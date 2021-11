Suomi kansainvälistyy nopeasti ja haluaa pitää kiinni kansainvälisistä osaajistaan, mutta yritykset vaativat maahan­muuttajilta niin hyvää kielitaitoa, että sen saavuttaminen on vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Helsingissä asuva Martin-Éric Racine, 51, vastaa puheluun virheettömällä suomen kielellä.

Kanadan Québecista lähtöisin oleva Racine on asunut Suomessa yli 20 vuotta ja oppinut kielen vuosien saatossa kysymällä, kuuntelemalla ja lukemalla sanomalehtiä – ja Aku Ankkaa.

Hän vastasi HS:n heinäkuussa julkaisemaan kyselyyn, jossa selvitettiin maahanmuuttajien kokemuksia työnhausta Suomessa.

Kyselyyn vastasi 547 maahanmuuttajaa, moni Racinen tavoin sujuvalla suomen kielellä. Yksi teema nousi kyselyssä selvästi ylitse muiden: suuri osa vastaajista ilmaisi pitävänsä suomen kielen osaamisvaatimuksia työnhaussa kohtuuttomina.

Moni kertoi, että työnhakuilmoituksissa vaaditaan usein ”natiivia” eli äidinkielen tasoista suomen kielen osaamista. Yhdenvertaisuuslain mukaan se ei ole sallittua.

Äidinkielen tasoinen suomi on vaatimuksena paitsi laiton myös vaikeasti määriteltävä. Suomessa asuu useita monikielisiä, maahan lapsena tai vuosikymmeniä sitten muuttaneita, ja monen supisuomalaisenkin suomi on jollain mittapuulla virheellistä.

Ensimmäistä kertaa Racine tajusi suomen kielen taidon tarpeellisuuden kauppareissulla Lappeenrannassa.

Supermarketissa hän yritti kysyä englanniksi iäkkäältä rouvalta, mikä pussilakana on. Rouva kutsui paikalle vartijan, ja hetken ajan Racine uskoi tämän heittävän hänet ulos kaupasta. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan rouva oli pyytänyt nuoren vartijan selittämään tuntemattoman esineen käyttötarkoitusta.

”Maaseudulla ei pärjää ilman suomea, joten panostin kunnolla ja puolessa vuodessa pystyin jo keskustelemaan suomeksi. Kysyin, kysyin ja kysyin”, Racine kertoo.

Viimeksi yli vuosikymmen sitten kielitestissä käydessään Racine oli suomen kielen puhumisessa ja tekstin ymmärtämisessä C2-tasolla eli yleiseurooppalaisen kuusiportaisen asteikon ylimmällä tasolla. Puheen ymmärtämisessä, kirjoittamisessa sekä rakenteissa ja sanastossa hän oli toisiksi ylimmällä, C1-tasolla.

Racinen kielitaito on todella hyvä, sillä moni syntyperäinen suomen puhujakaan ei ole kielessä ylimmällä eli niin sanotulla mestarin tasolla.

Suomessa vaaditaan yleensä työhön haettaessa lähtökohtaisesti suomen kielen osaamista. Monissa tapauksissa kielen osaaminen tai ainakaan sen virheetön taitaminen ei ole tarpeellista työtehtävän hoitamisen kannalta.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Päivi Laakso kertoo, että työnhakijalta voidaan vaatia vain sellaista kielen osaamista, joka on tosiasiassa tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

”Kielitaitovaatimusta peilataan suhteessa tehtyyn työtehtävään ja perusteluihin. Kaupan alalla tai siivoamisessa perusteluna voi olla esimerkiksi se, että ymmärtää turvallisuusohjeet, kun taas asiantuntija­tehtävässä se, että pystyy tuottamaan tekstiä sujuvalla suomen kielellä.”

Kyselyyn vastannut 35-vuotias itävaltalainen nainen ihmettelee, miksi suomea ei pidetä taitona niin kuin mitä tahansa muuta työskentelyn taitoa. Hän myös toivoo, että kielen oppiminen sisällytettäisiin työpaikkojen oppimisen ja kehittymisen ohjelmiin.

Samaa mieltä asiasta on yksityisoikeuden emeritusprofessori Niklas Bruun, jonka erikoisalana on työoikeus.

”Työnantajalla on perehdyttämis­velvollisuus työhön. Hänen pitää opettaa työntekijää, niin kuin kaikissa työpaikoissa tehdään suomeksikin.”

Kielen oppimista ei helpota seikka, josta monet vastaajat mainitsivat kyselyssä: suomalaiset vaihtavat keskustelukielen herkästi englanniksi, jos keskustelukumppani ei osaa suomea täysin sujuvasti.

Oppimisen kannalta olisi tärkeää, että kieltä pääsisi puhumaan jokapäiväisessä elämässä, niin kaupassa kuin töissäkin.

