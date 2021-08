Kabulista on evakuoitu myös 80 alkuperäisen päätöksen ulkopuolista ihmistä, jotka hakevat turvapaikkaa Suomesta.

Suomeen on saapunut tai matkalla yhteensä 330 Kabulista evakuoitua ihmistä, kertoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) perjantaina ministereiden tiedotustilaisuudessa Afganistanin evakuointioperaation päättymisestä. Suurin osa evakuoiduista on jo Suomessa.

Suomeen saapuneista sata on Suomen Kabulin-suurlähetystön työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään. Joukossa on mukana sekä Suomen kansalaisia että paikalta palkattuja afganistanilaisia.

”Suuri osa evakuoitavista oli naisia ja lapsia”, Haavisto kertoi tilaisuudessa.

Haaviston mukaan tämä johtuu siitä, että Suomi evakuoi myös Kabulissa työskennelleiden perheenjäsenet.

Suomen evakuointilistalla on ollut yhteensä 298 afgaanitaustaista ihmistä. Luvussa on mukana alihankkijan palkkalistoilla suurlähetystöä vartioineet turvamiehet perheenjäsenineen.

Tämän lisäksi Suomi evakuoi konsuliavun perusteella päätöksen ulkopuolisia ihmisiä.

Vaikka evakuoituja oli lopulta yhteensä 330, ei kaikkia suunniteltuja saatu evakuoitua.

Ulkoministeriön mukaan ”noin toistakymmentä” Suomen kansalaista sekä saman verran muita konsuliavun piiriin kuuluvia, kuten pysyvän oleskeluluvan saaneita, jäi vielä Afganistaniin.

Tarkkaa lukua Afganistaniin jääneistä ei ole tiedossa. Ulkoministeriö ei ole kertonut lukua turvallisuussyihin vedoten. Haaviston mukaan Suomi pitää Afganistaniin jääneisiin yhteyttä ja jatkaa heidän avustamistaan.

Konsuliavustettavia evakuoituja Suomen kansalaisia tai Suomesta pysyvän oleskeluluvan saaneita sekä heidän perheenjäseniään ja humanitaarisista syistä evakuoituja on yhteensä 150.

Konsulilain piiriin kuuluvien avustettavien perheenjäsenissä on lukuisia afganistanilaisia, joilla ei ole oleskelulupaa Suomeen.

EU:n Kabulin-edustuston afganistanilaisia työntekijöitä Suomeen saapuu evakuoituina 50. Naton Afganistan-operaation afganistanilaisia siviili­työntekijöitä Suomeen on saapunut tai saapumassa evakuoituina yhteensä 30.

Suomeen evakuoitujen 330 ihmisen lisäksi Suomi auttoi evakuoimaan Afganistanista 42 Yhdysvaltojen, 17 Irlannin ja 11 Islannin kansalaista.

Evakuoidut ovat ensin matkustaneet sotilas­lentokoneilla välilaskupaikalle ja jatkaneet matkaansa Suomeen Finnairin tilauslennoilla.

Haavisto kertoo Kabulista lähteneiden lentojen täyttöasteen vaihdelleen operaation aikana, sillä lentokentälle pääseminen on ollut hankalaa.

”Viimeisinä päivinä evakuoitavien oli yhä vaikeampaa saapua tiesulkujen läpi Kabulin lentokentälle ja kentän turvallisuustilanne heikkeni jatkuvasti. Traagiset räjähdykset kertovat kaiken.”

Ennalta määritellyn listan ulkopuolelta evakuoidut tulevat Suomeen tavallisen turvapaikka­prosessin kautta, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kertoi tilaisuudessa.

Suomesta turvapaikkaa hakevia on noin 80, ja heistä suurin osa on konsuliapua saaneiden evakuoitavien perheenjäseniä.

”Lisäksi on joitakin tilanteita, olen kuullut näitä siellä työskennelleiltä, joissa esimerkiksi pieniä lapsia on ollut tallautumassa väkijoukkoon. Silloin on ollut kyse hengenpelastus­tehtävästä”, Haavisto sanoi.

Maahanmuuttovirasto on huolehtinut evakuoitavien vastaanottamisesta Suomessa.

Suomeen evakuoidut majoittuvat aluksi vastaanotto­keskuksiin, kunnes he saavat oleskeluluvan ja muuttavat kuntiin. Osa evakuoitavista on yksin maahan tulleita alaikäisiä, jotka majoitetaan erityisesti lapsille ja nuorille tarkoitettuihin yksiköihin.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) kertoi tilaisuudessa, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on varauduttu kriisin keskeltä tulevien vastaan­ottamiseen ja auttamiseen.

Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys ja Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri vastaavat kiireisistä asioista lentokentällä, ja myös esimerkiksi Punaisen Ristin kanssa tehdään yhteistyötä, Sarkkinen kertoi.

Myös Suomessa asuville afgaanitaustaisille ihmisille tarjotaan keskusteluapua.

"Tilanne Afganistanissa on sydäntä särkevä. Syvä osan­ottoni eilisten iskujen uhreille ja heidän omaisilleen."