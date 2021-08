”Tiedämme, että Taleban on toivonut, että Unicef jatkaa työtä Afganistanin lasten edestä. Niin aiomme tehdä”, sanoo Suomen Unicefin edustaja.

Humanitaariset avustusjärjestöt ovat huolissaan mahdollisuuksistaan auttaa afganistanilaisia Talebanin noustua valtaan.

Tilanne maassa on epävarma ja sekava sekä vaihtelee eri alueilla. Järjestöissä yritetään nyt kuumeisesti selvittää, miten avustustyötä voidaan jatkaa Talebanin vallan alla.

Avuntarve on suuri, sillä jo tammikuussa YK arvioi, että yli 18 miljoonaa afganistanilaista tarvitsee tänä vuonna humanitaarista apua. Heistä 9,7 miljoonaa oli lapsia. Nyt avuntarpeen arvioidaan kasvaneen, mutta järjestöjen toiminta­mahdollisuudet ovat epäselvät.

”Tällä hetkellä tilanne näyttäisi olevan rauhallinen, mutta se elää hyvin paljon maan sisällä. Varmaan jää nähtäväksi tulevina viikkoina ja kuukausina, miten tilanne vakiintuu tai kehittyy”, arvioi Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Niklas Saxén.

Saxénin mukaan kansainvälinen Punainen Risti aikoo pysyä paikalla. Myös kumppani­järjestö Afganistanin Punainen Puolikuu jatkaa työtään. Järjestöt tekevät avustustyötä muun muassa ruoka- ja terveydenhuollossa.

Saxénin mukaan avustustyön jatkuminen riippuu kuitenkin yleisen turvallisuustilanteen kehityksestä.

Ja siitä, miten hyvin uusi hallinto pystyy takaamaan järjestöjen turvallisuuden alueilla.

”Kansainvälisellä Punaisella Ristillä on suoraa dialogia Talebanin kanssa, sekä johdon kanssa että paikallistasolla. Me uskomme, että saamme turvatakuut, että toiminta voi jatkua”, hän sanoo.

YK:n järjestöt neuvottelevat Taleban-hallinnon kanssa toimintaedellytyksistä maassa. YK:n lastenjärjestö Unicef on toiminut Afganistanissa yli 60 vuotta, myös edellisen Taleban-hallinnon aikana.

Unicef tekee työtä esimerkiksi lasten koulutuksen ja terveyden edistämiseksi. Järjestö tekee myös muun muassa lastensuojelutyötä, jakaa hätäravintoa aliravituille lapsille ja tukee ruokaturvaa.

”Tiedämme, että Taleban on toivonut, että Unicef jatkaa työtä Afganistanin lasten edestä. Niin me aiomme tehdäkin, mutta he ovat joiltain osin toivoneet työn laittamista tauolle”, sanoo kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun asiantuntija Tarmo Heikkilä Suomen Unicefista.

Pelastakaa Lapset ry:n kansainvälisten ohjelmien johtaja Anne Haarasen mukaan järjestön avustustyö on tällä hetkellä pääosin keskeytetty, koska ihmisten turvallisuus halutaan varmistaa.

Järjestö on ollut Afganistanissa vuodesta 1976. Se tekee työtä terveyshuollon, koulutuksen, lastensuojelun ja ravitsemuksen hyväksi.

”Jatkamme heti, kun tulee vihreä valo, että voimme turvallisesti jatkaa toimintoja. Se, mitä tarvitsemme valtioilta on se, että ne painostavat Taleban-hallintoa niin, että humanitäärisille järjestöille taataan toimintamahdollisuudet maassa”, Haaranen sanoo.

Hän on huolissaan sekä hätäavun että pidempiaikaisten avustusohjelmien toiminta­edellytyksistä. Tällä hetkellä suurin ja ajankohtaisin huoli liittyy ruokaturvallisuuteen.

"Kuivuudesta ja konfliktista johtuva nälkäkriisi on pahenemassa, se on yksi pahimmista maailmassa. Nyt sadat tuhannet afganistanilaiset ovat jättäneet kotinsa. Aina kun ihmiset jättävät kotinsa, he ovat humanitaarisen avun varassa ja kaikille uhkille alttiita”, Haaranen sanoo.

Naisoppilaita Zarghoonan koulun edessä Kabulissa heinäkuun lopulla.

Järjestöt pelkäävät, että uusi Taleban-valta heikentää etenkin tyttöjen ja naisten asemaa.

Heikkilän mukaan on vielä vaikea arvioida tulevaa. Unicefilla on silti joitakin myönteisiä esimerkkejä: joillain alueilla on hiljattain aloitettu lapsille uusia koulutus­palveluita, joiden piirissä on myös tyttöjä.

”Ne ohjelmat on aloitettu nimenomaan Talebanin suostumuksella. Olemme luottavaisia siitä, että voimme jatkaa toimintoja, joita olemme tähänkin asti tehneet tyttöjen koulutuksen edistämiseksi”, Heikkilä sanoo.

”Jatkuva kamppailu tyttöjen oikeuksien ajamiseksi on ollut läsnä myös nyt päättyneellä hallintokaudella. Se on kestokysymys, mutta toki on viitteitä, että uuden hallinnon myötä on enemmän riskejä, että tyttöjen asema saattaisi huonontua.”

SuomalaiSELLA Fidalla on Afganistanissa hammasterveyttä edistävä ohjelma. Ohjelmaan liittyy muun muassa hammaslääkärikoulutusta myös naisille ja kaksi maaseudun hammasklinikkaa. Toisen klinikan asiakkaat ja hammaslääkärit ovat naisia.

Fida on toistaiseksi ohjeistanut työntekijöitä pysymään kotona, kunnes tilanne selkiytyy.

”Tällä hetkellä on odottavainen mieli. Olemme ehkä varovaisen toiveikkaita, että työ voisi jatkua melko normaalistikin tämän hallituksen alla”, sanoo Lähi-Idän ja Keski-Aasian kehitysyhteistyön ohjelmapäällikkö Sirkku Lepojärvi Fidasta.

Myös Fidan toiveikkuus liittyy siihen, että toinen hammasklinikoista on hiljattain perustettu Talebanin jo aiemmin hallinnoimalle alueelle ja Talebanin luvalla. Lepojärven mukaan ulkomaisia järjestöjä on nyt pyydetty rekisteröitymään Taleban-hallinnolle.

Vaikka toiminta voisi jatkua, Lepojärveä mietityttää se, millaisia muutoksia uusi tilanne tuo naishammaslääkäreiden ja naisopiskelijoiden käytännön arkeen.

Unicefin Tarmo Heikkilä sanoo, että järjestöjen on tehtävä töitä yhteistyössä Afganistanin hallinnon kanssa, mutta samalla tuotava esiin ihmisoikeusperiaatteita.

Hänen mukaansa tilanne Afganistanissa ei ole kuitenkaan täysin uniikki, sillä järjestöt ovat joutuneet toimimaan muuallakin maailmassa erilaisten aseellisten ryhmien kanssa.

”Kaikkialla niiden kanssa on neuvoteltava, että saadaan asiat etenemään. Ja mahdollisuuksien mukaan saada vahvistumaan tärkeitä ihmisoikeusperiaatteita myös heidän toiminnassaan viranomaisina”, Heikkilä sanoo.

Hän huomauttaa, ettei järjestöjen työn jatkuminen ei riipu vain Talebanista, vaan myös avun rahoittajista.

”Afganistan on yksi maailman apuriippuvaisimmista maista. Sillä on valtava merkitys, millä tavalla muut valtiot osallistuvat jatkossa maan tukemiseen.”