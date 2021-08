Koloradonkuoriainen on yksi pahimmista perunantuhoajista. Ruokaviraston mukaan kuoriaisia on voinut kulkeutua Suomeen ilmavirtausten mukana.

Parikkalasta Etelä-Karjalasta on löydetty jo Suomen kesän toinen koloradonkuoriaisesiintymä. Ruokaviraston valtuuttama tarkastusryhmä löysi kaksi kuoriaisenpesäkettä maanantaina.

Ruokaviraston mukaan kuoriaisten torjuntatoimet aloitettiin heti.

Kesän ensimmäinen koloradonkuoriaisesiintymä löydettiin heinäkuussa Hämeenlinnan Tuuloksesta. Edellisen kerran kuoriaisia löydettiin Suomesta viisi vuotta sitten vuonna 2016.

Koloradonkuoriainen on yksi pahimmista perunantuhoajista. Aikuiset koloradonkuoriaiset ja toukat syövät perunan lehdet reikäisiksi.

Suurimman tuhotyön tekevät toukat, jotka suurina määrinä esiintyessään syövät lehdet lähes kokonaan. Syödyt perunavarsistot muodostavat kasvustoon helposti havaittavia pesäkkeitä.

Koloradonkuoriaisen toukan pää on musta.

Koloradonkuoriainen ei esiinny pysyvästi Suomen luonnossa. Ruokaviraston mukaan kuoriaisia on voinut kulkeutua Suomeen ilmavirtausten mukana. Koloradonkuoriaista esiintyy yleisesti muun muassa Venäjällä ja Baltian maissa.

Ruokavirasto neuvoo perunan- ja palstaviljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustojaan koloradonkuoriaisen varalta.

”Todennäköisesti nyt voi löytyä aikuisia kuoriaisia. Jos kuoriaisia ei nyt saada tuhottua, ne kaivautuvat maahan talvehtimaan ja nousevat keväällä lisääntymään perunan tultua taimelle. Jos kuoriainen pääsee vakiintumaan alueellemme, siitä on vaikea päästä eroon”, ylitarkastaja Atro Virtanen Ruokaviraston kasvinterveysyksiköstä kertoo tiedotteessa.

Jos kuoriaisesiintymä löytyy, sen omatoimiseen torjuntaan ei kuitenkaan kannata ryhtyä, sillä se voi vaikeuttaa toimien onnistumista.

Sen sijaan epäillyistä on syytä tehdä ilmoitus Ruokaviraston havaintoilmoituspuhelimeen 040 801 4407. Ruokavirasto antaa ohjeet jatkotoimista ja järjestää tarvittavat varmistustarkastukset.

Aikuinen koloradonkuoriainen on noin senttimetrin mittainen. Keltaisessa selässä on kymmenen mustaa pitkittäisraitaa. Oranssissa etuselässä on mustia pilkkuja.

Toukan kupera selkäosa on oranssinpunertava, pää musta. Kyljissä on mustia pilkkuja. Kuoriaiset ovat yleensä perunakasvustossa 20–40 yksilön ryppäinä pienellä alueella. Koloradonkuoriainen syö vain perunan lehtiä ja varsia sekä musta- ja punakoisoa.