Hämeenlinnassa on jouduttu pyytämään poliisilta apua nuorten rokotus­tapahtuman turvaamiseen, OAJ pyytää työrauhaa kouluille

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen mukaan poliisipartioiden tarve kertoo tilanteen kohtuuttomasta kärjistymisestä. ”Paheksun kaikkia hyökkäyksiä koulujen ja päiväkotien toimintaa kohtaan”, hän sanoo.

Poliisi joutuu turvaamaan nuorten koronarokotus­tapahtuman Hämeenlinnassa huomenna lauantaina ja ensi viikolla.

Opettajien ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kritisoi voimallisesti rokotevastustajien viime aikaisia hyökkäyksiä kouluille.

”Poliisipartioiden tarve kertoo tilanteen kohtuuttomasta kärjistymisestä, ja paheksun kaikkia hyökkäyksiä koulujen ja päiväkotien toimintaa kohtaan”, Luukkainen sanoo.

Ylikomisario Outi Pennanen Hämeen poliisilaitokselta kertoo, että poliisi sai virka-apupyynnön Hämeenlinnan terveyspalveluista liittyen Hämeenlinnan Verkatehtaalla järjestettäviin koronarokotus­tapahtumiin. Poliisipartion tai partioiden turvin on tarkoitus varmistaa, että tapahtumat sujuvat häiriöttä.

”Me olemme ottaneet tämän asian vakavasti ja tulemme huomioimaan tämän meidän toiminnassamme. Jos tilaisuudessa aiheutetaan häiriöitä, poliisilla on oikeus ja velvollisuus puuttua tilanteeseen”, ylikomisario Pennanen sanoo.

Poliisin pelkällä läsnäololla voi olla rauhoittava vaikutus.

”Siihenhän me pyrimme. Kun poliisi on paikalle, se antaa viestin siitä, että olemme valmiina puuttumaan tilanteeseen”, Pennanen sanoo.

Myös Kanta-Hämeen maakunnallinen koronapandemiaryhmä oli nostanut esiin huolen rokotetapahtumien mahdollisesta häirinnästä. Poliisipartioiden tarpeesta kertoi aiemmin Yle.

Eri puolilla maata on raportoitu rokotevastaisten ihmisten vaikuttamisyrityksiä kouluilla. Kouluille on pyritty jopa väkisin sisään levittämään rokotevastaista disinformaatiota.

Olli Luukkainen korostaa, että koululaitos ja OAJ nojaavat rokotteisiin liittyvässä toiminnassaan terveys­viranomaistietoon. Alaikäinen voi itse päättää rokotuksen ottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että tämä on ikänsä ja kehitystasonsa perusteella siihen kykenevä.

”Tiede on selvästi tutkinut ja selvittänyt, että riski sairastua vakavasti on huomattavasti suurempi sellaisella, joka ei ole rokotettu kuin sellaisella joka on rokotettu. Tämä toimii kaikissa ikäryhmissä”, Luukkainen korostaa.

Opetushallitus suosittaa, että koronarokotuksia käsitellään opetuksessa kuten muitakin rokotuksia opetussuunnitelmien mukaisesti. Lisäksi suositusten mukaan aiheesta on hyvä keskustella myös vapaamuotoisemmin, esimerkiksi ryhmän­ohjaajan tai luokanvalvojan tunneilla.

Luukkainen muistuttaa, että rokotekattavuuden kasvamisella turvataan myös koulujen lähiopetuksen jatkuminen.

”Hyökkäykset kuormittavat kouluja, joissa tehdään työtä nyt hyvin kuormittuneessa tilanteessa. Lisäksi toiminta lisää lasten ja nuorten hämmennystä”, hän sanoo.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja, lastentautien ja kokeellisen immunologian professori Mika Rämet on joutunut oikomaan lasten koronarokotuksia koskevia väitteitä mediassa ja omassa blogissaan.

Rämet kertoo, että nuorten rokottamiseen liittyy paljon samantapaisia virheellisiä tai harhaanjohtavia väitteitä kuin aikuisten rokottamiseen, kuten väite rokotteen myyntiluvan puuttumisesta.

”Nuorten rokottamiseen liittyy luonnollisesti tunnepitoista reagointia. On aivan välttämätöntä vaatia, että terveydenhuollon henkilökunnan välittämä tieto on mahdollisimman paikkansapitävää ja ajantasaista.”

Suomalaisilla sivustoilla levitetään virheellisiä väittämiä, joista osaa väitetään lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon henkilöiden näkemyksiksi. Esimerkiksi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston virkamiehen sähköpostiviesti on liitetty harhaanjohtavasti rokotevastaiseen viestiin, jota on sitten levitetty kouluille.

Rokotusvastaisten viestien uskottavuutta voi lisätä se, että esimerkiksi koronarokotuksia vastustavassa Pelastetaan lapset -kampanjassa on mukana suomalaisia lääkäreitä.

Rämet painottaa, että luotettavin rokotteisiin liittyvä tieto tulee Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL), jossa työtä tehdään virkavastuulla. Virkavastuu tarkoittaa sitä, että virkamies joutuu vastuuseen, jos välittää väärää tietoa.

Fakta Pikaopas väärän tiedon tunnistamiseen Mihin tieto tai väite perustuu? Kertooko tiedon julkaisija suoraan, mistä tieto on peräisin? Onko lähteitä siteerattu oikein? Mitä tiedät tiedon julkaisijasta? Jos uusi, kuohuttava tieto on vain yhdellä sosiaalisen median tilillä tai tuntemattomalla verkkosivulla, hälytyskellojen pitäisi soida. Tarkista, onko jokin tuntemasi, luotettava uutisväline julkaissut aiheesta jotakin. Luotettavat mediat ovat Suomessa sitoutuneet Journalistin ohjeisiin. Ohjeet on laatinut Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys. Onko kyseessä fakta vai mielipide? Joskus mielipiteitä yritetään esittää faktoina. Kuka tästä hyötyy? Mieti, levittääkö väitteitä taho, joka voi hyötyä niistä poliittisesti tai kaupallisesti. Aiheutatko turhaa paniikkia tai hämmennystä jos jaat tiedon eteenpäin? Lähteet: THL: Näistä merkeistä tunnistat väärän tiedon verkossa, Kaskas Media

