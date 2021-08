Lisäksi Suomi antaa kolme miljoonaa euroa afganistanilais­pakolaisten auttamiseen YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n kautta.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mukaan sisäministeriö ehdottaa budjettiesityksessä pakolaiskiintiön nostamista 2 000:een. Ohisalo kertoi asiasta torstaina Ylelle.

"Tämä olisi yksi keino auttaa kaikkein hädänalaisimpia ihmisiä”, Ohisalo sanoi.

Hänen mukaansa myös perheenyhdistämisen keinoja ja konsulipalveluiden parantamista käydään paraikaa läpi.

"Meillä on tässä monta projektia yhtä aikaa käynnissä, mutta kyllä Suomi aktiivisesti auttaa niitä ihmisiä, jotka hädänalaisimpia ovat.”

Suomen pakolaiskiintiö on nykyisin 1 050 paikkaa vuodessa. Kiintiöpakolaisina valitaan esimerkiksi sotaa tai vainoa paenneita ihmisiä, joita YK:n pakolaisjärjestö UNHCR esittää uudelleensijoitettaviksi.

Myös oikeusministeri, Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on vaatinut pakolaiskiintiön nostamista Afganistanin tilanteen takia.

”Tilanne Afganistanissa on eskaloitunut ja siksi on erittäin perusteltua, että pakolaiskiintiötä nyt nostettaisiin yli sen, mistä hallitus on sopinut hallitusohjelmassa”, Henriksson totesi Rkp:n tiedotteen mukaan.

Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderson otti asiaan kantaa Twitterissä.

”Pakolaiskiintiön nostaminen on tässä tilanteessa erittäin kannatettava tapa vastata ihmisten hätään ja avun tarpeeseen. Yhteistyötä tarvitaan myös kansainvälisesti, jotta mahdollisimman moni maa tekee samoin”, Andersson kirjoitti.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ei ole ottanut kantaa asiaan.

Suomi antaa myös kolme miljoonaa euroa afganistanilaispakolaisten auttamiseen YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n kautta, valtioneuvosto kertoo tiedotteessaan.

YK:n arvion mukaan Afganistanin väestöstä tarvitsee apua jo noin puolet. Paineen alla ovat myös Afganistanin naapurimaat, joihin ihmisiä pakenee.

”YK:n arvion mukaan Afganistanissa kotinsa jättäneiden määrät ovat kasvaneet. Ihmisiä pakenee sekä maan sisällä että naapurimaihin. Esimerkiksi Iraniin saapuu nyt noin 5 000 pakolaista päivässä, mikä on jopa kolminkertainen määrä aiempaan verrattuna. On tärkeää, että myös Suomi kantaa vastuunsa heidän auttamisestaan”, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd) sanoo tiedotteessa.

HS kysyi myös suurimpien puolueiden ulkoasiainvaliokunnan jäseniltä, pitäisikö Suomen nostaa pakolaiskiintiötä ja ottaa useampia afganistanilaisia kiintiöpakolaisina.

Ulko­asiain­valio­kunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps), varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja (sd) ja jäsen Saara Hyrkkö (vihr) suhtautuivat asiaan myönteisesti. Tosin Niikko ei ensimmäisenä ottaisi kiintiössä lainkaan miehiä, jotka eivät ole työskennelleet Suomen suurlähetystölle.

Myöskään jäsen Anne-Mari Virolainen (kok) ei sulkenut pois pakolaiskiintiön nostamista.

Ulko­asiain­valio­kunnan jäsen Matti Vanhanen (kesk) pohdiskeli, onko YK:n pakolaisjärjestöllä tällä hetkellä edellytyksiä toimia Afganistanissa.