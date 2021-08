”Oliko sinulla jokin huoli matematiikan kanssa?” kysyy luokanopettaja Mona Bergman tarkastaessaan oppilaiden viikkotehtävien tilannetta perjantain päätteeksi. Käy ilmi, että monella on jäänyt tehtäviä viikon ajalta tekemättä.

”Ei haittaa, me ollaan tässä vielä lukuvuoden alussa ja opetellaan yhdessä, mikä määrä tehtäviä on sopivasti ja missä tarvitaan enemmän apua”, Bergman lohduttaa.

Bergman opettaa työparinsa Ahti Pistokosken kanssa yhdysluokkaa 1–3 Hertsikan ala-asteen koulussa Helsingin Herttoniemessä.

Yhdysluokalla on 10 ensimmäisen, 18 toisen ja 16 kolmannen luokan oppilasta. Oppilaat saavat aina maanantaisin viikkotehtävät, joiden parissa he työskentelevät oppitunneilla viikon ajan. Perjantaina aina katsotaan, minne kukakin on edennyt.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi viime syksynä kolmas­luokkalaisten taitoja matematiikassa sekä äidinkielessä ja kirjallisuudessa. Kävi ilmi, että osaamiserot oppilaiden välillä olivat suuria, selviää tänään maanantaina ilmestyneestä raportista.

Arvioinnin tarkoituksena oli selvittää, mitä oppilaat osaavat kahden ensimmäisen peruskoulu­vuoden eli alkuopetuksen jälkeen.

Huolestuttavana voidaan pitää, että osalla kolmasluokkalaisista on alkuopetuksen jälkeen erittäin heikot taidot matematiikasta ja äidinkielestä.

Taidoiltaan heikoimmat oppilaat osasivat esimerkiksi laskea yhteen luvuilla 1–5 ja yhdistää lyhyitä sanoja niitä vastaaviin kuviin.

Sen sijaan edistyneimmät oppilaat tunnistivat tekstityyppejä, osasivat tehdä tulkintoja ja päätelmiä erilaisista teksteistä, laskivat sujuvasti kolminumeroisillakin luvuilla ja ymmärsivät myös todennäköisyyksistä, vaikka tällaisia asioita ei edellytetä alkuopetuksessa.

Erot voivat vastata jopa parin vuoden aikana kertyvää osaamista, arvioi Karvin projektipäällikkö Annette Ukkola.

Vaikka kummassakin ääripäässä oli vain vähän oppilaita, osallistujien joukossa oli kymmeniä oppilaita, joiden taidot olivat niin heikot, että heille tulee todennäköisesti suuria vaikeuksia selviytyä kolmannen luokan oppisisällöistä, Ukkola arvioi.

Tulokset osoittavat hänen mukaansa selvästi, että alkuopetuksesta siirtyy eteenpäin oppilaita, joiden ei ehkä pitäisi.

”Laskutaito ja lukutaito ovat perustaitoja, joiden osaaminen luo edellytyksiä muiden taitojen oppimiseen”, Ukkola sanoo.

Opetussuunnitelman perusteet eivät hänen mukaansa tarjoa riittävästi tukea arviointiin alkuopetuksen päätteeksi. Alkuopetukseen ei esimerkiksi ole määritelty hyvän osaamisen kriteereitä.

”Siten ei ole myöskään määritelty, mitä pitäisi kolmannen luokan alkaessa osata”, hän sanoo.

Yhdysluokan toinen luokanopettaja Ahti Pistokoski lukee osalle oppilaista Ella-kirjaa sillä aikaa, kun hänen työparinsa Mona Bergman tarkastaa, ovatko oppilaat saaneet viikkotehtävänsä tehtyä.

Karvi kartoitti valtakunnallisesti vuonna 2018 peruskoulun aloittaneiden ensimmäisen luokan oppilaiden matematiikan sekä äidinkielen ja kirjallisuuden taitoja.