Useimmiten kielen oppiminen alkaa kuitenkin oppitunneilta eli esimerkiksi työväen­opistosta, yliopistosta tai kotoutumis­koulutuksesta.

Työväenopistoissa ja yliopistoissa suomen opetusta on lähes ainoastaan B2.2-tasolle, jota luonnehditaan taitotasojen kuvauksissa toimivaksi itsenäiseksi kielitasoksi. Taso on korkea, sillä esimerkiksi lukion englannin A-kielen tavoitteena on päästä tälle tasolle. Silloin opiskelua on takana jo noin kymmenen vuotta.

Tampereen yliopiston suomen kielen ja kulttuurin opettaja Maija Tervola kertoo, että C-tason kurssit ovat yliopistoissa harvinaisia eikä esimerkiksi Tampereen yliopistossa ole sellaisia lainkaan.

”Vaikka ihmisellä olisi kuinka suotuisat olosuhteet, kyllä siihen ainakin kolme vuotta menee, ja sekin on todella nopea tapaus. Yleensä C-taso voidaan saavuttaa elämänkokemuksella – sillä, että kielenkäyttökokemuksia ja -tilanteita on runsaasti. Tavallisesti sen saavuttamiseen menee noin neljästä viiteen vuotta.”

Kyselyyn vastanneista useat kokevatkin, että työhönotossa kyse ei ole vain suomen kielen tarpeellisuudesta vaan siitä, että yritykset pelkäävät palkata eritaustaisia ihmisiä.

Kuusi vuotta Suomessa asunut unkarilais­nainen toivoo kyselyssä yrityksiltä enemmän avoimuutta erilaisuutta kohtaan.

”Kyse ei ole siitä, etteikö maahanmuuttaja olisi pätevä tai sopiva työtehtävään, vaan siitä, ettei yritys halua ottaa riskiä joutua muuttamaan työympäristöä eli esimerkiksi käyttämään suomen lisäksi muitakin kieliä tapaamisissa tai pyytää asiakkaita puhumaan englantia”, hän kirjoittaa.

”Minulle on kerrottu haastattelussa päin naamaa, että on vaikuttavaa, kuinka hyvää suomea puhun, mutta silti yritys sanoi haluavansa valita työhön jonkun, joka on syntyperäisesti suomalainen, koska asiakkaat pitäisivät siitä enemmän.”

Martin-Éric Racine uskoo, että tiukan kielitaitovaatimuksen taustalla on halu pysyä mukavuusalueella. Kun työhön otetaan joku äidinkielenään suomea puhuva, työnantajat kokevat, että väärinkäsitysten todennäköisyys pienenee.

Työoikeuden asiantuntijan Bruunin mukaan ongelmana on helposti se, että kielitaito­vaatimuksia käytetään muunkielisten ja -maalaisten syrjinnän välineenä.

”On paljon tehtäviä, joissa pärjää hyvin vähäisellä suomen kielellä.”

Myös Martin-Éric Racine on joutunut kohtaamaan syrjintää työelämässä. Hän on ollut työttömänä pitkään, ellei lyhyehköjä työpätkiä lasketa. Kasvava reikä työhistoriassa ei näytä hänen mukaansa lupaavalta työnantajille.

Viimeksi kesäkuussa Racine löysi sopivan työpaikan, jonka kaikki vaatimukset hän täytti. Hän haki Helsingin kaupungille viestinnän alan työhön mutta ei tullut valituksi. HS:n näkemässä sähköposti­palautteessa kaupungin työntekijä kirjoitti Racinelle, että ”äidinkielen tasoinen suomen kielen taito on tässä työssä tärkeää”.

Kyselyn vastauksissa esiin nousseita syrjinnän kokemuksia tukevat myös tilastot.

Työsuojeluviranomainen valvoo yhdenvertaisuuslain toteutumista työelämässä. Vuonna 2020 lain noudattamista valvottiin 720 työsuojelutarkastuksella, joista yli puolet liittyi ulkomaisen työvoiman oikeuksiin. Näistä lähes 60:ssä havaittiin syrjintää alkuperän, kielen tai kansallisuuden perusteella.

Osa työelämässä koetusta syrjinnästä ei koskaan tule työsuojeluviranomaisen tietoon muun muassa siksi, että ulkomaalaiset työntekijät eivät välttämättä tunne omia oikeuksiaan.

Viime vuonna kaikista tarkastuksista 26 ilmoitettiin poliisille epäiltyinä työ­syrjintä­rikoksina. Niistä peräti 16:ssa oli syynä alkuperä, kansalaisuus tai kieli.

Suurimmassa osassa näistä syrjinnän syy oli työnhakuilmoitus, jossa vaadittiin suomea äidinkielenä, täydellistä suomen kieltä tai sujuvaa suomen kieltä perusteettomasti.

” ”Varsinkin pienille yrityksille on joskus epäselvää, ettei mitä tahansa voi vaatia.”

