Kouluterveydenhuoltoon vaikea saada sijaisia, lisäksi monet terveydenhoitajat on siirretty koronatehtäviin

Henkilöstömitoitusten suositukset täyttyvät terveydenhoitajilla hyvin, mutta lääkäreissä on vajetta valtaosassa kunnista.

Terveydenhoitaja Suvi Vesa työskentelee kouluterveydenhoitajana Kangasalan Pikkolan koulussa, jossa on yli 700 opiskelijaa.

Sijaispula vaivaa myös koulu- ja opiskelija­terveydenhuoltoa. Esimerkiksi Kangasala-Pälkäneen yhteistoiminta-alueella oli viime vuonna auki terveydenhoitajan sijaisuus, johon ei tullut yhtään varteen­otettavaa hakijaa.

Johtava ylilääkäri Tiina Viitaniemi kertoo tilanteen ratkenneen yhteistyössä vakituisten terveydenhoitajien kanssa niin, että sijaisuutta saatiin pidennettyä.

”On ihan ymmärrettävää, ettei kahden kuukauden sijaisuus välttämättä houkuta hakijoita, mutta jo puolen vuoden pesti saa enemmän kiinnostusta”, Viitaniemi kertoo.

Ilmiö on tuttu myös muualta terveyden­huollosta. HS kertoi heinäkuussa, että sosiaali- ja terveys­palveluiden toimijoilla on ollut suuria vaikeuksia hoitajien rekrytoinnissa, etenkin sijaisten saamisessa.

Kangasala-Pälkäneen yhteistoiminta-alue tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluja sekä niihin kuuluvaa koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa Kangasalan lisäksi Pälkäneellä.

Lähistöllä on suurista kaupungeista Tampere ja toisessa suunnassa Hämeenlinna, joiden kanssa joudutaan kilpailemaan työvoimasta.

Vakituisiin pesteihin Kangasala-Pälkäneellä on riittänyt Viitaniemen mukaan hyvin hakijoita.

”Jos tarkastellaan kokonaisuutta, meillä on henkilöstömitoituksiin nähden tarpeeksi vakansseja ja ne on pääosin saatu täytettyä.”

” Vaihtelu mitoitusten toteutumisessa on suurta.

Valtakunnallisesti lääkäreitä ja terveydenhoitajia on koulu- ja opiskelu­terveyden­huollon palveluissa edelleen vähemmän kuin henkilöstö­mitoitukset suosittavat, vaikka tilanne onkin parantunut vuosien saatossa, kertoo ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

THL on seurannut henkilöstövoimavarojen kehitystä neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa vuodesta 2004 lähtien. Sen mukaan vuonna 2019 suositus toteutui valtakunnallisesti parhaiten koulujen terveydenhoitajilla, 93 prosentissa kunnista.

Opiskeluterveydenhuollon terveyden­hoitaja­suositus toteutui 77 prosentissa terveys­keskuksista.

Vaihtelu mitoitusten toteutumisessa on kuitenkin suurta.

Heikoin tilanne mitoituksen kannalta oli vuonna 2019 lääkäripalveluissa. Lääkäreitä koskevat suositukset ovat toteutuneet THL:n 14 vuoden seurannan aikana heikosti.

Kouluterveydenhuollossa suositus toteutui vain joka viidennessä terveyskeskuksessa (19 prosenttia) ja opiskeluterveydenhuollossa noin puolessa terveyskeskuksista (47 prosenttia).

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäriä kohden lasketut oppilas- ja opiskelijamäärät ovat kuitenkin pienentyneet huomattavasti.

”Vuonna 2007 yhtä lääkäriä kohden oli keskimäärin 9 175 oppilasta, kun vuonna 2019 yhden lääkärin vastuulla oli keskimäärin enää 3 256 oppilasta, joten onhan tilanne huomattavasti parantunut, vaikka mitoitussuositus ei vielä monessa paikassa täytykään”, Hietanen-Peltola sanoo.

Hän muistuttaa, että mitoituksen toteutuminen sinänsä ei vielä riitä takaamaan riittäviä ja laadukkaita palveluja.

” Koronaepidemian aikana terveydenhoitajia on esimerkiksi jouduttu osoittamaan tartunnanjäljitykseen tai rokotusten antamiseen.

THL:n pitkittäisseuranta kertoo pääosin vakanssien määrästä. Koronaepidemian aikana terveydenhoitajia on esimerkiksi jouduttu osoittamaan tartunnanjäljitykseen tai rokotusten antamiseen.

”Se siirtää tietysti terveydenhoitajien muita käyntejä”, Hietanen-Peltola sanoo.

Jos henkilöstömitoituksia tarkastellaan vain kokonaisia vakituisia vakansseja mittaamalla, se ei anna kokonaiskuvaa, Viitaniemi muistuttaa.

Kangasalla on yhdeksän hallinnollista koulua ja viisitoista yksikköä. Peruskoululaisia on noin 3 900. Lukioita on yksi ja siinä opiskelijoita noin 450.

Pälkäneellä puolestaan on noin 1 000 koululaista ja lukiolaista neljässä koulussa.

Nuorisolääkäri tekee töitä yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden parissa. Alakouluilla käyvät yleensä kunkin alueen terveyskeskuslääkärit.

”Se, että meillä on vain yksi nuorisolääkäri, ei tarkoita, että lääkäripalveluja ei olisi kaikille koululaisille tarjolla”, Viitaniemi sanoo.

Niin Kangasala-Pälkäneellä kuin monissa muissakin kunnissa terveyskeskuslääkärit työskentelevät myös osa-aikaisesti kouluterveydenhoidon tai opiskelijahuollon parissa. Sairausvastaanotto toimii pääasiassa terveysasemilla.

Silti tilanne on välillä vaikea ja kokonaisuutta rakennetaan palasista, Viitaniemi sanoo.

”Esimerkiksi nyt meillä siirtyy terveys­keskus­lääkäri nuoriso­lääkärin vakanssille ja hänelle rekrytoidaan sijaista terveys­keskukseen.”

Hietanen-Peltola muistuttaa, että lasten ja nuorten näkökulmasta terveydenhoitajien ja lääkäreiden pysyvyys tuo turvaa.

”Jos henkilökunta vaihtuu usein, asiakas­suhde voi kärsiä. Oppilaiden on helppo asioida koulu­terveyden­huollossa, kun vastaan­otolla on tuttu henkilö, jonka luona on aiemmin käyty esimerkiksi ikätarkastuksissa.”