ihmisiä kuoli edessämme. Välillä kaaduin ja olin jäädä ihmisten jalkoihin, mutta ihmiset auttoivat minua, sillä he halusivat auttaa raskaana olevaa naista”, Amina Alimy kertoo.

Nyt, kaksikymmentä vuotta myöhemmin, Taleban on jälleen vallannut Afganistanin.

Erityisesti naisten ja vähemmistöjen tuleva asema Talebanin hallinnon alla on herättänyt vakavaa kansainvälistä huolta.

Afganistanissa on jo alettu rajoittaa tyttöjen koulunkäyntiä sekä naisten työntekoa, opiskelua ja ulkona liikkumista samaan tapaan kuin Talebanin edellisen valtakauden aikana.

Lehtitietojen mukaan naisia ja tyttöjä on myös pakkonaitettu talebaneille, raiskattu ja jopa tapettu.

Olen vihainen ja huolestunut synnyinmaani tilanteesta, Zahra Alimy sanoo.

Hänen sukulaisiaan asuu edelleen Afganistanissa. Lisäksi Zahra Alimyn läheinen ystävä asuu Kabulissa.

Zahra Alimyn mukaan hänen naispuolinen ystävänsä on kertonut, että Kabulissa vallitsee odottava tunnelma. Ihmiset odottavat, milloin Taleban näyttää todelliset kasvonsa ja tiedottaa tarkemmin siitä, mitä maassa saa tulevaisuudessa tehdä ja mitä ei.

Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat esimerkiksi naiset, jotka ovat naimattomia, leskiä tai joiden aviomies on työkyvytön. Naiset, joilla ei ole miestä suojana.

”Kaduilla näkyy pelkästään miehiä, sillä monet naiset eivät uskalla mennä ulos.”

” ”Haluan lääkärinä antaa takaisin Suomen yhteiskunnalle, ja ehkä jonain päivänä voin palata auttamaan myös afganistanilaisia lapsia.”

Zahra Alimyn mukaan ystävä on kertonut toivovansa, että hän voisi saada opiskelustipendin johonkin ulkomaalaiseen yliopistoon.

”Mielestäni Suomi ja monet muutkin maat voisivat perustaa korkeakouluihin uusia stipendiohjelmia afganistanilaisille naisille. Niiden turvin nuoret naiset voisivat päästä turvaan ja jatkaa opiskelua.”

Zahra Alimy itse opiskelee neljättä vuotta lääketiedettä Helsingin yliopistossa.Tavoitteena on tulla lastenlääkäriksi.

Lääkärin ammatti tulee verenperintönä isältä. Isä on työskennellyt lääkärinä Kabulissa, ja nykyään hän harjoittaa ammattiaan Suomessa.

”Lääkärin ammatti on aina edustanut isälle vapautta auttaa. Minä ajattelen samoin. Haluan antaa takaisin Suomen yhteiskunnalle, ja ehkä jonain päivänä voin palata auttamaan myös afganistanilaisia lapsia.”

Zahra toivoo, että Suomi ja muut maat nostaisivat pakolaiskiintiöitään, jotta mahdollisimman moni hengenvaarassa oleva afganistanilainen voisi päästä turvaan. Hän on jakanut tietoa Afganistanin tilanteesta ahkerasti myös omalla Instagram-tilillään.

”Olisi tärkeää, että ottaisimme Suomeen erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, kuten lapsiperheitä, leskeksi jääneitä naisia, orvoksi jääneitä nuoria tyttöjä sekä vainottujen uskonnollisten ryhmien ja vähemmistöjen edustajia.”

Zahra Alimyn äiti Amina Alimy (vas.) joutui pakenemaan Talebanin hirmutekoja parikymppisenä. Hän kertoo olevansa onnellinen siitä, että hänen lapsensa ovat saaneet kasvaa turvassa ja opiskella.

Zahra Alimyn äiti Amina Alimy syntyi ja kasvoi Kabulissa.

