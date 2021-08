Suomen ja Latvian puolustushallinnot kertoivat maanantaina kovia uutisia.

Latvia ostaa yli 200 suomalaisen valtionyhtiön Patrian suunnittelemaa uutta panssaroitua miehistönkuljetusvaunua. Se on maan historian suurin asekauppa.

Suomi taas kertoi aikeestaan ostaa kahden vuoden kuluttua samoja vaunuja 160 kappaletta. Suomen tapauksessa kyse lienee vasta ensimmäisestä erästä. Suomen ostolupaus liittyy Maavoimien suuruudistukseen, jossa panssaroitujen miehistönkuljetusvaunujen määrä kasvaa merkittävästi, ehkä jopa tuplaantuu.

Myös Pohjois-Suomen joukoilla nyt olevat tela-ajoneuvot vaihdetaan uuteen, vielä tosin suunnittelupöydällä olevaan kalustoon. Sen luvataan olevan nykyistä selvästi suorituskykyisempää.

Suomen ja Latvian puolustushallintojen yhdessä Patrian kanssa kehittelemä Patria 6x6 -vaunu kulkee Puolustusvoimissa nimellä Panssariajoneuvo 2020. Se ei ole taisteluvaunu vaan miehistönkuljetusvaunu, eräänlainen ”taistelukentän taksi”. Se on varustettu modernilla teknologialla, mutta muuten se on pyritty pitämään yksinkertaisena perusvaununa. Vaunun hinta on haluttu painaa mahdollisimman alas.

Alun perin Patrian vaunun kehitysprojektissa oli mukana myös Viro, mutta se jättäytyi pois yhteistyöstä. Viron lähtemisen syistä liikkuu erilaista tietoa. Todennäköisesti virolaisten rahat eivät vain riittäneet. Tosin sellaisiakin väitteitä liikkuu, että Patrian uusi vaunu ei virolaisia tyydyttänyt. ”Se riippuu vähän siitä, keneltä kysyy”, tiivisti eräs sotilas osuvasti.

Patrian vaunun valinta toi kuitenkin esille pienen maan puolustusteollisuuden raadollisen puolen. Kun yksi valitaan, niin toinen jää valitsematta. Tässä tapauksessa rannalle jäi kotimaisen Protolabin suunnittelema PMPV 6x6 -ajoneuvo, jota on kehitetty täsmälleen samanlaiseen käyttöön jo yli kymmenen vuoden ajan.

Suomen ja Latvian puolustushallintojen päätyminen Patriaan ilman avointa kilpailutusta on perusteltavissa esimerkiksi pitkän ajan huoltovarmuudella.

Protolab on valtionyhtiö Patrian rinnalla pieni yritys. Eri maiden asevoimat joutuvat kuitenkin suunnittelemaan vaunujensa tulevaisuutta kymmeniä vuosia eteenpäin. Asevoimat hakevat varmuutta sille, että vaunujen huollot ja päivitykset onnistuvat järkevällä hinnalla vuosikymmenien ajan. Käytäntö suosii suuria.

Silti hankinnasta jää erikoinen sivumaku, varsinkin kun sitä tulee väkisin verranneeksi Ilmavoimien loppusuoralla olevaan Hornetin seuraajan valintaan eli HX-hankkeeseen.

Olisi ollut hyödyllistä ja kiinnostavaa nähdä Patrian ja Protolabin ajoneuvot avoimesti samalla viivalla.

Patrian ja Protolabin ajoneuvot ovat kyllä olleet Puolustusvoimien järjestämissä yhteisissä testiajoissa. Mukana niissä oli myös Sisu Defencen GTP 4x4, joka on huomattavasti kevyempi ajoneuvo ja tarkoitettu erilaiseen käyttöön.

Protolabin mukaan testitapahtumat eivät olleet tasapuolisia, koska Patrian vaunu olisi ollut niissä vielä keskeneräinen, eli ajoneuvot olisivat olleet erilaisessa varustuksessa. Ulkopuolisen on mahdotonta tietää totuutta, koska testit eivät ole julkisia.

HS:n tiedon mukaan Puolustusvoimat ei ole ollut testeissä kuitenkaan tyytyväinen Protolabin PMPV:hen.

Se myönnetään, että Protolabin ajoneuvon miinasuojaus on huippuluokkaa. Sen sijaan kritiikkiä on tullut testeissä olleesta tehottomasta moottorista, miinasuojan vuoksi korkeaksi rakennetusta lavasta ja ennen kaikkea ajoneuvon uintikyvystä.

Protolabin vaunu ei nimittäin pysynyt pinnalla ensimmäisessä Puolustusvoimien uintitestissä.

HS:n tiedon mukaan Puolustusvoimissa ei uskotakaan Protolabin ajoneuvon olevan turvallisesti uintikykyinen. Tuoreessa muistissa on vielä 30 vuotta sitten sattunut Puolustusvoimien panssaroidun miehistönkuljetusvaunun uppoaminen Saimaaseen. Tuolloin seitsemän varusmiestä hukkui.

Huoltovarmuus on erityisesti pienen maan puolustukselle haaste. Tämä tuli esiin myös vastikään toisessa hankkeessa, kun Merivoimat tilasi neljä sotalaivaa Rauman telakalta.

Sotalaivat rakennetaan Suomessa nimenomaan siksi, että kansainvälisesti fregattiluokkaan kuuluvaa Merivoimien ykkösketjua ei haluttu rakentaa ja huoltaa ulkomailla.

Kaupanteko viivästyi, koska Puolustusvoimat halusi varmistua siitä, että Rauman pieni telakka ylipäätään on elinkelpoinen.

Suomessa sotilasajoneuvojen valmistuksen tilannetta mutkistaa vielä se, että kotimaiset alan yritykset eivät kykene puhaltamaan yhdessä samaan hiileen. Halukkuutta olisi, mutta se vaatisi ulkopuolisen aloitteen, tasapuolisen lähtötilanteen ja poliittisen paineen.

Kaiken lisäksi Patrian ajoneuvoja valmistavan Land-liiketoiminnan huhutaan olevan myynnissä ulkomaille. Tämän arvioidaan olevan Patrian toisen pääomistajan eli norjalaisen puolustusalan yhtiön Kongsbergin toive. Patrian AMV-vaunut kun kilpailevat Kongsbergin asiakkaiden tuotteiden kanssa.

Eräs Patrian kilpailija kuvasi HS:lle Land-liiketoimintaa myös huonoksi bisnekseksi. Tosin hän käytti värikkäämpää kieltä.