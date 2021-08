”Tartunnanjäljitys on ja pysyy”, sanoo STM:n virkamies – laajuudesta ja määrästä voivat päättää kuntien viranomaiset

Laki antaa kuntien viranomaiselle mahdollisuuden harkita jäljityksen laajuutta.

Koronaviruksen jäljittäminen jatkuu joka tapauksessa, mutta sen laajuudesta voidaan keskustella, sanoo lääkintöneuvos Anni Virolainen-Julkunen sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM).

Suomessa on viime aikoina virinnyt keskustelua siitä, kuinka kauan nykyisen kaltaista tartunnanjäljitystä on mielekästä jatkaa. Kunnat ovat huolissaan perusterveydenhuollon tilasta, kun moni ammattilainen on kiinni jäljitystyössä.

Epidemian hoitaminen edellyttää tartuntojen jäljittämistä, korostaa Virolainen-Julkunen. Ilman sitä epidemia voisi pahentua.

”Ei siitä kokonaan voida luopua minkään tarttuvan taudin osalta, kun halutaan epidemia selvittää ja sen leviämistä estää”, hän sanoo.

”Tartunnanjäljitys on ja pysyy, mutta määrä ja laajuus on se, mistä voidaan keskustella.”

Kunnissa on pulaa tartunnanjäljittäjistä ja heitä tarvittaisiin muihin tehtäviin, kuten neuvoloihin, kouluterveydenhuoltoon ja rokotuksiin.

Tällaista palautetta Virolainen-Julkunen kertoo saavansa paljon, kaikkialta Suomesta.

”On tullut idästä ja lännestä ja etelästä ja pohjoisesta.”

Kyse on käytännössä rajallisten resurssien kohdistamisesta oikein. Vastakkain ovat realistiset mahdollisuudet jäljitykseen ja vastuu selvittää epidemiaa.

Tartuntatautilain mukaan kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri selvittää paikallisia epidemioita ja tekee tartunnan jäljitystä. Jos tarpeellista, työhön osallistuu myös sairaanhoitopiiri. Lisäksi laki velvoittaa viranomaisia ryhtymään kaikkiin välittömiin toimiin epidemian leviämisen ehkäisemiseksi.

Virolainen-Julkusen mukaan laissa jäljittämisestä on paljon tulkinnanvaraa.

”Voimassa oleva laki antaa mahdollisuuden harkita, missä laajuudessa sitä toteutetaan”, hän sanoo.

”Viranomaisilla on vastuu tehdä arvio ja katsoa nimenomaan väestön terveyden kannalta sitä, kuinka suuri leviämisen uhka on väestön sairastuvuutta ajatellen.”

Virolainen-Julkunen korostaa, että virkavastuu on paikallisella ja alueellisella tasolla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ohjaa ja tukee työtä sekä vastaa esimerkiksi kansainvälistä yhteistyötä vaativasta jäljityksestä.

STM:llä on yleinen ohjausvelvoite, eli se voisi lähettää kuntiin esimerkiksi ohjauskirjeen.

Virolainen-Julkusen mukaan ministeriössä keskustellaan, missä määrin voidaan ja on tarpeen ohjeistaa valtakunnallisesti asioista, jotka ovat lähtökohtaisesti kuntien vastuulla. Lainmukaisesta työnjaosta täytyy olla tarkka.

”Täytyy olla aika lailla kieli keskellä suuta, jotta ei annettaisi sellaisia ohjeita, joissa mustavalkoisesti kielletään tai määrätään tekemään jotain.”

Vielä on epäselvää, miten jäljittämistä käsitellään hallituksen tekeillä olevassa hybridistrategian päivityksessä. Virolainen-Julkunen kuvailee ainakin keskustelua tulevaan valmistautumisesta vilkkaaksi.

Poliitikoista esimerkiksi valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) on halunnut avata keskustelua siitä, kauanko nykyisen kaltaista jäljittämistä jatketaan.

Jäljittämisen kohtalo ei Virolainen-Julkusen mukaan riipu siitä, että koronaviruksen aiheuttama tauti on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Hänen mukaansa luokittelu kuitenkin ”ilman muuta korostaa” jäljityksen tarvetta.