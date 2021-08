Useita suomalaisia saatu evakuointilennoille keskiviikkona.

Afganistanista on tähän mennessä evakuoitu 22 Suomen kansalaista, kertoo ulkoministeriö tiedotteessaan. Tiistaina Suomen kansalaisia oli evakuoitu yhteensä 21.

Ulkoministeriön mukaan useita suomalaisia on saatu tänään Kabulin lentokentälle ja kansainvälisille evakuointilennoille. Ulkoministeriöstä kerrotaan HS:lle, että heidät lasketaan evakuoitujen kokonaismäärään kunhan heidän lentonsa laskeutuu kohteeseen, kuten esimerkiksi Dohaan.

Lisäksi ulkoministeriön mukaan keskiviikkona on saatu useita suomalaisia Kabulin lentokentän porteista läpi ja kansainvälisille evakuointilennoille eri kohteisiin. Suomeen on keskiviikon aikana saapunut myös myöhään maanantaina evakuoitu Suomen Kabulin-suurlähetystön diplomaattinen henkilökunta.

Evakuoinnit jatkuvat tulevina tunteina ja päivinä. Ulkoministeriö pitää tiiviisti yhteyttä evakuoitaviin.

Lisäksi ulkoministeriö on lähettänyt kahden hengen avustustiimin Kabulin lentokentälle Afganistaniin. Avustustiimi saapui Kabulin lentokentälle tiistai-iltana. Tiimin tehtävänä on helpottaa Suomeen tapahtuvien evakuointien järjestelyjä lentokentällä.

Ulkoministeriön tiedossa on lähes 70 Suomen kansalaista tai Suomessa oleskeluluvalla asuvaa, jotka ovat pyytäneet evakuointiapua Afganistanista. Lisäksi Suomi on valtioneuvoston päätöksillä evakuoimassa 170 ihmistä. He ovat paikallisia suurlähetystön nykyisiä ja entisiä työntekijöitä, EU-edustuston ja puolustusliitto Naton työntekijöitä sekä heidän perheenjäseniään.