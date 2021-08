Helsingissä pohditaan, miten lisätukea voidaan tarjota. Jyväskylässä järjestetään afganistanilais­taustaisille asukkaille keskusteluryhmiä.

Afganistanin muuttunut tilanne on lisännyt huolta ja ahdistusta Suomessa asuvien afganistanilaistaustaisten keskuudessa. Monilla Suomessa asuvilla afgaaneilla on Afganistanissa sukulaisia ja ystäviä. Huoli ja ahdistus kaukana olevista läheisistä on nyt suuri. Kysymyksiä on paljon.

Tämä on havaittu myös kaupunkien maahanmuutto- ja sosiaalityön palveluissa. Huoli ja ahdistus ovat viime aikoina nousseet esiin muun muassa sosiaalityöntekijöiden tapaamisissa.

”Maahanmuuttajapalveluiden yksiköstä olen saanut viestiä, että siellä se huoli näkyy. Asiakastyössä ja normaaleissa keskusteluissa huolta on tullut nyt paljon esiin. On enemmän tarvetta kontakteihin omatyöntekijän kanssa, sen huolen purkamista ja stressin käsittelyä. Ihmiset ovat tietysti valtavan huolissaan ja epätietoisia”, sanoo Vantaan perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja Mirja Varis.

Vantaan kaupunki auttaa asukkaitaan peruspalveluidensa kautta ja kohdentaa lisätukea sitä tarvitseville.

”Jos tämä alkaa nousta esiin enemmän ilmiötasolla, toki me siihen sitten reagoimme”, Varis sanoo.

Helsingissä afganistanilaistaustaisten asukkaiden kasvanut huoli ja ahdistus on näkynyt siinä määrin, että viime päivinä se on herättänyt kaupungin maahanmuuttajapalveluiden verkostossa keskustelua. Helsingissä asuu nelisentuhatta afgaanitaustaista ihmistä.

Helsingin etelän aikuissosiaalityön päällikkö Sari Kariston mukaan verkostossa on pohdittu sitä, miten kaupunki pystyisi vastaamaan kasvaneeseen huoleen ja tiedontarpeeseen.

Ihmisillä on nyt monenlaisia kysymyksiä, esimerkiksi oleskelulupiin tai maahantuloon liittyviä. Toisaalta ahdistus kaukana olevien läheisten kohtalosta voi kasvaa sellaisiin mittoihin, että henkinen hyvinvointi järkkyy.

” ”Olemme aloittaneet siitä, että saamme nykyisen henkilöstön päivitetyn tiedon ääreen.” –Sari Karisto

Kariston mukaan oleellista on nyt hädissään olevien ihmisten kohtaaminen. Oleellista on myös oikean tiedon välittäminen ja ihmisten ohjaaminen tarvittaessa oikeiden viranomaistahojen ääreen.

”Olemme aloittaneet siitä, että saamme nykyisen henkilöstön päivitetyn tiedon ääreen. Henkilöstölle on jaettu tietoa ja kannustettu yhteydenottoihin”, Karisto sanoo.

”Voisi olla ihan hyvä, että olisi Suomessa asuvalle afgaaniväestölle suoraan kohdennettua viestintää. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että myös media pitää näitä kysymyksiä yllä. Täällä on hyvin paljon ihmisiä, joita tämä koskettaa muutenkin kuin huolestuttavana maailmanpoliittisena tilanteena.”

Kariston mukaan lisätukea pyritään järjestämään, mutta siitä ei ole vielä tarkkaa suunnitelmaa. Hänen mukaansa on mahdollista, että tuen järjestämisessä hyödynnetään myös järjestöjen laajaa osaamista Helsingissä.

”Sellaista henkistä tukea ihmiset tarvitsevat tällä hetkellä”, sanoo myös Jyväskylän kaupungin kotoutumispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Margarita Goda-Savolainen.

Jyväskylä järjestää Afganistanista lähtöisin oleville asukkaille avoimia ryhmätapaamisia, joissa nämä voivat purkaa huoliaan. Sosiaalityöntekijät ovat havainneet lisätuen tarpeen asiakastapaamisissaan.

”Tiedämme ammattilaisina, että kun tilanne siellä [Afganistanissa] kärjistyy, ihmiset reagoivat. Olemme halunneet suunnitella hyvissä ajoin, jo ennen kuin ihmiset voivat huonosti”, Goda-Savolainen sanoo.

”Että ihmisille, jotka haluavat tämänkaltaista tukea, sitä on olemassa – niille, jotka kokevat, että on hyvä pohtia yhdessä, mitä voi tehdä ja mitä voi puhua lasten kanssa.”

Lue lisää: Presidentti Niinistö hyväksyi suomalais­sotilaiden lähettämisen Afganistaniin, kaksi sotilas­kuljetus­konetta nousi myöhään illalla ilmaan Utista

Lue lisää: ”Ei voi ymmärtää, miten ihminen keksii sellaista” – Helsingin seudulla asuvat afganistanilaiset kertovat lohduttomista viesteistä, joita maasta nyt tulee

Lue lisää: Kun Rand Mohamad Deeb oli lähes valmistunut lukiosta, hänelle ehdotettiin peruskouluun menemistä – Nyt hän aloittaa lääketieteen opinnot Helsingin yliopistossa

Lue lisää: Helsingissä lääkäriksi opiskeleva Zahra Alimy oli äitinsä vatsassa, kun perhe pakeni Talebania – ”Ehkä jonain päivänä voin palata auttamaan afganistanilaisia lapsia”