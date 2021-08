Balex Delta -harjoitus mittaa Itämeren valtioiden kykyä torjua jättimäisen öljyonnettomuuden tuhoja.

Kotkan edustalla lasketaan mereen keskiviikkona neljäkymmentä kuutiota popcornia, joka esittää valtavaa öljyvahinkoa kansainvälisessä, Suomen eli Rajavartiolaitoksen isännöimässä öljyntorjuntaharjoituksessa.

Popcorn toimii harjoituksessa hyvin öljyn korvaajana, koska se on helppo havaita esimerkiksi lentokoneesta.

Tiistaina alkanut Balex Delta -harjoitus on Itämeren alueen suurin ympäristövahinkojen torjuntaharjoitus. Siihen osallistuu tällä kertaa seitsemäntoista alusta Itämeren alueen valtioista ja noin viisisataa ihmistä. Vain muutama valtio, kuten Venäjä, jäi tämän vuoden harjoituksesta pois. Syynä on koronavirus.

Tiistaina alkuillasta olikin nähtävissä, kun joukko eri maiden laivoja kulki kohti Kotkan kantasatamaa valmistautumaan keskiviikon harjoitukseen, joka todennäköisesti käydään kovassa kelissä.

Rajavartiolaitoksen Dornier-valvontakone pudotti Kotkan merivartioaseman edustalle tiistai-iltan näytöksessä virtausta mittaavan poijun. Sellainen kerää tietoa siitä, mihin suuntaan ja millä nopeudella esimerkiksi öljypäästö saattaa kulkea.

Rajavartiolaitoksen meriturvallisuusasiantuntija Pekka Parkkali kertoo, ettei popcorn ole samaa, mitä ihmiset syövät. Se on hänen mukaansa ympäristöystävällistä ja se myös kerätään pääosin merestä pois. Popcorn myös kutistuu vedessä.

”Luonnollisesti emme voi käyttää öljyä, joten käytämme popcornia, jota voidaan hyvin havaita ilmasta käsin”, Parkkali sanoo.

Harjoituksen skenaario on pahimmasta päästä. Pahempi olisi hänen mukaansa vain sellainen, jossa olisi mukana myös matkustajalaiva. Harjoituksessa kuvitellaan tilanne, jossa kemikaali- ja öljytankkeri törmäävät Kotkaan johtavalla väylällä ja pian molemmat vuotavat.

Kemikaalitankkeri nilkuttaa satamaa kohti, mutta öljytankkerilla on vakavampia repeämiä ja seuraavana päivänä eli keskiviikkona se uppoaa Kotkan lähelle.

Rajavartiolaitos valmistautui harjoitukseen.

Siitä aiheutuu valtava öljypäästö, joka uhkaa tärvellä elinkelvottomaksi Suomenlahden rannikkoa ja saaria satojen kilometrien matkalta. Samalla se mittaa harjoitukseen osallistujien taitoja ja kykyjä minimoida tuhot ja pelastaa ihmishenkiä.

Yksi osa harjoitusta ovat esimerkiksi työturvallisuusseikat, joihin vuotavan kemikaalitankkerin kanssa työskentelevät pelastajat joutuisivat.

Harjoitusalueita Kotkan edustalla on kolme. Myös esimerkiksi pelastuslaitokset osallistuvat. Harjoitus on Itämeren suurin, mutta järjestäjien mukaan merkittävä myös koko maailman mittakaavassa.

”Riskit lisääntyvät ja monimutkaistuvat koko ajan”, sanoo Rajavartiolaitoksen komentaja Mikko Simola.

Merellisten ympäristövahinkojen torjuntavastuu on ollut Rajavartiolaitoksella vuodesta 2019 lähtien.

Simolan mukaan Suomen aluevesillä kulkee päivittäin 200 alusta, joista neljänneksessä on lastina öljytuotteita. Suomenlahdella aluksia on 120 päivittäin ja suuri osa niistä käy jossakin Suomenlahden kuudesta öljyterminaalista.

Yksi osa riskiä on se, että säiliöalusten reitit risteävät usein Suomen ja Viron välisen matkustajaliikenteen laivojen kanssa. Rajavartiolaitoksen mukaan harjoituksen skenaario on mahdollinen juuri siksi, että liikennettä on niin paljon.

Myös lastit ovat valtavia, parhaimmillaan yhdessä aluksessa voi olla 150 tonnia öljyä. Vuonna 2019 Suomen vesillä kulki yhteensä 180 miljoonaa tonnia öljyä.