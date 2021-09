Yhä useampi opiskelija epäilee itsellään aktiivisuus- ja tarkkaavaisuushäiriö adhd:ta.

Ennätysmäärä korkeakouluopiskelijoita hakee tänä vuonna apua keskittymis­ongelmiin Ylioppilaiden terveydenhoito­säätiöstä (YTHS), selviää säätiön tuoreesta ennusteesta.

”Vastaanotoille on kuluneen vuoden aikana hakeutunut jo nyt ennätysmäärä korkeakoulu­opiskelijoita, joilla on keskittymisen ja tarkkaavuuden ongelmia. Moni kertoo epäilevänsä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö adhd:ta tai add:ta”, kertoo YTHS:n mielenterveys- ja opiskeluyhteisötyön johtava ylilääkäri Tommi Väyrynen.

YTHS:n ennusteen mukaan kehityksellisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin, kuten juuri adhd- ja add-epäilyihin, liittyvät lääkäri- ja terveyden­hoitaja­käynnit tulevat vuonna 2021 lisääntymään 179 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.

Eniten lisääntyvät todennäköisesti psykiatrikäynnit, joiden osuus kaikista käynneistä on jo kaksinkertaistunut vuodessa.

”Psykiatrikäyntien lisääntyminen viittaa siihen, että myös diagnoosien määrä on kasvanut, koska psykiatrian erikoislääkäri tekee aikuisen adhd- ja add-diagnoosin”, Väyrynen kertoo.

Lisäksi asrs-itsearviointikyselyitä tehdään ennusteen mukaan tänä vuonna lähes kaksinkertainen määrä vuoden takaiseen verrattuna. Asrs-itsearviointikysely on yksi osa adhd:n diagnosointia.

”Kehityksellisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin ei sairastuta aikuisiällä, joten on kummallista, että korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa on yhtäkkiä alkanut räjähdysmäinen palvelukysynnän kasvu”, Väyrynen sanoo.

JuusO Karjanlahti on yksi niistä opiskelijoista, jotka ovat hakeneet YTHS:ltä apua keskittymisongelmiin tänä vuonna.

Karjanlahti soitti YTHS:ään tammikuussa, koska opinnot sakkasivat pahasti.

”Korona-ajan etäopetus nosti keskittymisvaikeudet erityisen vahvasti pintaan. En yksinkertaisesti pystynyt kotona keskittymään opiskeluun”, Karjanlahti kertoo.

23-vuotias Karjanlahti aloitti vuosi sitten tietojenkäsittelyn tradenomitutkinnon opinnot Haaga-Helian ammattikorkea­koulussa. Uudet tradenomiopiskelijat pääsivät tuolloinkin aloittamaan opintonsa lähiopetuksena.

”Meillä oli aluksi paljon perinteistä luokkahuoneopetusta, ja teimme tehtäviä yhdessä opiskelukavereideni kanssa koululla”, Karjanlahti kertoo.

Myöhemmin syksyllä ensimmäisenkin vuoden opiskelijoiden täytyi siirtyä etäopetukseen epidemiatilanteen pahenemisen vuoksi.

”Yhtäkkiä kaikki opetus tapahtui Zoomissa ja tehtävät täytyi tehdä itsenäisesti kotona. Minun oli todella vaikeaa keskittyä ja saada kurssitehtävät valmiiksi aikataulussa, vaikka ne olivat kiinnostavia ja olisin halunnut tehdä niitä.”

YTHS:llä prosessi adhd:n diagnosoimiseksi oli Karjanlahden mielestä sujuva ja kattava.

Karjanlahti puhui keskittymisvaikeuksista ystävälleen, jolla oli samankaltaisia kokemuksia.

”Ystäväni oli selvittämässä omaa tilannettaan YTHS:n kautta ja hänellä epäiltiin adhd:ta. Ajattelin, että ehkä voisin itsekin ottaa YTHS:ään yhteyttä ja kertoa keskittymisongelmistani. Ammattilaiset voisivat sitten arvioida tarkemmin, mistä voisi olla kyse ja mitä asialle voisi tehdä.”

Adhd ja add ovat kehityksellisiä neuropsykiatrisia häiriöitä, jotka alkavat jo lapsuudessa.

”Kyse on oikeastaan pikemminkin ominaisuuksista kuin akuutisti puhkeavista sairauksista. Useimmiten tällainen ominaisuus diagnosoidaan jo lapsena, mutta joskus se saatetaan huomata vasta korkeakoulussa, kun opiskelu vaatiikin huomattavasti itseohjautuvampaa otetta”, Väyrynen kertoo.

Valtaosa keskittymisongelmiin apua hakevista korkeakouluopiskelijoista ei kuitenkaan kärsi aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöstä, sanoo YTHS:n vastaava psykologi Hannu Soronen.

”Moni etsii selitystä ja nimeä sille, miksi on kokenut tällaisia vaikeuksia. Ongelma on todellinen, eikä sitä pidä väheksyä. Mutta meidän on oltava tarkkoja siitä, mistä keskittymisen pulmat kenenkin kohdalla johtuvat. Useimmiten kyse on jostakin muusta kuin neuropsykiatrisesta häiriöstä.”

