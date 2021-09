Kinaaminen ei kannata. Näin Noora Kesti, 31, sanoo kokeneensa, kun työyhteisössä on tullut esiin erilaisia suhtautumistapoja koronarokotteeseen.

”Suurin osa meillä suhtautuu rokotteeseen positiivisesti, ja työnantajan info on ollut mielestäni neutraalia mutta kannustavaa”, Kesti sanoo.

Kesti kertoo suhtautuvansa rokotteisiin hyvin myönteisesti, mutta silti hän ei lähtisi arvostelemaan niitä työyhteisön jäseniä, jotka eivät ole rokotemyönteisiä.

”Paras ystäväni, joka on myös läheinen työtoverini, paljastui jyrkästi rokotevastaiseksi. Tämä herätti ymmärtämään, että asiasta on monta mielipidettä. Ihminen, joka kohtaa keskustelua, jonka sävy on lähtökohtaisesti rokotemyönteinen, kokee tilanteen erittäin epämiellyttäväksi”, Kesti kertoo.

Hän kertoo todenneensa, ettei asiasta keskusteleminen luultavasti muuta ystävän kantaa.

”Helpompaa on olla puhumatta aiheesta, jos se ei nouse keskusteluun. Jokaisella on tässä asiassa oikeus päättää itse.”

Koronarokotukset ovat herättäneet monenlaista keskustelua yhteiskunnassa ja myös työpaikoilla.

Työnantaja ei voi velvoittaa työntekijöitään ottamaan koronarokotetta tai jättämään sitä ottamatta. Ottaako työntekijä rokotteen vai ei, on hänen henkilökohtainen päätöksensä.

Työnantaja voi kuitenkin informoida rokotuksista työturvallisuuden näkökulmasta. Sen sijaan työnantaja ei voi puuttua siihen, ottavatko työntekijät rokotteen. Rokotuksesta kysyminen ei myöskään ole lain näkökulmasta hyväksyttävää muissa töissä kuin sellaisissa, joita määrittelevät tartuntatautilain määräykset.

HS kysyi lukijoilta, ovatko koronarokotukset aiheuttaneet työpaikoilla ristiriitoja. Kyselyyn tuli 167 vastausta.

Suuri osa vastaajista kertoi, ettei työyhteisössä ole ollut rokotuksiin liittyviä ristiriitoja. Ilmapiirin kerrottiin olleen pääosin rokotemyönteinen.

”Olen ymmärtänyt, että kollegat haluavat tehdä parhaansa, että voidaan palata mahdollisimman ’normaaliin’ ja saadaan liiketoimintaa hidastavat asiat minimoitua.”

Vastauksista ilmenee, että osa kokee yritysten rokotemyönteisen ilmapiirin kiusalliseksi, jos omat ajatukset ovat toisenlaisia. Osa kertoo kokeneensa työnantajan painostaneen heitä hankkimaan koronarokotteen.

”Rokottamattomana ei saisi mennä toimistolle vaan kehotetaan pysymään täysin etätöissä. Johto sanoi koko yrityksen tiedotustilaisuudessa rokottamattomuuden olevan yrityksen arvojen vastaista.”

Toinen kertoi, että työnantaja valistaa työntekijöitä toistuvasti esittämällä rokotteista tutkimustietoja.

”Vaikka varsinaista painostusta kertoa omasta rokotustilanteesta ei tapahdu, niin tämä toistuva valistustyyppinen tiedottaminen esimerkiksi toimipisteen yleisissä infoissa kismittää.”

HS-kyselyssä osa vastaajista oli myös kokenut, että omasta rokotuksen ottamisesta painostettiin kertomaan työpaikalla.

”Kehotetaan epäsuorasti henkilökuntaa keskenään jakamaan terveystietoja rokotuksista, jotta voidaan arvioida, ollaanko ilman maskia palaverissa vai ei.” ”Kysellään kahvipöydässä, joko on rokotteet otettu. Haukutaan rokotevastaiseksi, kun en ole uskaltanut ottaa rokotetta.”

Rokotevastaiseksi haukuttu vastaaja toivoi, että työnantaja viestisi selkeästi, että rokote on suositus ja muiden terveystiedot eivät kuulu kenellekään.

Jotkut vastaajista kertoivat työnantajan painostaneen ottamaan rokotuksen epäämällä työtehtäviä tai uhkaamalla työnkuvan muutoksilla.

”Työnantajan mukaan rokotuksia tullaan mahdollisesti tulevaisuudessa kysymään, ja mikäli henkilö ei ole rokotetta ottanut, voidaan joutua miettimään, voiko kyseinen henkilö työskennellä nykyisessä tehtävässään.”

OSA rokotteen ottaneista vastaajista taas koki rokotuksesta kieltäytyjien toimivan vastuuttomasti. Rokotetut kokivat, etteivät he itse pysty vaikuttamaan terveysturvallisuuteensa.

”Eräs tiiviisti kanssani töitä tekevä ei aio ottaa, ja itse 1. riskiryhmäläisenä en haluaisi tehdä töitä hänen kanssaan. Saa nähdä, miten tilanne kehittyy.”

Jotkut kertoivat, että työpaikalla ”rokotedenialistit vaahtoavat” rokotteita vastaan.

Eräs taas uskoi, etteivät rokotteesta kieltäytyjät välttämättä kerro kannastaan.

