Vuonna 2030 sähköautoja olisi jo 750 000, tuore mallinnus kertoo. Tämäkään ei silti välttämättä riitä päästöjen vähennystavoitteisiin.

Miten nopeasti Suomen autokanta muuttuu sähköiseksi? Lyhyt vastaus: kovin hitaasti.

Perusteellisemman vastauksen tarjoaa liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen yliopistosta.

Se on luonut Suomessa ainutlaatuisen mallinnuksen, joka liittää yhteen useita tietokantoja. Näitä on muun muassa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ajoneuvorekisteri, josta ilmenee autojen käyttövoimatyyppi, todennäköisen käyttäjän ikä, asuinpaikka ja sukupuoli sekä autolla ajettu kilometrimäärä.

Tämän lisäksi Salama-niminen mallinnus tarkkailee myös alueellisia väestöennusteita ja laskee todennäköisyyksiä sille, missä vaiheessa autoja vaihdetaan uudempiin kullakin alueella ja kussakin ihmisryhmässä.

Lopputuloksena on näkymä, jossa voidaan nähdä kuva siitä, miten nopeasti Suomen eri seuduilla autojen käyttövoima muuttuu fossiilisista polttoaineista muihin ja varsinkin sähköön.

”Olennaisin havainto on se, että prosessi on hyvin hidas. Suomessa ollaan EU:n keskiarvoa hitaampia eli autojen kiertonopeus on hidas. Jos oletetaan, että kiertonopeus jatkuu sellaisena kuin se nyt on, sähkö­autoistumisessa kestää kauan”, sanoo tutkija Riku Viri Vernestä.

”Ja sitä hitaampi prosessi on, mitä kauemmas mennään kaupunkiseuduilta.”

Viri uskoo, että jos täyssähköautojen ja hybridien osuus uusista autoista pysyisi samana kuin tällä hetkellä, vuonna 2030 Suomessa olisi jo runsaat 750 000 sähköautoa. Se on suunnilleen sama määrä kuin hallitus on laskenut. Matkaa siihen kuitenkin on, sillä kesäkuun lopussa täyssähköautoja oli vajaat 15 000 kappaletta.

Kauemmas tulevaisuuteen on vaikea ennustaa, koska esimerkiksi EU:n toimet voivat kiristyä entisestään. Myös EU:n päästörajat ohjaavat autovalmistajia keskittymään yhä enemmän sähköautoihin ja vähentämään polttomoottori­mallien tuotantoaan, mikä voi vaikuttaa saatavuuteen.

Nykytilanteesta kertovat heinäkuun rekisteröintitiedot Tilastokeskuksesta. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin heinäkuussa noin 7 500. Niistä kymmenen prosenttia oli täyssähköautoja ja kahdeksantoista prosenttia ladattavia hybridejä.

Mutta niiden lähtölaukaisu on jo kuultu, sillä esimerkiksi heinäkuussa sähköautoja ja ladattavia hybridejä rekisteröitiin yhteensä 2 105, mikä on 43 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Huomattavaa on sekin, että kesällä Suomessa nähtiin historiallinen käänne, kun täyssähköautoja ensirekisteröitiin vähän enemmän kuin dieselautoja.

Sähköautojen yleistymisen esteet ovat vanhat tutut: hinta ja epäilyt latauksen hankaluudesta sekä toimintamatkasta.

”Yksi kriittinen tekijä on se, voiko sähköautoa ladata kotonaan. Vähintään tämän kriteerin pitää täyttyä”, Viri sanoo.

Mallinnuksesta voi huomata, että sähköautojen yleistymisen vauhti on niin hidas, etteivät uudet liikenteen päästövähennys­tavoitteet liikenteessä täyty, Viri sanoo.

”Ne tavoitteet vaativat paljon ja tämänkään vuoden vauhti ei riitä.”

Kansallinen tavoite on, että liikenteen päästöjen tulee puolittua vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen riippuu Virin mukaan siitä, missä vaiheessa täyssähköautojen myynti taittuu ladattavien hybridien ohi.

”Tässä meidän skenaariossa tämä ei toteudu. Tällä autokannan kehityksellä tarvitsee myös henkilöauto­suoritteen vähentyä tulevaisuudessa.”

Se tarkoittaa sitä, että autoilun pitäisi yksinkertaisesti vähentyä. Jos uusien sähköautojen myynti sen sijaan kasvaa nopeammin, tavoite voi olla saavutettavissa. Tosin aina voi käydä niinkin, että tavoite taas kiristyy EU:n uuden ilmastopaketin vuoksi.

Viri myös muistuttaa, etteivät sähköautot yksin auta Suomea saamaan kiinni tavoitettaan.

Mallinnuksen kautta voi nähdä, miten eri ihmisryhmät omaksuvat uuden käyttövoiman ja miten se laajenee koko maassa, Viri sanoo.

Sähköautoistuminen Suomessa on alkanut kaupungeista, vaikka varsinkin niiden ydinkeskustoissa lataaminen voi olla hankalaa verrattuna maaseutumaisiin oloihin.

”Suosio johtuu siitä, että kaupungeissa ajetaan lyhyempiä matkoja ja niissä on monin paikoin latausmahdollisuuksia. Tulotasokin voi sitä selittää.”

Maaseudulla sen sijaan dieselauto säilyy monen valintana vielä pitkään, koska ne sopivat hyvin pitkiin etäisyyksiin.