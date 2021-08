Mies pääsi itse kiipeämään kaivosta pelastuslaitoksen tuomia tikkaita ylös.

Kempeleessä Pohjois-Pohjanmaalla pelastuslaitos pelasti kaivoon pudonneen miehen iltapäivällä. Mies oli ollut auttamassa kaveriaan sahaamalla myrskyn kaatamaa koivua pölkyiksi.

”Hän sattui astumaan käytöstä poistetun kaivon päälle, kansi petti ja mies putosi kaivoon. Laskettiin hänelle irtotikkaat, hän kiipesi itse pois ja päivä jatkui”, päivystävä palomestari Teemu Kelloniemi kertoo STT:lle.

Vaikka ensihoito totesi miehen olevan kunnossa, Kelloniemen mukaan olisi helposti voinut käydä huonosti, jos mies olisi telonut itseään sahalla.

”Aina on riski jos on käynnissä oleva moottorisaha kädessä, mutta ei käynyt mitenkään. Se oli kyllä iso säikähdys koko porukalle”, hän sanoo.

Onnettomuuspaikka sijaitsee hänen mukaansa alueella, jossa on paljon vanhoja taloja, joilla on ollut omia vesikaivoja. Myöhemmin osa niistä on liitetty kunnalliseen vesijärjestelmään ja jotkut kaivoista ovat unohtuneet pihamaille.