”Uskoisin, että kaikki työpaikkani aikuiset ottavat rokotteen. Olen töissä koulussa. Jos joku jättää ottamatta, ei hän sitä kerro.”

Kyselyyn vastannut yrittäjä koki rokotteesta kieltäytyjät yrityksen murheenkryyninä.

”Olemme päättäneet pitää rokottamattomat työntekijät etätöissä, mutta tämä vaikeuttaa heidän työntekemistään ja yrityksemme toimintaa eikä voi olla pitkäaikainen vaihtoehto. Ongelma on edelleen ratkaisematta.

Työnantajatkin ovat pohtineet suhtautumistaan koronarokotuksiin.

Esimerkiksi joukkoliikenneyritys Nobinassa ja kaupan alan ketjutoimija Keskossa on noudatettu terveysviranomaisten ohjeistuksia ja suositeltu henkilöstölle koronarokotteiden ottamista.

Nobinan palkkalistoilla työskentelee esimerkiksi noin tuhat linja-autonkuljettajaa, valtaosa pääkaupunkiseudulla.

Toimitusjohtaja Petri Aunon mukaan Nobina on tiedottanut aktiivisesti korona-asioista, myös rokotteesta. Hänen tiedossaan ei ole rokotuksiin liittyviä ristiriitoja.

Aunon mukaan Nobinassa on käsitelty yrityksen koronalinjauksia aina etukäteen henkilöstön edustajien kanssa.

”Olemme olleet tämän asian [koronarokotusten] suhteen hyvin yksimielisiä”, Auno sanoo.

Nobinassa ei ole ”linjaa” rokottamattomuutta kohtaan, sillä työnantajalla ei ole tietoa siitä, kuka rokotteen ottaa ja kuka ei. Työnantaja ei sitä kysy, eikä työntekijän sitä tarvitse kertoa.

Aunon mukaan yhteiskunnan avautumisella on iso merkitys joukkoliikenteelle.

”Siksi rokotekattavuutta pidetään koko alalla – varmasti myös työntekijöiden kannalta – tärkeänä, mutta varmaan asiaan liittyy myös yksilöllisiä eroja”, hän sanoo.

” Työnantaja ei voi puuttua siihen, ottavatko työntekijät rokotteen.

Keskon työntekijäkokemus- ja hyvinvointijohtaja Katriina Ahtee kertoo, että koronarokotukset ovat aiheuttaneet yrityksessä paljon keskustelua ja kysymyksiä. Työnantaja on välittänyt henkilöstölle tietoa ja pyrkinyt luomaan myönteistä ilmapiiriä.

Kesko on myös ohjeistanut esihenkilöitä siitä, miten rokotuksista voi keskustella työyhteisöissä. Ohjeissa kerrotaan, että keskustelua voi käydä, mutta työntekijällä ei ole esimerkiksi velvollisuutta kertoa sitä, aikooko hän ottaa rokotteen.

”Näen tärkeänä, ettei kukaan kokisi tässä asiassa painostusta vaan ihmiset saisivat riittävästi faktatietoa ja voisivat sen pohjalta tehdä oman päätöksen”, Ahtee sanoo.

”Jotkut puhuvat avoimesti keskenään ja toiset taas haluavat pitää tämän tyyppiset asiat itsellään. Se voi olla herkkä asia, ja joku saattaa kokea pienenkin keskustelun painostuksena. Esihenkilöiden on tärkeä olla sensitiivisiä tässä asiassa ja pohtia huolella, miten asiasta keskustellaan työyhteisössä.”

Koronarokotukset nähdään Keskossa kuitenkin tärkeinä. Kesko esimerkiksi suosittelee, että lähitöihin jo osittain palaavilla olisi kahden rokotteen suoja. Rokottamattomille suositellaan toistaiseksi pysymistä etätöissä.

”Näemme riittävän rokotekattavuuden tärkeänä: porttina pandemiasta kohti normaalimpaa työelämää. Olemme menneet viranomaissuositusten mukaan, mutta yksilötasolla se on jokaisen henkilökohtainen päätös”, Ahtee sanoo.

Palvelualalla työskentelevä Noora Kesti ei ole kokenut oman työnantajansa painostavan henkilöstöään rokotukseen.

”Ulkomailla lomailevien karanteenivaatimuksia höllennettiin niin, että kaksi rokoteannosta saaneiden ei tarvitse tietyistä maista tullessa olla karanteenissa ja poissa työpaikalta. Mielestäni tämä on oikea tapa kannustaa ihmisiä”, Kesti sanoo.

Hänelle itselleen tärkeä kannustin on oma urheiluharrastus: ”Olisi pelottava ajatus, että sairastaisi koronataudin ja siitä jäisi pitkäaikaisia haittoja.”

Asiakastyössä Kesti on tottunut maskin käyttöön ja muihin hygieniasääntöihin. Pahimman epidemian väistyminen luo toivoa paremmasta, ja työpaikalla on suunniteltu jo hiljaisen toiveikkaasti yhteisiä kokoontumisia.

Koronarokotteeseen kielteisesti suhtautuvan ystävänsä kanssa Kesti kokee voivansa työskennellä vastedeskin turvallisin mielin.

”Todellakin voin. Näen, että olen rokotuksen ottamalla suojannut itseni ja toivottavasti myös läheiseni.”