Talebanin vallan alla naiset eivät saaneet 1990-luvun loppupuolella lähteä ulos ilman miehiä. Naisia saatettiin ruoskia, jos nilkat näkyivät burkan alta ulkona liikkuessa.

”Naisten tilanne oli äärimmäisen heikko. Meillä ei ollut enää perusoikeuksia.”

Kun Taleban valtasi kaupungin, Amina Alimy ja hänen siskonsa olivat peloissaan. He pelkäsivät, että talebanit tappavat tai raiskaavat heidät.

"Mieheni työskenteli Kabulissa ylilääkärinä ja yritti auttaa ihmisiä. Mutta sitten talebanit vangitsivat hänet, koska hän oli hazara”, Amina Alimy kertoo.

” ”Olen onnellinen siitä, että lapseni ovat saaneet kasvaa rauhassa ja että heillä on hyvä elämä.”

Vuoden vankeuden jälkeen perheen isä vapautettiin yllättäen. Pian perhe pakeni Iraniin ja sieltä Pakistaniin. Lopulta Alimyt päätyivät vuonna 2000 kiintiöpakolaisina Suomeen.

Amina Alimy oli Suomeen saapuessaan 21-vuotias ja Zahra Alimy 2,5-vuotias taapero.

Perhe opetteli uuden kotimaansa kielen. Perheen äiti opiskeli lähihoitajaksi ja aviomies jatkoi lääkärinuraansa Suomessa. Vuonna 2006 Amina Alimy sai töitä espoolaisesta päiväkodista, jossa hän työskentelee edelleen.

Juuri nyt hän tosin on työstään äitiyslomalla. Zahralla on neljä sisarusta: kolme siskoa ja nyt myös yksi veli.

”Olen onnellinen siitä, että lapseni ovat saaneet kasvaa rauhassa ja että heillä on hyvä elämä. He saavat opiskella, tehdä työtä ja elää vapaasti.”

”Samaan aikaan olen surullinen sukulaisteni ja muiden afganistanilaisten puolesta. Erityisen huolissani olen naisten ja tyttöjen puolesta, koska historia näyttää toistavan itseään”, Amina Alimy sanoo.

Zahra Alimy haluaa jakaa luotettavaa tietoa Afganistanin tilanteesta Instagram-tilillään, jotta yhä useamman olisi mahdollisimman helppoa ymmärtää, mitä maassa tapahtuu.

Zahra Alimy kävi Kabulissa edellisen kerran vuonna 2018. Se oli ensimmäinen kerta, kun hän vieraili synnyinmaassaan aikuisena.

”Olin todella yllättynyt siitä, että paikalliset naiset pukeutuivat tosi hienosti. He kävelivät kaduilla kuin he olisivat menossa muotinäytökseen. Stereotyyppinen mielikuvani burkaan pukeutuneista naisista ei toteutunutkaan”, hän kertoo.

Afganistanissa on ehtinyt kuluneen kahdenkymmenen vuoden aikana kasvaa naisten sukupolvi, joka on saanut kouluttautua, käydä töissä ja vaikuttaa sosiaalisessa mediassa. Maa on ehtinyt saada naisista eri alojen ammattilaisia, joilla on ollut mahdollisuus kehittää maata ja kritisoida valtaapitäviä – ylipäätään elää valitsemallaan tavalla.

”Vaikka Afganistanissa on ollut 2000-luvulla monia ongelmia, on yhteiskunta ollut avoin moniin maan naapurimaihin verrattuna”, Zahra Alimy sanoo.

Hänen mielestään koulutuksen mahdollistaminen nuorille olisi kaikkein tärkeintä Afganistanin kaltaisessa valtiossa myös tulevaisuudessa.

”Nykynuorilla on avara kuva maailmasta erityisesti sosiaalisen median ansiosta. Jos maa halutaan vielä jaloilleen, on sen tapahduttava koulutuksen kautta.”