” ”Yhteiskunnassamme ei enää kannusteta entiseen tapaan pitkäjänteistä keskittymistä vaativaan toimintaan.”

Soronen arvioi, että korona-ajan yksinäisyys, eristyneisyys ja päivästä toiseen samanlaisena jatkuva opintojen puurtaminen on yksi syy sille, että niin moni on kokenut keskittymisen erityisen vaikeaksi juuri tänä vuonna.

Myös korona-aikana monen mieltä piinannut ahdistus ja alakuloisuus on voinut aiheuttaa keskittymisvaikeuksia.

Suoraa syy–seuraus-suhdetta koronapandemian ja kärjistyneiden keskittymisongelmien välille ei kuitenkaan voida osoittaa. Todennäköisesti taustalla on muutakin.

Soronen uskoo, että myös yhteiskunnan laajempi muutos vaikuttaa siihen, millaiset edellytykset ihmisillä on ylipäätään keskittyä pitkäjänteiseen tekemiseen.

”Yhteiskunnassamme ei enää kannusteta entiseen tapaan pitkäjänteistä keskittymistä vaativaan toimintaan, kuten vaikkapa lukemiseen ja kaunokirjoittamiseen. Sen sijaan olemme jatkuvasti nopeatempoisten impulssien varassa, mikä vaikeuttaa yhteen asiaan keskittymistä ja tylsyyden sietämistä”, hän sanoo.

”Nämä ilmiöt alkavat nyt viiveellä kantaa hedelmää ja näyttäytyä keskittymisen haasteina.”

Korona-aikana rajusti muuttunut opiskeluarki on voinut myös nostaa pintaan uudella tavalla sellaisia aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön oireita, joiden kanssa opiskelija on aiemmin pärjännyt omin neuvoin, Tommi Väyrynen sanoo.

Näin kävi Juuso Karjanlahdelle.

Karjanlahdella alettiin keväällä epäillä kattavien alkuselvitysten jälkeen adhd:ta.

Adhd-diagnoosi edellyttää, että oireet ovat alkaneet ja olleet havaittavissa lapsuudessa, ovat pitkäkestoisia, esiintyvät useissa erilaisissa tilanteissa ja että ne aiheuttavat merkittävää haittaa toimintakyvylle. Lisäksi ennen diagnoosia varmistetaan, etteivät oireet selity millään muulla sairaudella, päihteiden käytöllä tai lääkityksellä.

Tämän vuoksi selvitysprosessi on pitkä ja vaiheikas. Aikuisella adhd:n diagnosointi kestää kuukausia ja siihen kuuluu muun muassa yhteensä 6–7 käyntiä eri terveydenhuollon ammattilaisilla.

Karjanlahti kertoo aloittaneensa uuden lukuvuoden optimistisella mielellä. Hän toivoo, että lähiopetusta pystyttäisiin järjestämään mahdollisimman paljon.

Myös Karjanlahtea haastateltiin monta kertaa ja hän toimitti YTHS:ään koulutodistuksiaan. Myös hänen äitiään haastateltiin osana prosessia.

”Kaikki tapahtui mielestäni sujuvasti ja yllättävän nopeasti. Elokuussa sain adhd-diagnoosin. Diagnoosi tuntuu samaan aikaan oudolta mutta osuvalta. Koen, että se selittää paljon, sillä olen aiemmin ajatellut, että olenko vain laiska tai tyhmä, kun en saa asioita tehdyksi.”

Karjanlahti kertoo haluavansa puhua adhd-diagnoosistaan julkisesti, koska hän toivoo, että ihmiset eivät jäisi keskittymisongelmien kanssa yksin vaan hakisivat niihin apua ammattilaisilta.

”Adhd:n tunnusmerkkejä voi olla todella vaikeaa huomata toisesta ihmisestä tai itsestään, jos ei tiedä, mitä etsiä.”

YTHS suunnittelee tällä hetkellä yhteistyötä opiskelijajärjestöjen ja oppilaitosten kanssa opiskelijoiden keskittymisvaikeuksien taklaamiseksi.

”On noussut esiin ajatus, että olisi hyvä luoda opiskelijoiden saataville lisää tietoa keskittymisongelmista ja siitä, kuinka niitä voi itse helpottaa ja millaista apua niihin voi saada. Suunnittelemme aiheesta esimerkiksi kampanjoita ja tietopaketteja”, kertoo YTHS:n vastaava psykologi Teemu Miettinen.

Miettisen mukaan olisi tärkeää, että opiskelijat saisivat kognitiiviseen ergonomiaan apua jo ennen kuin haasteet kasautuvat ja opinnot hankaloituvat.

”On oltava helposti saatavilla tietoa opiskelutekniikoista, pitkäjänteisen opiskelun palastelusta pienempiin osiin ja siitä, kuinka elintavat vaikuttavat keskittymiseen. Nämähän ovat tärkeitä työelämätaitoja, joten niitä olisi perusteltua käsitellä myös tutkintojen opetusohjelmien puitteissa”, Miettinen sanoo.