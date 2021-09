Suomalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä Hollannissa nelinkertaistui 2010-luvulla. Perinteisen suosikkimaan Britannian sijasta opiskelijat harkitsevat nyt myös muita vaihtoehtoja.

Ulkomailla korkeakoulututkintoa suorittavien suomalaisten määrä on kasvanut viime vuosina ripeästi. Yhden kohdemaan suosio on lisääntynyt muita nopeammin: Hollannin.

”Alankomaat on vuosi vuodelta suositumpi. Yleistrendi on ollut kasvu – Alankomaiden kohdalla erityisesti”, kertoo vastaava asiantuntija Sanna Heliövaara Opetus­hallituksesta.

Vuonna 2018 Hollanti oli Opetushallituksen mukaan neljänneksi suurin kohdemaa Suomesta lähteville korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille. Silloin Hollannissa opiskeli 764 suomalaista. Sen edelle kiilasivat vain kestosuosikit Britannia, Ruotsi ja Viro. Yhdysvallat jäi viidenneksi.

Opintotukea nostavien suomalaisopiskelijoiden määrä Hollannissa yli nelinkertaistui 2010-luvulla. Tuoreimman Kelan tilaston mukaan lukuvuonna 2019–2020 Hollannissa opiskeli 987 suomalaista korkeakouluopiskelijaa.

Luvuista ei vielä ilmene vasta kevätlukukaudella 2020 alkaneen koronaviruspandemian vaikutus.

Yksi viime vuosina Hollantiin suunnanneista tutkinto-opiskelijoista on Leidenissa kandidaatintutkinnon suorittanut ja Amsterdamista juuri maisteriksi valmistuva Ronja Hjulberg.

Ronja Hjulberg aloitti maisterin opinnot Amsterdamin yliopistossa viime vuonna. Koronaviruspandemian tuoma etäopiskelu mahdollisti muuton Helsinkiin työn perässä tammikuussa.

Nyt 26-vuotias Hjulberg päätyi Hollantiin neljä vuotta sitten asuttuaan ensin Britanniassa. Sieltä hänet houkutteli Hollantiin maan kansainvälinen luonne.

”Halusin muuttaa pois Britanniasta, ja Hollanti kuulosti mielenkiintoiselta paikalta. Sillä on kansainvälinen habitus, ja suurin osa koulutuksesta on tarjolla täysin englanniksi”, Hjulberg sanoo.

”[Brexit] vaikutti, tuli sellainen olo, että onhan Euroopassa muitakin paikkoja.”

Hjulberg kertoo yllättyneensä suomalaisten opiskelijoiden määrästä Hollannissa.

”En tiennyt, että siellä on niin paljon suomalaisia. Psykologiassa oli hirvittävä määrä suomalaisia opiskelijoita eri vuosikursseilla. Heitä alkoi ilmestyä jostain kuin sieniä sateella”, hän naurahtaa.

Hollannissa Hjulberg arvosti opintojen poikkitieteellisyyttä: hänen oma kandidaatin tutkintonsa on psykologiasta ja maisterin tutkintonsa kauppatieteistä.

”On mahdollisuus opiskella kandi jossain ja tehdä maisteri jossain ihan eri tiedekunnassa. Ja näistä mahdollisuuksista puhutaan.”

Hjulbergin mukaan poikkitieteellisyys heijastuu myös hollantilaiseen kulttuuriin, joka on avointa ja easygoing, rentoa. Ihmiset eivät samalla tavalla lokeroidu tieteenalaansa.

Hjulberg ei ole opiskellut korkeakouluissa Suomessa, mutta ainoa asia, jota hän kuulemansa perusteella Hollannissa kaipasi, on toiminta opiskelijajärjestöissä.

”Hollantilaiset asuivat omissa frat houseissaan [opiskelijataloissa], mutta ne ovat lähinnä hollantilaisille.”

Opetushallituksen Heliövaaran mukaan Hollannin suosiolle on useita syitä, kuten kieli ja sijainti lähellä Suomea.

”Syyt ovat myös kulttuurisia: monet ovat kokeneet, että Alankomaihin on helppo mennä. Alankomaissa osataan englantia hyvin, ja siellä on paljon englanninkielisiä koulutusohjelmia.”

Maan suosio opiskelumaana myös ruokkii itseään esimerkiksi sosiaalisen median kautta.

”Suomalaisilla opiskelijoilla Alankomaissa on omia someryhmiä, jossa he kertovat opiskelusta Alankomaissa. Puskaradioefekti on vaikuttanut.”

Britannian EU-eron, brexitin, vaikutuksesta tutkintomaan valintaan ei vielä ole varsinaista tilastotietoa, mutta sekä se että koronaviruspandemia voivat niin ikään vaikuttaa Hollannin suosion kasvuun.

