Lasten rokotukset ovat edenneet ennätyksellisen nopeasti, ja tartuntojen korkea määrä on hieman tasaantunut: ”Paluu lähes normaaliin arkeen on joka päivä lähempänä”

Tänään Suomessa saavutetaan 50 prosentin täyden sarjan kattavuus koko rokotettavassa väestössä. Lasten tartuntojen määrä on kasvanut, mutta 12–15-vuotiaiden rokotukset ovat edenneet nopeaan.

Suomessa saavutetaan tänään 50 prosentin täyden sarjan kattavuus koko rokotettavassa väestössä, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Otto Helve THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tilannekatsauksessa tostaina.

Helven mukaan rokotukset painottuvat yhä toiseen rokoteannokseen, mutta myös ensimmäisten rokotusten osalta on päästy vauhdilla eteenpäin etenkin nuorten osalta.

12–15-vuotiaiden lasten rokotukset ovatkin edenneet ennätyksellisen nopeasti. Ensimmäisiä rokotuksia on ikäluokassa annettu noin 60 000, ja noin neljäsosa koko ikäryhmästä on saanut jo rokotuksen.

”Tämä on osoitus siitä, että jos yhdessä päätämme, että haluamme suojella lapsia, se on mahdollista”, Helve sanoi.

”Nopeutta selittää osittain se, että rokotukset annetaan sekä kouluissa että rokotuspisteissä”, Helve kertoo.

Helve korostaa, ettei ikäryhmälle ole tarjolla erillistä rokote-erää, vaan heitä rokotetaan samoilla rokotteilla kuin muita. Alle 18-vuotiaille tarjotaan Suomessa Biontech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta tai Modernan Spikevax -rokotetta.

THL kertoo, että Suomessa on raportoitu torstaina 866 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä koko Suomessa on todettu epidemian alusta lähtien 120 186 koronavirustartuntaa.Koronatartuntojen määrä on edelleen korkea, mutta kasvu tasaantunut.

Epidemia leviää nyt rokottamattomien tai ensimmäisen rokotuksen saaneiden joukossa.

Tehohoitoa tarvitsevat ovat suhteessa nuorempia kuin aiemmin, ja tehohoitoa ovat tarvinneet myös jotkut 20–30-vuotiaat.

Valtaosa uusista tartunnoista on todettu yhä nuorilla aikuisilla. Tartuntoja on kuitenkin alkanut näkyä myös muissa ikäryhmissä. Eniten tautimäärät ovat suhteessa nousseet rokottamattomissa ikäryhmissä: 10–19-vuotiaissa sekä sitä nuoremmissa.

Helve korostaa, että lasten kohdalla yleisin tartuntapaikka on oma koti, kuten on ollut koko epidemiatilanteen aikana. Koulussa todetut jatkotartunnat ovat erittäin harvinaisia.

Siksi etenkin pienten koululaisten ja alle kouluikäisten vanhempien tulisi Helven mukaan ottaa nyt rokote.

Jopa neljännestä uusista tartunnoista todetaan karanteeniin asetetuilla. Karanteeniin on asetettu viikon 32 aikana ennätysmäärä henkilöitä, 12 108.

Strategiajohtaja Liisa Voipio-Pulkin mukaan epidemiatilanteessa eletään nyt murrosvaihetta, jossa tilanteen jatkuva huononeminen on pysähtynyt. Lisäksi rokotuskattavuus on noussut hyvin.

”Me tiedämme ne keinot, joilla tilanteeseen pystyttään vaikuttamaan. Nopein keino tähän on ollut ihmisten oma käyttäytyminen”, Voipio-Pulkki sanoi.

Toisaalta tapausmäärät ovat yhä korkealla ja tartunnoissa on suuria alueellisia eroja. Tartunnat lisääntyvät edelleen erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus). Uudenmaan alueella myös tartuntojen jäljitystyö on yhä ruuhkautunut.

Rokotusten odotetaan kuitenkin tasoittavan alueellisia eroja.

”Pandemia ei ole ohi, mutta paluu lähes normaaliin arkeen on joka päivä lähempänä”, Voipio-Pulkki sanoi.

Tilaisuudessa puhunut virusopin professori Ilkka Julkunen Turun yliopistosta piti katsauksen muuntuneista koronaviruksista eli virusvarianteista

Tällä hetkellä merkittäviä viruskantoja, jotka globaalisti ovat olleet huolestuttavia, ovat alfa-, beta-, gamma- ja deltamuunnokset.

Virusvariantit leviävät alkuperäistä virusta helpommin. Suomessa uudet tartunnat ovat tällä hetkellä pääasiassa deltavariantin aiheuttamia.

Kunnollista näyttöä siitä, että alfa- ja deltavariantit aiheuttaisivat vakavampia tautitapauksia, ei kuitenkaan Julkusen mukaan ole.

Tällä hetkellä rokotukset saavat Julkusen mukaan aikaan hyvän vasta-aineiden muodostumisen myös virusvariantteja vastaan. Erityisesti näin on kahden rokotusannoksen saannin jälkeen.

Jopa 95 prosentilla ihmisistä vakavan infektion riski estyy kahden rokotusannoksen jälkeen.

Suojateho vakavaa infektiota vastaan on Julkusen mukaan noin 84–93 prosenttia sen jälkeen, kun toisen rokoteannoksen saamisesta on kulunut 4–6 kuukautta.

Aikaa myöten suojateho kuitenkin laskee. Julkusen mukaan kolmansia rokotusannoksia saatetaan alkaa antaa Suomessa vuoden tai kahden vuoden kuluttua. Kolmas rokoteannos koskisi ensin perussairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvia sekä iäkkäämpiä.