Kahden miljardin euron suurhankkeessa aiotaan ostaa satoja panssaroituja miehistönkuljetusvaunuja sekä uusia tuhannen tela-ajoneuvon armada.

Puolustusvoimat on tekemässä merkittäviä muutoksia Maavoimien taistelujoukkojen panssaroituun kuljetuskalustoon ja liikkuvuuteen. Uudistukset koskevat sekä parhaiten varustettuja operatiivisia joukkoja että paikallisjoukkoja. Myös mekanisoiduille eli panssarijoukoille on tiedossa päivityksiä.

Uudistusten läpivienti kestäisi vuosikymmenen ja maksaisi kaikkinensa ainakin noin kaksi miljardia euroa. Useista hankkeista koostuvaa kokonaisuutta voikin verrata merkitykseltään Ilmavoimien HX-hankkeeseen.

Puolustusvoimat suunnittelee ostavansa valtionyhtiö Patrialta satoja uusia panssaroituja miehistönkuljetusvaunuja. Uudet vaunut korvaavat nykyiset sodan ajan operatiivisten joukkojen käytössä olevat Pasi-miehistönkuljetusvaunut.

Pasi-vaunut eivät kuitenkaan katoa mihinkään, sillä ne ovat juuri käyneet läpi mittavan peruskorjauksen. Pasit siirretään operatiivisilta joukoilta paikallisjoukoille, joiden liikkuvuutta ne parantavat merkittävästi.

Lopputuloksena on se, että Maavoimien miehistönkuljetukseen tarkoitettujen panssaroitujen pyöräajoneuvojen määrä kasvaa selvästi.

”Isona kuvana on se, että erityisesti panostetaan paikallispuolustuksen parantamiseen”, sanoo jalkaväen tarkastaja, eversti Rainer Peltoniemi.

”Liikkuvuuden kehittäminen tulee olemaan yksi Maavoimien keskeinen painopiste koko 2020-luvun ajan.”

Sodan ajan paikallisjoukkoihin onkin tulossa uusia joukkotyyppejä, ja nykyisillekin joukoille tulee vaativampia tehtäviä. Perinteisten taistelutehtävien lisäksi varaudutaan muun muassa erilaisiin hybridiuhkiin. Puolustusvoimien militaarislangilla ilmaistuna kehitteillä on uusia ”suorituskykyjä”.

Puolustusvoimien valitsema uusi vaunu on Patrian yhdessä Suomen ja Latvian puolustushallintojen kanssa kehittämä kuusipyöräinen 6x6-vaunu, joka tuotiin julkisuuteen kolmisen vuotta sitten. Puolustusvoimat kutsuu sitä nimellä Panssariajoneuvo 2020.

Suomen ja Latvian puolustushallinnot julkistivat maanantaiaamuna Latviassa ensimmäisen Patria 6x6 -vaunua koskevan kaupan. Latvia kertoi ostavansa uutta vaunua yli 200 kappaletta. Kyseessä on maan historian suurin sotatarvikehankinta.

Samassa yhteydessä puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) allekirjoitti aiepöytäkirjan, jossa kerrotaan Suomen aikovan ostaa 160 vaunun erän vuonna 2023.

Aiepöytäkirja on poikkeuksellinen toimenpide, ja sillä halutaan viestittää Suomen sitoutumista vaunuhankkeeseen. Vaunusta ovat olleet kiinnostuneita myös eräät muut maat.

Patria 6x6 on ensisijaisesti miehistönkuljetusvaunu, mutta sitä voidaan räätälöidä myös muuhun käyttöön. Se on mitoitettu noin kymmenelle jalkautuvalle sotilaalle.

Patria 6x6 -vaunua ei ole tarkoitettu taistelutehtäviin, vaan se on niin sanottu ”taistelukentän taksi”, joka antaa suojaa kuljetuksen ajaksi. Tässä suhteessa se poikkeaa esimerkiksi Patrian kahdeksanpyöräisestä lippulaivasta eli AMV-vaunusta, joka on selvemmin jalkaväen taisteluajoneuvo.