Ylitarkastaja Päivi Laakso kommentoi, että työpaikkasivustot ovat siistiytyneet vuosien varrella, kun te-toimistojen ja suurimpien henkilöstöpalveluyritysten ohjeistukset ovat parantuneet.

”Ollaan menossa parempaan suuntaan, mutta tapauksia on yhä. Varsinkin pienille yrityksille on joskus epäselvää, ettei mitä tahansa voi vaatia.”

Niklas Bruun taas kertoo natiivi-sanan käyttämisen olevan EU-oikeuden ja Suomen syrjintälainsäädännön vastaista, sillä se viittaa ihmisen syntyperään eikä kielen hallitsemisen tasoon.

Kun oikeusministeriön kieliasiainneuvokselta Corinna Tammenmaalta kysyy, voiko äidinkieltä käyttää syynä siihen, ettei henkilöä palkkaa työhön, hän antaa kieltävän vastauksen.

”Vastaus on ei. Lainsäädännöstä ei löydy perusteita sille, että henkilön äidinkieli katsottaisiin esteeksi työn saannille. Päinvastoin se voisi täyttää syrjinnän tunnusmerkistön.”

Tammenmaa ei keksi, milloin johonkin tehtävään voitaisiin vaatia suomen olevan äidinkieli.

Hänen mukaansa kielitaitotasosta on säädettävä ammateissa, joissa käytetään merkittävää julkista valtaa eli puututaan ihmisen elämään. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi poliisi, lääkäri ja tuomari.

Martin-Éric Racine metrossa matkalla Kampista Lauttasaareen.

Kyselyyn vastanneet toivoivat yritysten miettivän, onko suomen kieli työhön pakollinen taito vai kiva lisä.

”Hain töitä rahoituslaitoksilta. He mainostavat runsaasti moninaisuutta viestinnässään. Silti työnhakijoilta odotetaan sujuvaa suomen kieltä, vaikka työkieli olisi englanti. Miten sitä voi kutsua moninaisuudeksi?” pohti 31-vuotias australialaismies kyselyssä.

Moni maahanmuuttaja toikin esille, että työkielenä englantia käyttävissä yrityksissä vaaditaan usein suomen kielen osaamista. Sama näkyi myös useissa työ­paikka­ilmoituksissa. Ilmoitustekstejä oli kirjoitettu englanniksi, mutta hakukriteereissä vaadittiin ”äidinkielen tasoista suomen osaamista”.

Martin-Éric Racine treenaa mielellään Lauttasaaren liikuntapuistossa. Hän kertoo, että parhaiten kieltä oppii tekemällä asioita, joista nauttii, kunhan samalla käyttää suomen kieltä harrastuksensa parissa.

Suomi on tehnyt paljon työtä, jotta maa näyttäisi houkuttelevalta kansainvälisille osaajille. Kyselyn perusteella Suomi näyttäytyy kyllä houkuttelevana, mutta itse työn saanti ei ole todellakaan vaivatonta.

”Suomi tekee paljon työtä työntekijöiden houkuttelemiseksi mutta olemattomasti heidän pitämisekseen maassa”, sanoi 33-vuotias australialaisnainen.

Useat maahanmuuttajat kommentoivat kyselyssä, että myös täysin ilman suomen kieltä voi pärjätä työelämässä, kunhan työpaikat vain tarjoavat siihen mahdollisuuden ja muuttavat hieman työympäristöä.

”Oletus siitä, että suomea tarvitsee työhön, on usein väärä. Minulla on ollut merkityksellistä työkokemusta viimeisen 15 vuoden ajan, ja olen aina työskennellyt englanniksi”, kertoo hallinnollisella alalla useassa yrityksessä työskennellyt 41-vuotias ranskalaismies.

Suurin osa kyselyyn vastanneista ulkomaalaisista toivoo pystyvänsä asumaan ja työskentelemään Suomessa. Usealla on yhä toiveena työllistyä haluamalleen alalle, ja he vetoavatkin tässä toiveessaan yrityksiin.

”Muutoksen täytyy tulla yrityksiltä: avoimuus erilaisuudelle ja sen ymmärtäminen, mitä taitoja he todella haluavat työntekijältä, sekä se, ettei heidän tarvitse pelätä ulkomaalaisia”, arvioi 39-vuotias portugalilaismies.

”Yritysten on otettava ensimmäinen askel ja annettava maahanmuuttajille mahdollisuus. Heidän tulee laajentaa mukavuusaluettaan, monipuolistaa työkieliään ja avautua tuntemattomalle”, sanoo 34-vuotias unkarilaisnainen.

”Kyllä – alussa se saattaa olla epämukavaa, mutta työntekijät ja asiakkaat tottuvat siihen ajan myötä. Tämä on ainoa ratkaisu pitemmällä tähtäimellä.”