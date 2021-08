Keskusrikospoliisi tutkii katoamista murhana, sillä esitutkinnan perusteella on epätodennäköistä, että mies olisi kadonnut omasta tahdostaan.

Keskusrikospoliisi (krp) on avannut uudelleen esitutkinnan, joka liittyy lähes 30 vuotta sitten tapahtuneeseen turkulaisen juristin mystiseen katoamiseen Turussa.

33-vuotias Ilpo Erkki Härmäläinen katosi keskiviikkona 3. elokuuta 1994. Hänestä ei ole kuultu mitään sen jälkeen, kun hän poistui puolilta päivin kotoaan Turun Eerikinkadulta. Sieltä hänestä on myös viimeinen varma havainto.

Krp tutkii tapausta murhana, koska sen mukaan on epätodennäköistä, että mies olisi kadonnut omasta tahdostaan.

Mies oli sanonut vaimolleen menevänsä asiakaskäynnille. Miehen mukaan asiakkaan piti noutaa hänet ulko-ovelta. Asiakas taas kertoi poliisille, ettei hän ollut ollut missään tekemisissä Härmäläisen kanssa pitkiin aikoihin. Asiakas oli juristin entinen liiketuttava.

Härmäläisellä oli yhden miehen lakitoimisto, jota hän hoiti kotoaan Turun keskustasta.

Poliisi ilmoitti jo tuoreeltaan, ettei se sulje pois henkirikoksen mahdollisuutta.

Nyt poliisi kaipaa tietoa ja havaintoja Härmäläisen katoamisesta. Poliisi pyytää yhteydenottoja henkilöitä, joilla on tietoja tai havaintoja katoamisesta.

”Joku tai jotkut tietävät, mitä Ilpo Härmäläiselle tapahtui, kun hän on poistunut kotoaan. Kaiken kaikkiaan poliisin käsitys siitä, mitä Härmäläisen katoamisen aikoihin on tapahtunut, on tarkentunut esitutkinnan uudelleen avaamisen yhteydessä”, toteaa jutun tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Aki Lahtinen krp:n tiedotteessa.

Turusta vuonna 1994 kadonnut juristi Ilpo Härmäläinen.

Poliisi on saanut tarkennettua yksityiskohtia ajoneuvohavaintojen osalta.

Aikoinaan Härmäläisen kerrottiin nousseen tietyn tyyppisen auton kyytiin, mutta tämä ei todennäköisesti pidäkään paikkaansa. Härmäläinen on kuitenkin todennäköisesti noussut jonkin ajoneuvon kyytiin Eerikinkatu 20:n kohdalla.

Myös osa muista tiedoista, jotka poliisi antoi julkisuuteen aikoinaan, on osoittautunut uudessa tarkastelussa epätarkoiksi.

”Nykyisessä tutkinnassa on saatu selville seikkoja, jotka eivät ole olleet aikaisemmin poliisin tiedossa, mutta tutkinnan ollessa kesken näitä uusia tietoja ei ole mahdollista enempää avata. Korostan kuitenkin, että yleisön tiedot ja havainnot olisivat rikoksen ratkaisemiseksi nyt erittäin tärkeitä”, Lahtinen kertoo.

Poliisi pyytää asiasta tietäviä ottamaan yhteyttä, vaikka tiedot olisi aikoinaan ilmoitettu poliisille.

Tiedot voi ilmoittaa numeroon 050 456 4903 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen rikosvihje.krp@poliisi.fi.

Oikaisu 24. elokuuta kello 13.55: Kuva Ilpo Härmäläisestä on peräisin poliisilta, ei Sanoman arkistosta.