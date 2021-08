Ruokavalio oli muita parempi nuoremmilla lapsilla sekä korkeasti koulutettujen vanhempien lapsilla.

Vain 14 prosentilla suomalaisista leikki-ikäisistä on hyvä ruokavalion ravitsemuksellinen laatu, selviää Turun yliopiston tuoreessa tutkimuksessa.

Kaikkiaan tutkimuksen mukaan vain yksi prosentti lapsista söi kasviksia, hedelmiä ja marjoja ravitsemussuositusten mukaisesti viisi annosta päivässä.

Lisäksi vain 41 prosenttia lapsista käytti ravitsemussuositusten mukaisesti rasvatonta maitoa ja 38 prosenttia kasvirasvapohjaista levitettä leivän päällä.

Ruokavalio oli parempi kaksivuotiailla lapsilla kuin kouluikää lähestyvillä lapsilla.

Lasten ruokavalio oli yhteydessä myös vanhempien koulutustasoon. Korkeasti koulutettujen vanhempien lapsilla oli parempi ruokavalio verrattuna muihin lapsiin.

Lisäksi niillä lapsilla, joiden vanhemmat arvioivat itse syövänsä terveellisesti, ruokavalion ravitsemuksellinen laatu oli todennäköisimmin hyvä.

Tutkimus on julkaistu The Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics -lehdessä.

Tutkimuksessa selvitettiin 766 leikki-ikäisen eli 2–6-vuotiaan lapsen ruokavalion ravitsemuksellista laatua ja sen yhteyttä lapsen ylipainoon ja lihavuuteen. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin myös vanhempien koulutuksen, tulotason ja elintapojen yhteyttä lapsen ruokavalioon.

Tutkimus toteutettiin valtakunnallisesti neuvoloissa.

Ruokavalion ravitsemuksellinen laatu selvitettiin tarkoitukseen kehitetyllä menetelmällä, joka kuvaa lapsen ruokavalion laatua esimerkiksi kasvisten käytön ja sokerin saannin osalta. Lisäksi terveydenhoitajat mittasivat neuvoloissa lapsen pituuden ja painon.

”Valtaosalla leikki-ikäisistä ruokavalion ravitsemuksellinen laatu on kohtalainen tai heikko. Emme kuitenkaan todenneet yhteyttä ruokavalion laadun ja lapsen ylipainon välillä”, kertoo tohtorikoulutettava Ella Koivuniemi Turun yliopiston biolääketieteen laitokselta.

Lapsuusiän ravitsemuksen on osoitettu olevan yhteydessä aikuisiässä ilmeneviin elintapasairauksiin, kuten lihavuuteen sekä sydän- ja verisuonitauteihin.

Energian kulutukseen nähden sopivan ruokamäärän lisäksi ruokavalion ravitsemuksellinen laatu on merkittävä tekijä elintapasairauksien ehkäisyn kannalta.