Kuntien terveysviranomaiset eivät ole saaneet tarpeeksi tietoa marjanpoimijoiden saapumisesta, sanoo Lapin ylilääkäri. Tartuntojen suuri määrä johtuu osittain siitä, että altistuneet eivät ole pystyneet olemaan karanteenissa erillään toisistaan leirien yhteismajoituksissa ja -ruokailuissa.

Lapista pois siirretyillä marjanpoimijoilla on havaittu lisää koronavirustartuntoja, kertoo Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari.

Yle kertoi maanantaina, että koronaan sairastuneita sekä karanteeniin asetettuja ulkomaisia marjanpoimijoita oli siirretty Kainuun Ristijärvelle ja Sotkamoon sekä Pohjois-Karjalan Nurmekseen tartuntatautilain vastaisesti.

Ulkomaiset koronaan sairastuneet ja koronalle altistuneet poimijat siirrettiin Kainuuseen parempien tilojen takia. Kainuun soteen eikä Pohjois-Karjalaan ei ole oltu yhteydessä etukäteen eikä siirron aikana.

Koukarin mukaan Ristijärvellä karanteenissa olevat marjapoimijat on testattu uudelleen tänään keskiviikkona. Karanteenissa on 68 ihmistä, joista kuudellatoista on todettu positiivinen tartunta.

Koukarin mukaan Lapista siirretyt marjanpoimijat jatkavat eristyksessä ja karanteenissa Lapin sairaanhoitopiirin määräyksen mukaan.

”Heidät testataan vielä maanantaina, jolloin karanteeni heidän osaltaan päättyy. Jos testitulos on negatiivinen, eikun metsään vain”, Koukkari kertoo.

Ulkomaalaisilla marjanpoimijoilla on Lapissa todettu viimeisen parin viikon aikana yli 200 koronatartuntaa, kertoo Lapin sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Markku Broas.

Rovaniemellä tartuntoja on havaittu jo 70 prosentilla testatuista. Rovaniemellä marjanpoimijoita on ollut kahden yrityksen pitämällä neljällä leirillä yhteensä 262.

Ensimmäisessä testauksessa löytyi Broaksen mukaan yhteensä 86 tartuntaa. Viime tiistain uudessa seulonnassa löytyi 48 uutta tapausta. Perjantain testeissä aikaisemmin negatiivisen tuloksen saaneissa todettiin vielä 48 uutta tartuntaa.

Tartuntojen suuri määrä on johtunut osittain siitä, että altistuneet eivät ole pystyneet olemaan karanteenissa täysin erillään toisistaan leirien yhteismajoituksissa ja -ruokailuissa.

Tiistaina Kemijärvellä todettiin marjanpoimijoilla 42 koronavirustartuntaa. Testejä tehtiin seitsemässä leirissä kaikkiaan 789. Kaikki positiivisen testituloksen antaneet henkilöt olivat samassa leirissä.

Savukosken ja Pelkosenniemen alueella havaittiin Broaksen mukaan perjantaina kuusi tartuntaa.

Niinikään Pellossa, Sallassa ja Posiossa on marjanpoimijoiden keskuudessa toteutettu laajat testaukset. Niissä tartuntoja ei ole havaittu.

Broaksen mukaan kuntien terveysviranomaiset eivät ole aina saanut tarpeeksi tietoa marjanpoimijoiden saapumisesta.

”Tässä on terveysturvallisuuden näkökulmasta ehdottomasti puute”, Broas sanoo.

Thaimalaiset marjanpoimijat saapuivat Rovaniemen seudulla yli kolme viikkoa sitten. Heidät testattiin heti maahantulon yhteydessä ja uudelleen kolmen vuorokauden kuluttua. Tuolloin tartuntoja ei havaittu.

Marjanpoimijoiden maahantuloon on julkaistu ohjeet sekä poimijoille että marjayrityksille työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla. Ne on laatinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) yhdessä työ- ja elinkeinoministeriö kanssa. Ohjeet on juuri päivitetty ja ne on julkaistu keskiviikkona.

THL:n johtavan asiantuntijan Jari Jalavan mukaan ohjeet ovat luonteeltaan suosituksia.

”THL ei voi suoraan antaa määräyksiä, vaan sen tekee aina päätösvaltainen viranomainen”, Jalava muistuttaa.

Tartuntatautilaissa ei oteta enempää kantaa, mihin olosuhteisiin Suomeen tuodaan työntekijöitä. Ohjeissa ei esimerkiksi sanota, millaisissa olosuhteissa poimijoiden olisi hyvä asua.

Aluehallintoylilääkäri Sari Kemppainen Lapin aluehallintovirastolta pitää ohjeistuksia sinänsä riittävänä. Niiden käytännön toteuttaminen on ollut marjayritysten vastuulla.

”Avit eivät valvo itse yrityksiä, joten meillä ei ole tietoa siitä, miten hyvin näitä ohjeistuksia on noudatettu”, Kemppainen sanoo.

Kemppainen sanoo, että viranomaisilla on syytä katsoa peiliin myös siinä, ovatko ohjeet olleet riittävän selkeitä.

”Aina ei ehkä ole varmistettu riittävästi, onko marjanpoimijoilla ymmärrystä, mitä tarkoittaa karanteeni tai eristys”, Kemppainen sanoo.

Kemppainen muistuttaa, että viime kädessä kunnilla on velvollisuus järjestää asianmukaiset karanteeni- ja eristystilat sen alueella oleskeleville.

Myös työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvoksen Olli Soraisen mukaan yrityksille annetut ohjeet ovat olleet selkeitä, mutta ne on laadittu koronaepidemiasta eroaviin tilanteisiin.

”Korona on tehnyt näkyväksi sen, että myös terveysturvallisuutta pitäisi luonnontuotteiden keruussa miettiä nykyistä paremmin”, Sorainen sanoo.

Soraisen mukaan ulkomaalaisten kausityöntekijöiden olosuhteisiin liittyvistä viranomaistoimivalloista, valvonnasta ja laiminlyöntien seuraamuksista käynnistään syksyllä erillinen kehittämishanke. Hanke on saanut alkunsa marjatiloilla majoitusolosuhteisiin liittyneistä puutteista.

”On kuitenkin tapahtuneen valossa ilmiselvää, että sitä on tarpeen laajentaa myös luonnonvaraisten marjojen poimintaan”, Sorainen sanoo.