Patria 6x6 -vaunusta onkin pyritty tekemään mahdollisimman edullinen hankkia ja ylläpitää, jotta sitä olisi myös varaa hankkia suuria määriä.

Lukuisten panssaroitujen pyöräajoneuvojen lisäksi Maavoimat aikoo uusia kaikki Pohjois-Suomen puolustukseen tarkoitetut tela-ajoneuvot eli niin kutsutut Nasut ja Bankut. Puolustusvoimien käytössä on noin tuhat tela-ajoneuvoa, joita käytetään pääosin miehistön- ja materiaalin kuljetuksiin.

Nasu-telakuorma-auto Wihuri-harjoituksessa.

Maavoimien tela-ajoneuvot ovat erittäin maastokelpoisia ja sopivat siten pohjoisen oloihin. Ne ovat kuitenkin tulossa elinkaarensa päähän.

Nykyisiä tela-ajoneuvoja ei kannata modernisoida, sillä ne ovat teknologialtaan liian hitaita nykysodankäyntiin, jossa liikkuvuus nousee yhä keskeisempään rooliin.

Nykyiset tela-ajoneuvot pystyvät taistelupainossaan kulkemaan maantietä vain noin 40 kilometriä tunnissa, kun tavoite on vähintään 70–80 kilometriä tunnissa. Tela-ajoneuvojen pitäisi siis pystyä kulkemaan pyöräajoneuvojen mukana.

Tela-ajoneuvot korvaavaa uutta laitetta kehitetään nyt yhdessä yhdeksän muun maan kanssa EU-rahoitteisessa kehityshankkeessa. Maavoimat arvioi, että se voisi saada ensimmäiset uudenlaiset ajoneuvot käyttöönsä jo vuonna 2026, jolloin aloitettaisiin vähitellen nykyisten tela-ajoneuvojen korvaaminen.

Vielä ei tiedetä, millainen uudesta laitteesta tulee eikä edes sitä, kuka sen loppujen lopuksi valmistaa. Uutta alustaa kehittävässä teollisuuskonsortiossa on mukana parisenkymmentä yritystä eri maista, ja yhteistyötä johtaa Patria.

Maavoimat tavoitteleekin nyt suurta teknologialoikkaa. Sen jälkeen pohjoisen joukoilla ei olisi vain hyvä taktinen maastoliikkuvuus mutta myös hyvä niin sanottu operatiivinen liikkuvuus. Tämä tarkoittaa sitä, että joukkoja pystyttäisiin käyttämään joustavasti koko Suomen alueella.

”Liikkuvia reservejä tarvitaan ja voimaa pitää pystyä projisoimaan sinne, missä sitä tarvitaan. Siinä ei enää 40 kilometriä tunnissa riitä alkuunkaan. Liikkuvuus on jatkossa aivan keskeinen osa joukkojen suojaa”, sanoo eversti Peltoniemi.

Maavoimien edessä on myös mekanisoitujen joukkojen taisteluajoneuvojen eli taistelupanssarivaunujen ja rynnäkköpanssarivaunujen päivittäminen. Maavoimat tiedotti jo kesällä, että sen noin sataan CV9030-vaunuun tehdään päivitys, jonka veroton hinta on noin 33 miljoonaa euroa.

Jossain vaiheessa edessä on taistelupanssarivaunujen eli Leopardien modernisointi. Silloin niihin saatetaan lisätä esimerkiksi aktiivinen omasuojajärjestelmä.

PMPV 6x6 -ajoneuvoa esiteltiin HS:lle vuonna 2015.

Suomen puolustushallinto aikoo ostaa Patrian 6x6 -vaunut ilman tavanomaista kilpailutusta, mikä on herättänyt ihmetystä ja jopa närää kilpailevaa tuotetta valmistavassa Protolabissa.

Protolabin valmistama PMPV 6x6 -ajoneuvo eli Misu kilpailee suoraan Patrian 6x6 -vaunun kanssa. Puolustusvoimat on ostanut niitä neljän kappaleen testisarjan kokeilukäyttöön. Ajoneuvot tulevat varusmieskoulutukseen ensi vuonna.

