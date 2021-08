Israelin koronatilanne on heikentynyt nopeasti rokotteista huolimatta – THL:n Nohynek: ”On mahdollista, että optimaalinen suoja saavutetaan lopulta kolmen rokotteen sarjalla”

HS kysyi THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekilta ja Helsingin yliopiston zoonoosi­virologian professori Olli Vapalahdelta, kuinka huolissaan Israelin huonosta epidemiatilanteesta tulisi olla.

Koronavirustartunnat leviävät Israelissa tällä hetkellä nopeammin kuin lähes missään muualla maailmassa, vaikka melkein 80 prosenttia yli 12-vuotiaista israelilaisista on saanut kaksi rokoteannosta. Koko väestöstä on rokotettu maassa vähintään kerran hieman alle 70 prosenttia.

Israelissa koronaviruksen ilmaantuvuus on ollut kuluneiden 14 päivän aikana 1 196 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden. Tätä edeltävän kahden viikon ilmaantuvuusluku oli 644. Suomen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 155.

Israelin nopeasti pahentunut epidemiatilanne on herättänyt huolen rokotteiden tehosta. Science-lehden mukaan Israelissa yli puolet tartunnan saaneista on saanut kaksi rokoteannosta.

Sairaalaan joutuneista koronapotilaista noin 60 prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta. Toisaalta myös Israelissa ehdottomasti suurimmassa riskissä joutua sairaalahoitoon ovat rokottamattomat ihmiset.

Suomessa asiasta on uutisoinut aiemmin Iltalehti.

Israel aloitti koronarokotukset viime joulukuussa ensimmäisten valtioiden joukossa. Rokotukset ovat edistyneet maassa nopeasti, minkä vuoksi niiden vaikutuksia on seurattu tiiviisti ympäri maailman.

HS kysyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynekilta ja Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahdelta, kuinka huolissaan Israelin nykyisestä epidemia­tilanteesta tulisi olla.

Molemmat ovat sitä mieltä, että Israelin tilannetta on tärkeää seurata tarkasti mutta siitä ei voi tehdä suoria päätelmiä rokotteiden lopullisesta tehosta.

THL:n Hanna Nohynekin mukaan Israelin tilannetta on syytä seurata tarkasti.

”Israelissa on käytetty kolmen viikon annosväliä, kun taas Suomessa kahden rokoteannoksen sarja annetaan 12 viikon välein. Tiedämme, että immunologinen vaste kypsyy sitä paremmin, mitä pidempi aikaväli on”, Nohynek kirjoittaa sähköposti­vastauksessaan.

”Tarvitsemme kuitenkin vielä lisää seurantatietoa siitä, kuinka suuri merkitys annosvälillä on reaalielämän suojatehon kanssa.”

Nohynek ja Vapalahti muistuttavat, että kahden rokoteannoksen teho vakavaa tautia vastaan on tämän hetken tiedon mukaan hyvä myös Israelissa.

”Tämän hetken arvio on, että edelleen myös Israelissa kahden rokoteannoksen suoja vakavaa tautia vastaan on alle 50-vuotiailla 92 prosenttia ja yli 50-vuotiailla noin 85 prosenttia. Ne ovat kohtuullisen hyviä lukemia”, Vapalahti kertoo.

Nohynekin mukaan on hyvä huomata, että Israelissa valtaosa väestöstä on rokotettu eikä rokotteen teho kuitenkaan ole 100 prosenttia, joten tällöin valtaosa vakavasti sairastuneista on väistämättä rokotettuja.

Olli Vapalahti arvioi, että kolmansia rokoteannoksia voidaan tarvita pian.

Hiljattain julkaistussa Britannian terveys­viranomaisten tutkimuksessa kävi ilmi, että Pfizerin ja Biontechin sekä Astra Zenecan rokotteiden teho laskee kolmen kuukauden kuluttua toisen rokote­annoksen jälkeen.

Pfizerin ja Biontechin rokotteen teho laski 90 päivässä kaksi kertaa rokotetuilla 75 prosenttiin aiemmin saavutetusta 85 prosentin suojatehosta pcr-testillä varmistettua infektiota vastaan. Astra Zenecan rokotteen teho laski 61 prosenttiin aiemmasta 68 prosentista.

”Emme vielä tiedä tarkasti, mikä on riittävä määrä rokoteannoksia parhaalle mahdolliselle suojalle. Rokottamalla pystytään kuitenkin hyvin estämään vakavaa tautia, kuolemia, elinvuosien menetystä ja ylläpitämään terveydenhuollon kapasiteettia jo kahdella rokotteella”, Nohynek kirjoittaa.

Nohynekin mukaan tällä hetkellä pidetään kuitenkin mahdollisena, että optimaalinen suoja saavutetaan lopulta kolmen rokotteen sarjalla.

Israelissa on jo aloitettu kolmas rokotuskierros. Maassa yli miljoona yli 60-vuotiasta on saanut kolmannen rokoteannoksen. Kolmannen rokoteannoksen antamisesta ainakin riskiryhmille on keskusteltu myös Suomessa.

”Israelin tilanne vie ajatuksia siihen suuntaan, että kolmansia rokotuksia tarvitaan ennemminkin aikaisemmin kuin myöhemmin”, Vapalahti sanoo.

”Kolmas rokoteannos näyttää antavan vielä paremman suojan erityisesti hauraammissa ihmisryhmissä, varsinkin, kun immuniteetti näyttää laskevan jonkin verran juuri näissä ikäryhmissä.”

Vapalahti muistuttaa, että rokotteiden lisäksi yhteiskunnassa tarvitaan toistaiseksi myös kontaktien vähentämistä, jotta epidemia­tilanne pystytään pitämään aisoissa.

”Rokotteet eivät yksinään tarjoa nopeaa exitiä pandemiasta, mutta ne ovat merkittävin osa ratkaisua ja paras työkalu ihmisten suojaamiseksi.”

”Israelin tilanne kuitenkin osoittaa, että ei ole tiedossa mitään yhtä rokotuskattavuus­prosenttia, jonka jälkeen voitaisiin yhtäkkiä järjestää juhlat ja luopua kaikista rajoituksista ilman ongelmia.”