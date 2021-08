Main ContentPlaceholder

Kolme nuorta on joutunut Suomessa sairaalaan saatuaan korona­rokotteen – ”Haitta­vaikutusten kirjo vastaa sitä, mitä on odotettukin”

12–15-vuotiaiden laajan rokottamisen alettua Fimea on saanut 23 uutta haittailmoitusta, joista kolme on arvioitu vakavaksi ja kaksi on vaatinut sairaalahoitoa. Aiemmin tiedossa oli yksi sairaalaan joutunut nuori.

Yleisimmin ilmoitetut koronarokotteiden haittavaikutukset ovat tunnettuja ohimeneviä haittoja, kuten kuumetta ja päänsärkyä. Alle 18-vuotiailla esiintyvät haitat ovat samankaltaisia kuin vanhemmillakin ikäryhmillä.

Suomessa kolme 12–17-vuotiasta on joutunut sairaalahoitoon saatuaan koronavirus­rokotteen, kertoo ylilääkäri Maija Kaukonen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta. Tieto perustuu Fimean saamiin koronavirus­rokotteiden haittavaikutus­ilmoituksiin. Tiistaihin 24. elokuuta mennessä Fimea on saanut yhteensä 49 haittavaikutus­ilmoitusta 12–17-vuotiaista rokotetuista. Siihen mennessä ensimmäisen korona­rokote­annoksen oli saanut noin 186 041 ja toisen annoksen noin 6 653 tuon ikäistä nuorta. Ilmoituksista 22 koskee 12–15-vuotiaita ja 27 koskee 16–17-vuotiaita. Nuorista 34 on saanut Pfizerin ja Biontechin Comirnaty-rokotteen ja 15 Modernan Spikevax-rokotteen. Molemmat rokotteet perustuvat mrna-teknologiaan. Yhdeksässä tapauksessa ilmoittaja on arvioinut haitan vakavaksi. Näistä kolmessa tapauksessa haitta on johtanut sairaala­hoitoon. Kaukonen ei voi kommentoida tapausten yksityiskohtia, kuten sairaalahoitoon joutumisen syytä tai potilaiden tarkkaa ikää heidän yksityisyyden­suojansa vuoksi. ”Lääkeviranomaisten kriteereiden perusteella rekisteröidään se, onko potilas saanut sairaalahoitoa. Voimme avata ilmoitusten sisältöä vasta, jos niitä tulee enemmän.” Fimea raportoi nuorten rokotettujen haittavaikutus­ilmoituksista viimeksi 10. elokuuta, minkä jälkeen ilmoitusten määrä on noussut 23:lla. Vakavaksi arvioitujen ilmoitusten määrä nousi kolmella ja sairaalahoitoa tarvinneiden määrä kahdella. Tähän mennessä nuorten rokotettujen haittavaikutus­ilmoituksista on raportoitu keskiviikkoisin kahden viikon välein. Jatkossa niistä kerrotaan viikoittain. ”Pyrimme tarjoamaan ajantasaista tietoa, sillä tiedon tarve on suuri”, Kaukonen sanoo. Fimea, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Euroopan lääkevirasto seuraavat tehostetusti rokotteiden haittavaikutuksia nuorilla. Yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset ovat koronarokotteiden tunnettuja lieviä haittoja, kuten kuumetta, päänsärkyä, suurentuneita imusolmukkeita ja erilaisia ihoreaktioita. ”Haittavaikutusten kirjo vastaa sitä, mitä on odotettukin kliinisten tutkimusten perusteella”, Kaukonen sanoo. Samoista ohimenevistä haitoista on ilmoitettu myös vakavaksi arvioiduissa ilmoituksissa. ”Rokotteista tiedettiin jo kliinisten tutkimusten aikaan, että nuoret ja lapset saavat rokotteesta vahvemman reaktion kuin vanhemmat ikäryhmät. Toisaalta nuoret saavat yleensä myös tehokkaamman rokotevasteen.” mRNA-rokotteilla on havaittu yhteys nuorten miesten sydänlihas- ja sydänpussi­tulehduksiin. ”Yhdysvalloista raportoitujen alustavien tietojen perusteella varsinkin nuorilla eli 12–24-vuotiailla miehillä on havaittu toisen rokoteannoksen jälkeen noin viiden vuoro­kauden sisällä lieväoireisia sydänlihaksen ja sydänpussin tulehduksia, joista on valtaosin toivuttu hyvin”, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoi lauantaina STT:lle. Lue lisää: THL on ohjeistanut välttämään rankkaa fyysistä rasitusta Puolustusvoimissa korona­rokotuksen saamisen jälkeen Rokotusten jälkeiset sydänlihas- ja sydänpussi­tulehdukset ovat harvinaisia. Tulehduksia on havaittu noin kolmella nuorella rokotetulla sataatuhatta kohden. Samassa ikäryhmässä vastaavia tulehduksia ilmenee tavallisesti noin yksi sataatuhatta kohden, jolloin syynä on yleensä virusinfektio. Fimea on listannut sydänlihastulehduksen yhdeksi Comirnaty-rokotteen haitta­vaikutukseksi. Suomessa rokotteen jälkeen on ilmoitettu yhteensä 18 tulehduksesta. Ilmoittaneita ei ole eritelty ikäryhmittäin. ”Jos yksittäisiä tapauksia alkaa tulla enemmän nuorille, teemme heille ominaisista haittavaikutuksista oman taulukkonsa.” Kaukonen muistuttaa, että ilmoittajat tekevät arvion haittavaikutusten vakavuudesta itse. Ilmoituksista lähes puolet tulee kuluttajilta, neljännes terveyden- tai sairaan­hoitajilta ja neljännes lääkäreiltä. ”Olemme saaneet kiukkuista kansalais­palautetta, että miksi kuume on listattu vakavaksi haittavaikutukseksi. Jos haitta on ilmoittajan mukaan vakava, Fimea ei sitä muuta”, hän kertoo. ”Voimme kuitenkin korottaa ei-vakavaksi arvioidun ilmoituksen vakavuusastetta, jos se on tarpeen.” Kaukosen mukaan verkossa liikkuu monenlaisia huhuja rokotusten haitta­vaikutuksista. ”Sosiaalisessa mediassa on levitetty valheellisia väittämiä, että rokote­tutkimuksessa olisi kuollut kuusi lasta. Tällaista ei ole tapahtunut. Asiat vääristyvät somessa helposti ja nopeasti.”