Protolabin ongelma on se, että se on pieni tuotekehitysyhtiö verrattuna valtionyhtiö Patriaan. Yhtiössä on kuitenkin seurattu katkerana sitä, että Suomen ja Latvian tuotekehityshankkeen pohjaksi valittiin Patrian ajoneuvoalusta.

Protolab olisi halunnut kunnon kilpailutusta, jossa olisi katsottu, kuka on kuka.

Suomen puolustusvoimien mukaan kyse on ollut kuitenkin hankkeesta, joka on toteutettu puolustus- ja turvallisuushankintoja ohjaavan lain ja EU-lainsäädännön mukaisesti monikansallisena tutkimus- ja tuotekehityshankkeena.

Puolustusvoimat muistuttaa, että kotimaiset ajoneuvoalustat Patria, Sisu ja Protolab olivat monikansallisen arvioinnin kohteena, jonka jälkeen Patria valittiin tuotekehittelyn alustaksi.

Puolustusvoimat on ostanut myös kuusi kappaletta Sisun valmistamia pienempiä GTP 4x4 -maastoajoneuvoja. Niitä ei ole tarkoitettu samanlaiseen käyttöön kuin kahta muuta, mutta Puolustusvoimien tarkoituksena on kerätä tietoa Sisun ajoneuvon käytettävyydestä Puolustusvoimissa.

Suomen ajoneuvoteollisuuden ja Puolustusvoimien kiistat eivät ole mikään uusi ilmiö. Kymmenen vuotta sitten Sisun ja Puolustusvoimien riitaa välittämään piti asettaa erityinen selvitysmies.

Patria, Sisu Auto ja Protolab ovat alihankkijoineen puolustusalan ajoneuvoteollisuuden keskeiset kotimaiset pelurit.

Ne ovat hyvin erilaisia yhtiöitä, joilta löytyy toisiaan täydentävää osaamista kuten elinkaaren hallintaa, valmistusta, tuotekehitystä ja suojausta. On helppo nähdä, että halutessaan ne voisivat Puolustusvoimien näkökulmasta muodostaa huoltovarmuuden kannalta lähes täydellisen verkoston.

Puolustusvoimien etu olisi, että yhtiöt pystyisivät tuottamaan yhdessä esimerkiksi kansainvälisesti kilpailukykyisiä ajoneuvoalustoja eivätkä kilpailisi verissä päin keskenään, kuten nyt on käynyt. Ongelmana on se, ettei yritysten yhteistyö toimi. Yhteisiä hankkeita ei juuri ole.

Yksi haaste on valtionyhtiö Patria, jolla on eräänlainen kansallisen puolustusteollisuuden kivijalan asema. HS:n selvityksen mukaan Patrian vahva rooli Puolustusvoimien hankinnoissa on muodostunut esteeksi ajoneuvoteollisuuden yhteistyölle.

HS:n tiedon mukaan Patriaa ja sen johtoa pidetään jopa ylimielisenä, eivätkä muut ajoneuvoteollisuusyritykset halua sitä mahdollisen yhteistyökuvion vetäjäksi tai järjestäjäksi.

Kaiken lisäksi Patrian maaliiketoimintojen (Patria Land) ulkomaille myynnistä on huhuttu jo pitkään. Sen taustalla uskotaan olevan Patrian toisen pääomistajan eli norjalaisen puolustustarvikeyhtiö Kongsbergin toive.

Kongsberg myy järjestelmiään ja tuotteitaan suurille puolustustarvikeyhtiöille, jotka valmistavat Patrian ajoneuvojen kanssa kilpailevia tuotteita. Tämä on asettanut Kongsbergin kiusalliseen tilanteeseen, josta se pääsisi irti Patria Landin myynnin jälkeen.

HS:n selvityksen mukaan puolustussektorin ajoneuvoteollisuuden yhteistyölle löytyy halukkuutta kaikilta tahoilta. Se vaatisi kuitenkin käytännössä vähintään puolueettoman aloitteen tekijän tai selvitysmiehen, jolla olisi myös vahva ja näkyvä poliittinen tuki.