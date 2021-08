Vertais­arvioimattoman Yhdysvaltalais­tutkimuksen mukaan kolmanneksella tutkitusta kaurisjoukosta oli vasta aineita koronavirukselle.

Valkohäntäkauriilla on potentiaalia kehkeytyä koronavirus­muunnosten hautomoksi, uutisoi Länsi-Suomi. Lehden mukaan Ruokavirasto pohtii, olisiko Suomessa tarvetta ryhtyä seuraamaan koronatilannetta valkohäntäkauriskannassa.

Vertaisarviointia odottavan yhdysvaltalais­tutkimuksen mukaan jopa useammalla kuin joka kolmannella tutkitulla valko­häntä­kauriilla on vasta-aineita koronavirukselle.

Näytteet otettiin 385 kauriista, ja vertailuaineistona käytettiin verinäytteitä viime vuoden lopulta. Tällöin vasta-aineita löytyi vain muutamista näytteistä. Tutkimuksen toteutti Yhdysvaltojen maatalousministeriö USDA.

Tutkimuksen havaintoja pidetään merkkinä siitä, että eläimet ovat saaneet jossakin vaiheessa koronavirustartunnan. Todennäköistä on, että leviäminen on tapahtunut ihmisen välityksellä. Riskinä on, että virus muuntuu lajin sisällä ja siirtyy sen jälkeen takaisin ihmiseen.

Ruokaviraston erikoistutkija Ari Kauppinen kertoo Länsi-Suomelle, että vasta-aineita muodostaneiden kauriiden suuri osuus viittaa viruksen tehokkaaseen leviämiseen luonnon­varaisten eläinten välillä. Lehden mukaan aiemmin tänä vuonna julkaistussa tutkimuksessa kävi ilmi, että koronavirus tarttuu valkohäntä­kauriisiin laboratorio-olosuhteissa.