THL kantaa erityishuolta rokottamattomien aikuisten tilanteesta. Se, saadaanko heidät rokotusten piiriin, vaikuttaa syksyn aikana eritoten sairaalahoidon määrään ja siten sairaalataakkaan.

Elokuussa kahden rokotuksen saaneiden yli 12-vuotiaiden osuus on noin 54 prosenttia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) esitteli torstaina mallinnus­skenaarioita koronavirus­epidemian etenemiselle loppuvuoden aikana.

Mallinnusten laskemisen taustalla on kaksi erilaista rokotuskattavuutta: 80 ja 90 prosentin kattavuudet. Elokuussa kahden rokotuksen saaneiden yli 12-vuotiaiden osuus on noin 54 prosenttia.

Epidemiaan liittyvien rajoitusten vaiheittainen ja varovainen poistaminen mahdollistuu rokotuskattavuuden kasvun myötä. Lisäksi rokotuskattavuuden kasvu helpottaa erilaisia korjaustoimia kuten rajoitusten kiristämistä, jos esimerkiksi koronarokotteet eivät toimikaan odotetunlaisesti viruksen deltamuunnosta vastaan.

Ensimmäinen mallinnuksista käsittelee ihannetilannetta, jossa rajoituksia poistetaan vähitellen. Kun rajoituksia poistetaan, tartuttavuusluku nousee vähitellen nykyisestä noin 1,5:stä vuoden lopussa noin neljään.

Nousu voi johtua rajoitusten purkamisen lisäksi esimerkiksi väestön käytöksestä tai viruksen kausivaikutuksesta.

Jos tartuttavuusluku nousisi kolmeen, tartuntojen ja sairaalahoitojen määrät pysyisivät samalla tasolla tai lähtisivät laskuun. Rokotekattavuuden ansiosta rajoitustoimilla olisi aiempaa parempi vaikutus.

”Lievemmätkin rajoitukset riittävät epidemian kontrollointiin”, erikoistutkija Simopekka Vänskä sanoo.

Jos tartuttavuusluku nousisi neljään, tartuntojen määrä lähtisi nousuun 80 prosentin rokotekattavuudella mutta pysyisi samana 90 prosentin kattavuudella.

Jos rokotekattavuus olisi 80 prosenttia, sairaalatapauksissa olisi erittäin kovaa nousua. 90 prosentin kattavuudella sairaalahoidon määrä pysyisi aiemmalla tasolla.

Entä jos -tilanteita varten THL on luonut useita mallinnuksia. Jos tartuttavuusluku nousee liian nopeasti, tartuntatapaukset ja sairaalahoidon tarve kasvavat.

Rokotuskattavuus on avainasemassa hillitsemässä epidemiaa.

” ”Sairaalataakan kannalta juuri rokottamattomat aikuiset ovat oleellisia.”

THL kantaa erityishuolta rokottamattomien aikuisten tilanteesta. Se, saadaanko heidät rokotusten piiriin, vaikuttaa syksyn aikana eritoten sairaalahoidon määrään ja siten sairaalataakkaan.

”Sairaalataakan kannalta juuri rokottamattomat aikuiset ovat oleellisia. Siksi olisi tärkeätä, että mahdollisimman moni ottaisi rokotteen”, Vänskä sanoo.

Toinen entä jos -tilannetta koskevassa mallinnuksessa rokotteen teho onkin arvioitua matalampi. THL:n laskemien mukaan rokotteiden tehot ovat toisen annoksen jälkeen noin 80 prosenttia itse tartuntaa vastaan ja hieman alle 90 prosenttia sairaalahoitoon joutumista vastaan.

Laskelmat perustuvat viruksen deltamuunnokseen.

Jos rokote on oletettua heikompi, tapausmäärät ja sairaanhoidon tarve kasvaisivat melko jyrkästi. Tämä koskee eritoten mallinnusta, jossa rokotekattavuus on 80 prosenttia.

”Jos osoittautuu, että rokotteen teho on heikompi, kontaktien kasvattamisen rytmin on oltava hitaampi”, Vänskä kertoo.

Skenaariot on laskettu vain tämän vuoden loppuun. Ensi vuosi tuo epävarmuuksia kuten esimerkiksi sen, miten rokotesuoja säilyy ja tarvitaanko virusta vastaan kolmas rokotuskerta.

THL:n ylilääkäri Tuija Leino korostaa, että skenaariot eivät ole ennusteita, vaan niistä pyritään hakemaan oppeja. Skenaariot kuvaavat epidemian mahdollisen kulun olemassa olevan tiedon perusteella.

”Näiden mallinnusten oppi on se, että emme kestäisi rajoitusten kertarysäyksenä poistamista. Meillä on vielä niin paljon väestöä, joka ei ole rokotesuojassa. Rajoitusten vähittäinen ja varovainen avaaminen on näistä saatava oppi.”