Lue lisää: Ekaluokan aloittavien välillä on valtavia osaamiseroja, ja koululaisten matalaa lähtötasoa selittää ainakin viisi asiaa

Lue lisää: Ekaluokkalaisten alkutaitoja selvitettiin ensimmäistä kertaa, tyttöjen ja poikien eron näkyminen yllätti asiantuntijankin

Ukkolan mukaan jo ensimmäisen luokan arvioinnissa oli ilmeistä, että oppilaiden luku-, kirjoitus- ja laskutaidot kehittyvät eri tahtiin ja taitojen kypsyminen voi viedä aikaa.

Vuosiluokan kertaaminen voi taidoiltaan heikoimpien oppilaiden tapauksissa olla oppilaan etu. He voisivat myös Ukkolan arvion mukaan hyötyä joustavasta alkuopetuksesta.

Bergman on asiasta samaa mieltä. Yhdysluokalla esimerkiksi kolmosluokkalaiset voivat vielä rauhassa tarvittaessa kerrata asioita pienempien kanssa.

”Se antaa aikaa ilman, että oppilaan täytyy vielä jäädä luokalle. Se voisi tuntua siltä, että kaverit jatkavat eteenpäin ja itse jäisi muista jälkeen”, Bergman sanoo.

Hänen opettajan urallaan on kuitenkin ollut muutamia tilanteita, jolloin on mietitty, voiko oppilas jatkaa kolmannelta ylemmille luokalle. Myös ylemmät luokat ovat Herttoniemessä yhdysluokkia.

Vaikka yksittäisten oppilaiden välillä oli suuria eroja, alueellisesti oppilaiden osaaminen oli Karvin arviossa varsin tasaista eri puolilla Suomea. Myös suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden osaaminen oli keskimäärin yhtä hyvää.

Myöskään tyttöjen ja poikien välillä ei ollut suuria osaamiseroja. Sukupuolten väliset osaamiserot olivat kuitenkin kasvaneet hieman ensimmäisen luokan alusta.

Tyttöjen kokonaistulos oli hieman parempi kuin poikien, ja he osasivat äidinkielen tehtävät paremmin kuin pojat. Matematiikassa tyttöjen ja poikien taidot olivat keskimäärin samalla tasolla.

Sukupuolten välillä oli eroja kuitenkin asenteissa. Esimerkiksi pojat luottivat jo kolmannen luokan alussa matematiikan osaamiseensa enemmän kuin tytöt.

Suomea tai ruotsia toisena kielenä opiskelevien oppilaiden osaamistaso oli selvästi matalampi kuin muiden.

Ukkola muistuttaa, että arviointiin osallistuvat oppilaat olivat peruskoulun toisella luokalla, kun Suomessa siirryttiin etäopetukseen keväällä 2020. Valtaosa oppilaista sai siis ison osa alkuopetuksestaan etäopetuksena.

”Aikuisen näkökulmasta parin kuukauden ajanjaksolla ei ehkä ole suurta merkitystä, mutta lapselle se voi olla pitkä”, hän korostaa.

Koulun merkitys osaamiserojen selittäjänä oli kasvanut ensimmäisen luokan alusta. Vielä ensimmäisen luokan alussa taidoiltaan erilaiset oppilaat olivat jakautuneet tasaisemmin eri kouluihin.

Kaikkein korkeimpia keskiarvoja saaneissa kouluissa osaamiseltaan heikoimmatkin oppilaat olivat tasoltaan kansallisen keskiarvon yläpuolella.

Käytännössä tämä voi näkyä esimerkiksi siten, että näissä kouluissa päästään jo alkuopetuksen aikana käsittelemään sellaisia aiheita, joita opetetaan vasta myöhemmillä vuosiluokilla.

Matalimpia keskiarvoja saaneissa kouluissa taas oppitunteja joudutaan käyttämään paljon perustaitojen vahvistamiseen ja kertaamiseen.

Ukkola huomauttaa, että vaihtelu osaamisessa oli kuitenkin koulujen sisällä huomattavasti suurempaa kuin koulujen välillä.

Myös kansainvälisesti arvioiden oppilaiden osaamistaso vaihtelee Suomessa yhä kouluittain selvästi vähemmän kuin OECD-maissa keskimäärin.