”Etsitään muitakin vaihtoehtoja Britannian rinnalle”, Heliövaara arvioi.

Hän kuitenkin muistuttaa, että tutkinto-opiskelujen kohdalla esimerkiksi brexitin ja pandemian vaikutukset näkyvät tilastoissa vaihto-opiskelua hitaammin.

”Pandemia iski vaihto-opiskeluun todella kovaa, mutta tutkinto-opiskelu on luonteeltaan erilaista. Siinä hankitaan kokonainen tutkinto toisessa maassa opiskellessa. Voi olla että opiskelu on alkanut jo ennen pandemiaa, joten opintoja on jatkettava tilanteesta huolimatta.”

Heliövaara vastaa Opetushallituksen Maailmalle.net-verkkopalvelusta, josta löytyy muun muassa tietoja opiskelumahdollisuuksista eri maissa.

Helsinkiläisen Ressun lukion apulaisrehtori ja IB-linjan opettaja Pia-Helena Bär on myös huomannut brexitin vaikutuksen kohdemaihin ja Hollannin lisääntyvän suosion.

Hänen mukaansa Britannian hiipuva suosio opiskelumaana on kasvattanut muista maista juuri Hollannin suosiota eniten, vaikka myös esimerkiksi Irlantiin ja Ruotsiin lähtee nyt entistä enemmän opiskelijoita.

”[Britannia] oli erittäin suosittu IB-linjalla aikaisemmin. Mutta sitten tuli brexit, ja he nostivat hintoja hirveästi”, Bär kertoo.

Hollannin tutkinto-ohjelmatkaan eivät ole ilmaisia, mutta lukuvuosimaksut ovat keskimäärin kuitenkin vain joitain tuhansia euroja eikä opiskeluihin liity yhtä paljon byrokratiaa kuin EU:n ulkopuolella.

”Hollannissa on paljon englanninkielisiä ohjelmia. Ehkä se on myös maantieteellisesti hyvin saavutettavissa, jos perhe asuu Suomessa.”

Suosittuja kohteita Hollannissa ovat esimerkiksi Amsterdam, Groningen, Haag ja Leiden, kertoo Ressun opinto-ohjaaja Milla Lalu. Hollannin suosio näkyy myös Lalun työssä – Hollannin yliopistojärjestelmän Studielinkin käyttö on lisääntynyt paljon.

Leidenin vuonna 1575 perustettu yliopisto lähellä Amsterdamia on suomalaistenkin suosiossa. Yliopisto on varsin arvostettu, ja Leiden on perinteinen ja historiallinen yliopistokaupunki, kertoo siellä opiskellut Ronja Hjulberg.

Kokonaisuudessaan ulkomailla opiskelevien suomalaisten määrä yli kaksin­kertaistui 2010-luvulla. Vuonna 2009 suomalaisia tutkinto-opiskelijoita opiskeli ulkomaalaisissa korkeakouluissa 1,4 prosenttia Suomen korkeakoulujen opiskelijamäärästä. Vuonna 2018 luku oli jo 3,1 prosenttia.

Eniten ulkomailla tutkintoja suorittavat kauppatieteen sekä yhteiskunta- ja oikeustieteiden opiskelijat. Heidän osuutensa on yli 40 prosenttia kaikista ulkomailla opiskelevista.

Opetushallituksen Heliövaaran mukaan on positiivista, että yhä useampi nuori hakee kansainvälistä osaamista jo opiskeluaikana.

”Pandemian keskellä on positiivista nähdä, että pitkäkestoinen liikkuvuus edelleen kiinnostaa suomalaisia.”

Tärkeää olisi kuitenkin, että Suomi muistaisi houkutella osaajat myös takaisin valmistumisen jälkeen eikä työelämässä rakennettaisi kilpailuasemaa Suomesta ja muualta valmistuneiden välille.

”On hyvä asia, että suomalaisten kansainvälinen osaaminen ja liikkuvuus lisääntyvät. Mutta onko Suomi heille houkutteleva kohdemaa palata?” Heliövaara pohtii.

Ronja Hjulberg kertoo, että hänen suomalaisista tutuistaan Hollannissa noin puolet on valmistumisen jälkeen palannut Suomeen. Hjulberg itse palasi Suomeen tammikuussa, kun sai Helsingistä työpaikan Microsoftilta, josta hän on tällä viikolla siirtymässä teknologiayritys Oraclelle. Mikään itsestäänselvyys paluu ei hänelle ollut.

”Olisi ollut luonteva jatkumo jäädä, varsinkin kun tein kauppiksessa maisterin kansainvälisestä bisneksestä. Mutta kun sain hienon mahdollisuuden Suomesta, niin ajattelin, että miksi ei.”