Pitkittynyt korona on heikentänyt Suomessa jo tuhansien työkykyä, kustannuksia luvassa niin hoidosta kuin tuottavuuden laskusta

Uuden työryhmän tehtävänä on koota tietoa pitkittyneestä koronataudista ja arvioida muun muassa sen hoidon organisoimista Suomessa.

Suomessa on todennäköisesti kymmeniä tuhansia pitkittyneeseen koronatautiin sairastuneita. Tuhannet heistä kärsivät toiminta- ja työkykyä heikentävistä oireista.

Näin arvioi neurologian professori Risto O. Roine pitkittyneeseen koronatautiin sairastuneiden suomalaisten joukkoa keskiviikkona.

Pitkittynyttä koronatautia ja sen haasteita ja kustannuksia yhteiskunnalle käsiteltiin keskiviikkona sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tiedotustilaisuudessa.

Ministeriö kertoi asettaneensa pitkäkestoista koronatautia, long covidia, käsittelevän asiantuntijatyöryhmän.

Roine toimii työryhmän puheenjohtajana. Ryhmän tehtävänä on seurata ja analysoida tietoa ja tutkimusta pitkittyneestä koronataudista. Sen työhön voidaan tukeutua myös päätöksenteossa.

Taudilla ei ole toistaiseksi yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Työryhmän tehtävänä on Suomessa muodostaa näkemys siitä, mikä tauti on ja miten sitä tulisi diagnosoida, hoitaa ja kuntouttaa sekä miten sen hoito tulisi Suomessa organisoida.

”Long covid aiheuttaa yksilölle pitkittyneitä ja monimuotoisia, eri tavoin haittaavia ja toimintakykyä alentavia oireita ja jopa työkyvyttömyyttä. Siksi on vakava pysähtymisen paikka arvioida, mitä long covid Suomessa tosiasiassa tarkoittaa. On selvää, että se tulee kuormittamaan terveydenhuoltoa tulevaisuudessa”, sanoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) tiedotustilaisuudessa.

Suomessa ei ole toistaiseksi tarkkaa tietoa pitkittyneeseen koronaan sairastuneiden määrästä.

Tähän mennessä koronavirukseen on sairastunut yli 123 000 ihmistä. Alustavan tutkimustiedon mukaan vähintään kymmenellä prosentilla sairastuneista on pitkäkestoista oireilua, joten sen perusteella Suomessa olisi noin 12 000 pitkäkestoiseen koronatautiin sairastunutta.

”Tosiasiassa sairastuneita on varmasti selvästikin enemmän kuin diagnosoituja tapauksia. Kokonaismäärä pitkittyneitä oireita saaneissa on varmasti joitakin kymmeniä tuhansia”, Roine arvioi tiedotustilaisuudessa.

”Suinkaan kaikki heistä eivät ole vaikeasti toimintakykyrajoitteisia. Meillä on todennäköisesti muutamia tuhansia sellaisia potilaita, joilla on selvä toimintakyvyn rajoite long covidiin liittyen. Se on valitettavasti vain arvio. Tämä tieto tulee tarkentumaan.”

Pitkäkestoinen koronatauti on maailmanlaajuinen haaste. Esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Britannian terveysviranomaiset ovat määritelleet sen yhdeksi tärkeimmistä työikäisen väestön kansanterveyttä uhkaavista tekijöistä.

Roineen mukaan tuoreimman arvion mukaan Yhdysvalloissa on 11 miljoonaa long covid -potilasta. Tauti huomioidaan nyt myös vammaisuutta ja työkyvyttömyyttä koskevassa lainsäädännössä.

Roineen mukaan Yhdysvalloissa pitkittyneen koronataudin taloudellisten vaikutusten on arvioitu ylittävän kymmenessä vuodessa 4 000 miljardia US-dollaria.

Suomessakin pitkittyneen taudin odotetaan vaikuttavan yhteiskuntaan ja aiheuttavan kustannuksia niin hoidossa kuin tuottavuuden laskussa.

Roine kuitenkin huomautti, että suurimmalla osalla pitkittyneeseen koronatautiin sairastuneista oireet ovat kohtalaisen lieviä tai keskivaikeita. Täydellisen työkyvyn menetys on melko harvinaista.

Silti useimmilla, ellei lähes kaikilla, toiminta- ja työkyky on jossain määrin alentunut.

”Jos nuo USA:n kieltämättä korkealta tuntuvat kustannukset ekstrapoloitaisiin Suomen olosuhteisiin ja potilasmääriin, päästäisiin noin miljardin vuosikustannuksiin, joka tuntuu kyllä korkealta”, Roine sanoi.

”Se vastaa suurin piirtein aivovammapotilaiden vuotuisia kustannuksia. Ehkei ihan siihen jouduta, mutta suuruusluokka kuvaa kuitenkin sitä, ettei kyseessä ole aivan merkityksetön asia.”