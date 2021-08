Helsingissä ja Vaasassa on määrätty karanteeniin kahden rokotteen saaneita: Missä tilanteessa kannattaisi jäädä omaehtoiseen karanteeniin rokotuksista huolimatta?

Nuoret ja perusterveet ihmiset, jotka ovat saaneet kaksi rokoteannosta, todennäköisesti välttyvät karanteeneilta, jos altistuvat koronavirukselle.

Myös kahden rokoteannoksen saatuaan voi joutua tartuntatautiviranomaisen määräämään karanteeniin.

Karanteeneja on määrätty ainakin Helsingissä ja Vaasassa.

Helsingin kaupungin epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi kertoo, että joitain kahden rokotteen saaneita on Helsingissä määrätty karanteeniin, mutta tarkkaa määrää hän ei osaa sanoa.

”Menemme tässä THL:n linjauksen mukaan. Lähtökohtana on, että kahden rokoteannoksen saanutta ei karanteeniin aseteta. Sairaaloissa potilaina olevat ja hoivakodissa asuvat asetetaan asetetaan THL:n ohjeen mukaisesti karanteeniin, vaikka heillä olisi kaksi rokoteannosta.”

Isosompin mukaan tartuntatautilain näkökulmasta karanteeni on suhteellisen voimakas yksilönvapauteen kohdistuva rajoitustoimi, jolloin perusteet karanteenille asettamiselle tulee olla vahvat.

Myös Vaasassa on määrätty karanteeniin koronalle altistuneita henkilöitä, jotka ovat saaneet kaksi koronarokotetta, uutisoivat Iltalehti ja Ilkka-Pohjalainen sunnuntaina.

Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta kertoi Iltalehdelle, että kumulatiivinen altistus on ollut ratkaiseva tekijä siinä, että muutamia kahdesti rokotettuja koronavirukselle altistuneita ihmisiä on asetettu karanteeniin.

Kumulatiivisella altistuksella voidaan tarkoittaa esimerkiksi sitä, että altistus on ollut pitkäkestoista ja tapahtunut pienessä sisätilassa.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan henkilöä ei lähtökohtaisesti määrätä karanteeniin, jos hän on saanut kaksi rokoteannosta ja toisesta annoksesta on kulunut vähintään viikko, ellei tartuntatautilääkäri päätä riskiarviossaan toisin.

Käytännössä kunnat saavat tehdä itsenäisesti päätöksiä siitä, kuinka ne THL:n ohjeita tulkitsevat.

Tartuntatautilääkäri ottaa riskinarviossa huomioon rokotteen tehoon vaikuttavia tekijöitä. Tällaisia tekijöitä voivat olla paikallinen virusmuunnosten tilanne sekä henkilön ikä ja perussairaudet.

Lisäksi riskiarviossa voidaan tarkastella altistumistilanteen pituutta ja luonnetta, kuten esimerkiksi Vaasassa on tehty.

”Riskiarviossa voidaan tarkastella esimerkiksi sitä, millainen altistuneen ihmisen työ on ja millainen on hänen lähipiirinsä riski saada vakava infektio”, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Nohynekin mukaan esimerkiksi hoitokodissa tai sairaalassa työskentelevä henkilö voidaan asettaa karanteeniin kahdesta rokoteannoksesta huolimatta, jos hän työskentelee sairaiden vanhusten tai vaikkapa syöpäpotilaiden kanssa.

”Kaksi rokoteannosta ei välttämättä muodosta hyvin hauraalle ja sairaalle vanhukselle niin hyvää suojaa kuin nuoremmalle ja terveelle. Myös esimerkiksi elinsiirron jälkeen saadut hoidot tai syöpähoidot voivat alentaa vastustuskykyä kahdesta rokote­annoksesta huolimatta”, Nohynek sanoo.

Mahdollisilla hoitohenkilökunnalle asetettavilla karanteeneilla voidaan myös pyrkiä ehkäisemään mahdollisia sairaalaepidemioita.

Esimerkiksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä koronaviruksen deltamuunnos levisi alkukesästä hoitohenkilökunnan välityksellä rokotteista huolimatta.

Lue lisää: Tämä tiedetään Intian-variantin aiheuttamasta epidemiasta Kanta-Hämeessä: 17 yli 60-vuotiasta kuollut, ketju lähti ulkomaan matkasta, moni sairastuneista oli rokotettu

Koronavirukselle altistunut voidaan määrätä viralliseen karanteeniin Terveysviranomainen voi määrätä henkilön viralliseen karanteeniin, jos tämä on altistunut koronavirukselle.

Karanteenin pituus on yleensä 10 päivää. Karanteenin pituutta voi joissain kunnissa lyhentää testillä.

Karanteenin noudattaminen on lakisääteinen velvoite, ei vapaaehtoista.

Täyden rokotussarjan saanutta henkilöä ei yleensä aseteta altistumisen jälkeen karanteeniin. Hänen on kuitenkin mentävä testiin, jos hän saa altistumisen jälkeen oireita.

Karanteenia ei myöskään määrätä, jos henkilöllä on aiemmin ollut koronatartunta ja hän on sittemmin saanut yhden rokoteannoksen ja rokotuksesta kulunut vähintään viikko

Karanteenilta välttyy myös siinä tapauksessa, jos on sairastanut koronataudin kuuden kuukauden sisällä altistumisesta. Lähde: THL

Nohynek kuitenkin muistuttaa, että kaksi rokoteannosta saanut henkilö tartuttaa koronavirusta todennäköisesti huomattavasti heikommin kuin rokottamaton.

Lisäksi kaksi rokotetta saanut henkilö tartuttaa virusta todennäköisesti lyhyemmän ajan verrattuna rokottamattomaan tai yhden rokotteen saaneeseen henkilöön.

Kannattaako kahden rokoteannoksen saaneen jäädä siis omaehtoiseen karanteeniin, jos saa tietää altistuneensa koronavirukselle?

”Deltamuunnoksen itämisaika on noin neljä vuorokautta, minkä jälkeen viruksen saanut voi huonolla tuurilla olla tartuttava noin viikon. Sanoisin, että jos mahdollista, sinä aikana ei pitäisi käydä katsomassa sairasta mummoaan, vaikka olisikin saanut kaksi rokoteannosta”, Nohynek sanoo.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) tehtiin alpha- eli brittivariantin aikana THL:n ohjeistusta tarkempi riskinarviointiohje siitä, millaisissa tilanteissa kahden rokoteannoksen saaneita henkilöitä voidaan asettaa tartuntatautilääkärin määräyksellä karanteeniin, kertoo Husissa jäljitystyötä koordinoiva apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Riskinarviointitaulukon mukaan tartuntatautiviranomainen voi asettaa kaksi rokoteannosta saaneen henkilön karanteeniin, jos kaikki kolme merkittävän altistuksen riskitekijää täyttyvät: altistustilanteessa on vahva epäily rokotesuojaa kiertävästä variantista, altistunut on yli 65-vuotias tai sairautensa tai lääkityksensä takia immuunipuutteinen sekä kolmantena altistumisen kesto on ollut kumulatiivisesti yli neljä tuntia tai altistunut asuu sairastuneen kanssa samassa taloudessa.

Tämän lisäksi tartuntatautiviranomainen voi määrätä karanteeniin epidemiologisen tilanteen niin vaatiessa myös riskityössä työskentelevän kaksi rokoteannosta saaneen sote-työntekijän.

Karanteeniin voidaan määrätä myös, jos altistuminen on tapahtunut kumulatiivisesti eli altistusaika on ollut yli neljä tuntia.

Ruotsalaisen mukaan ohjeistusta tullaan päivittämään lähiaikoina deltavariantin takia Hus-alueen kuntien kanssa. Siitä, millaisia päivityksiä riskiarviointiin on tulossa, ei ole vielä tarkempaa tietoa.